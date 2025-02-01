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Rusya'dan Türk Akımı üzerinden gaz ihracatı tarihi zirveye ulaştı
Rusya'dan Türk Akımı üzerinden gaz ihracatı tarihi zirveye ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Türk Akımı boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz ihracatı yüzde 26.7 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
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Avrupa Gaz İletim SistemiOperatörleri Ağı (ENTSOG) verilerine göre, Türk Akımı boru hattı üzerinden Avrupa'ya yapılan Rus doğalgaz sevkiyatı ocak ayında bir önceki yılın aynı döneminegöre yüzde 26.7 artarak tarihi rekor kırdı.Bulgaristan-Türkiye sınırında yer alan ‘Strandzha 2 – Malkoclar’ noktasından yapılan mavi yakıt ihracatı 1- 31 Ocak tarihleri arasında toplam 1.56 milyar metreküp (günde ortalama 50.3 milyon metreküp) olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.7 daha yüksek.Bir önceki maksimum seviyeye bir ay önce ulaşılmıştı. O dönemde Rus mavi yakıtının Türk koridoru üzerinden Avrupa'ya ihracatı yaklaşık 1.53 milyar metreküp (günde ortalama 49.35 milyon metreküp) olarak gerçekleşmişti. Bu rakam ocak ayına kıyasla yüzde 2 daha düşük.Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.Şu anda Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı TürkAkım'dan yakıt alan Balkan Akımı. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküp gaz tedarik ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/szijjarto-turk-akiminin-guvenligi-macaristan-ve-sirbistanin-ortak-cikari-1092823773.html
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rusya, türk akımı, bulgaristan, ukrayna, kiev, entsog, boru hattı, doğalgaz, avrupa
rusya, türk akımı, bulgaristan, ukrayna, kiev, entsog, boru hattı, doğalgaz, avrupa

Rusya'dan Türk Akımı üzerinden gaz ihracatı tarihi zirveye ulaştı

19:18 01.02.2025
© Sputnik / Egor Aleev / Multimedya arşivine gidinGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© Sputnik / Egor Aleev
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Rusya'nın Türk Akımı boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz ihracatı yüzde 26.7 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı.
Avrupa Gaz İletim SistemiOperatörleri Ağı (ENTSOG) verilerine göre, Türk Akımı boru hattı üzerinden Avrupa'ya yapılan Rus doğalgaz sevkiyatı ocak ayında bir önceki yılın aynı döneminegöre yüzde 26.7 artarak tarihi rekor kırdı.
Bulgaristan-Türkiye sınırında yer alan ‘Strandzha 2 – Malkoclar’ noktasından yapılan mavi yakıt ihracatı 1- 31 Ocak tarihleri arasında toplam 1.56 milyar metreküp (günde ortalama 50.3 milyon metreküp) olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.7 daha yüksek.
Bir önceki maksimum seviyeye bir ay önce ulaşılmıştı. O dönemde Rus mavi yakıtının Türk koridoru üzerinden Avrupa'ya ihracatı yaklaşık 1.53 milyar metreküp (günde ortalama 49.35 milyon metreküp) olarak gerçekleşmişti. Bu rakam ocak ayına kıyasla yüzde 2 daha düşük.
Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.
Şu anda Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı TürkAkım'dan yakıt alan Balkan Akımı. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküp gaz tedarik ediliyor.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
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18 Ocak, 18:02
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