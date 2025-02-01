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Rusya Dışişleri: BM Genel Sekreteri'nin Nazizm kurbanları arasında Sovyetler Birliği'nden bahsetmemesi kabul edilemez
Rusya Dışişleri: BM Genel Sekreteri'nin Nazizm kurbanları arasında Sovyetler Birliği'nden bahsetmemesi kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Guterres'in Nazilerin kurbanları arasında Sovyetler Birliği'nden bahsetmemesini büyük bir ayıp olarak... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T20:26+0300
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dünya
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birleşmiş milletler (bm)
sovyetler birliği
avrupa birliği
uluslararası holokost kurbanlarını anma günü
new york
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca kaybı olan Sovyetler Birliği’ni anmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Guterres'in BM Genel Kurulu'ndaki ‘Holokost Anısına Saygı ve İnsan Hakları’ etkinliğindeki konuşması ve New York'taki Park East Sinagogu'na gönderdiği mesajındaki vurgu noktalarını eleştiren Zaharova, "Antonio Guterres'in, Nazilerin suçlarının kurbanları arasında Yahudiler, Romanlar, engelliler, LGBT bireyleri ve diğer zulme uğrayan grupları sıralarken Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki milyonlarca kaybını anmaması kesinlikle kabul edilemez. Sovyet halkları, Hitler Almanyası'na karşı zaferin kazanılmasında belirleyici bir rol oynamış ve Holokost'un sona ermesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı.Ayrıca, Avrupa Birliği'nin BM'deki daimi temsilcisi Stavros Lambrinidis'in Holokost kurbanları anma günündeki konuşmasında ‘Nazizm’ terimini kullanmayarak bunun yerine ‘otoriterlik’ kavramını tercih ettiğine de dikkat çeken Zaharova, “İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının açıkça tahrif edilmesine ve revize edilmesine varan bu tür tarihi ve siyasi çalışmaları kabul edilemez buluyoruz. Tarihi gerçeği koruma çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/rus-disisleri-almanya-leningrad-kusatmasini-soykirim-eylemi-olarak-tanimaktan-kaciniyor-1093262671.html
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antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), sovyetler birliği, avrupa birliği, uluslararası holokost kurbanlarını anma günü, new york, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), sovyetler birliği, avrupa birliği, uluslararası holokost kurbanlarını anma günü, new york, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Rusya Dışişleri: BM Genel Sekreteri'nin Nazizm kurbanları arasında Sovyetler Birliği'nden bahsetmemesi kabul edilemez

20:26 01.02.2025
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Guterres'in Nazilerin kurbanları arasında Sovyetler Birliği'nden bahsetmemesini büyük bir ayıp olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca kaybı olan Sovyetler Birliği’ni anmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Guterres'in BM Genel Kurulu'ndaki ‘Holokost Anısına Saygı ve İnsan Hakları’ etkinliğindeki konuşması ve New York'taki Park East Sinagogu'na gönderdiği mesajındaki vurgu noktalarını eleştiren Zaharova, "Antonio Guterres'in, Nazilerin suçlarının kurbanları arasında Yahudiler, Romanlar, engelliler, LGBT bireyleri ve diğer zulme uğrayan grupları sıralarken Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki milyonlarca kaybını anmaması kesinlikle kabul edilemez. Sovyet halkları, Hitler Almanyası'na karşı zaferin kazanılmasında belirleyici bir rol oynamış ve Holokost'un sona ermesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Avrupa Birliği'nin BM'deki daimi temsilcisi Stavros Lambrinidis'in Holokost kurbanları anma günündeki konuşmasında ‘Nazizm’ terimini kullanmayarak bunun yerine ‘otoriterlik’ kavramını tercih ettiğine de dikkat çeken Zaharova, “İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının açıkça tahrif edilmesine ve revize edilmesine varan bu tür tarihi ve siyasi çalışmaları kabul edilemez buluyoruz. Tarihi gerçeği koruma çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.
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