https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/rusya-disisleri-bm-genel-sekreterinin-nazizm-kurbanlari-arasinda-sovyetler-birliginden-bahsetmemesi-1093267894.html

Rusya Dışişleri: BM Genel Sekreteri'nin Nazizm kurbanları arasında Sovyetler Birliği'nden bahsetmemesi kabul edilemez

Rusya Dışişleri: BM Genel Sekreteri'nin Nazizm kurbanları arasında Sovyetler Birliği'nden bahsetmemesi kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Guterres'in Nazilerin kurbanları arasında Sovyetler Birliği'nden bahsetmemesini büyük bir ayıp olarak... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T20:26+0300

2025-02-01T20:26+0300

2025-02-01T20:24+0300

dünya

antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

sovyetler birliği

avrupa birliği

uluslararası holokost kurbanlarını anma günü

new york

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca kaybı olan Sovyetler Birliği’ni anmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Guterres'in BM Genel Kurulu'ndaki ‘Holokost Anısına Saygı ve İnsan Hakları’ etkinliğindeki konuşması ve New York'taki Park East Sinagogu'na gönderdiği mesajındaki vurgu noktalarını eleştiren Zaharova, "Antonio Guterres'in, Nazilerin suçlarının kurbanları arasında Yahudiler, Romanlar, engelliler, LGBT bireyleri ve diğer zulme uğrayan grupları sıralarken Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki milyonlarca kaybını anmaması kesinlikle kabul edilemez. Sovyet halkları, Hitler Almanyası'na karşı zaferin kazanılmasında belirleyici bir rol oynamış ve Holokost'un sona ermesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı.Ayrıca, Avrupa Birliği'nin BM'deki daimi temsilcisi Stavros Lambrinidis'in Holokost kurbanları anma günündeki konuşmasında ‘Nazizm’ terimini kullanmayarak bunun yerine ‘otoriterlik’ kavramını tercih ettiğine de dikkat çeken Zaharova, “İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının açıkça tahrif edilmesine ve revize edilmesine varan bu tür tarihi ve siyasi çalışmaları kabul edilemez buluyoruz. Tarihi gerçeği koruma çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/rus-disisleri-almanya-leningrad-kusatmasini-soykirim-eylemi-olarak-tanimaktan-kaciniyor-1093262671.html

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