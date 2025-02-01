https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/rus-disisleri-almanya-leningrad-kusatmasini-soykirim-eylemi-olarak-tanimaktan-kaciniyor-1093262671.html
Rus Dışişleri: Almanya, Leningrad Kuşatması'nı soykırım eylemi olarak tanımaktan kaçınıyor
Rus Dışişleri: Almanya, Leningrad Kuşatması'nı soykırım eylemi olarak tanımaktan kaçınıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya’nın 872 gün süren ve bir milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Leningrad Kuşatması’nı Sovyetler... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T14:51+0300
2025-02-01T14:51+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e açıklamasında Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan ve tarihte en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olarak kayıtlara geçen Leningrad Kuşatması’nı Sovyetler Birliği halklarına karşı işlenen soykırım eylemi olarak tanımaktan kaçındığını belirtti.Zaharova, "Alman yetkililer, tüm dünya toplumu için apaçık olan bir tarihi gerçeği, Leningrad Kuşatması'nın ve savaş sırasında Naziler tarafından SSCB'de işlenen diğer insanlığa karşı suçların, Sovyetler Birliği halklarına karşı vahşet açısından eşi benzeri görülmemiş soykırım eylemlerinden başka bir şey olmadığını sürekli ve kasıtlı olarak kabul etmekten kaçınıyor" diye konuştu.Berlin'in 'korkunç vahşet ve acılar' konusunda muğlak ifadelerin arkasına saklanmaya çalıştığını kaydeden Sözcü, "Bunu daha önce birçok kez duyduk ve okuduk. Eğer Alman Dışişleri Bakanlığı bu şekilde Almanya'nın SSCB halklarına yönelik soykırımı tanıması konusunu örtbas etmeye ve o konuda suskun kalmaya çalışıyorsa, Alman mevkidaşlarımızı temin ederiz ki, bunu başaramayacaklar" vurgusunu yaptı.Bu konudaki tarihi adaleti yeniden tesis etmenin Rusya için temel bir görev olduğunu vurgulayan Zaharova, ayrıca Berlin’den, sadece belirli kategorilerden vatandaşlara değil kuşatmadan sağ kurtulan tüm Leningrad sakinlerine tazminat ödenmesini talep etti.Leningrad kuşatması modern tarihin en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olup 8 Eylül 1941'den 27 Ocak 1944'e kadar tam 872 gün sürdü. Bu süre içinde yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun neredeyse yarısı bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/scholzun-musk-hakkindaki-sozlerini-yorumlayan-zaharova-scholz-ise-kendinden-baslamali-1093179880.html
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Rus Dışişleri: Almanya, Leningrad Kuşatması'nı soykırım eylemi olarak tanımaktan kaçınıyor
14:51 01.02.2025 (güncellendi: 16:07 01.02.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya’nın 872 gün süren ve bir milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Leningrad Kuşatması’nı Sovyetler Birliği halklarına karşı işlenen soykırım eylemi olarak tanımaktan kaçındığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e açıklamasında Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan ve tarihte en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olarak kayıtlara geçen Leningrad Kuşatması’nı Sovyetler Birliği halklarına karşı işlenen soykırım eylemi olarak tanımaktan kaçındığını belirtti.
Zaharova, "Alman yetkililer, tüm dünya toplumu için apaçık olan bir tarihi gerçeği, Leningrad Kuşatması'nın ve savaş sırasında Naziler tarafından SSCB'de işlenen diğer insanlığa karşı suçların, Sovyetler Birliği halklarına karşı vahşet açısından eşi benzeri görülmemiş soykırım eylemlerinden başka bir şey olmadığını sürekli ve kasıtlı olarak kabul etmekten kaçınıyor" diye konuştu.
Berlin'in 'korkunç vahşet ve acılar' konusunda muğlak ifadelerin arkasına saklanmaya çalıştığını kaydeden Sözcü, "Bunu daha önce birçok kez duyduk ve okuduk. Eğer Alman Dışişleri Bakanlığı bu şekilde Almanya'nın SSCB halklarına yönelik soykırımı tanıması konusunu örtbas etmeye ve o konuda suskun kalmaya çalışıyorsa, Alman mevkidaşlarımızı temin ederiz ki, bunu başaramayacaklar" vurgusunu yaptı.
Bu konudaki tarihi adaleti yeniden tesis etmenin Rusya için temel bir görev olduğunu vurgulayan Zaharova, ayrıca Berlin’den, sadece belirli kategorilerden vatandaşlara değil kuşatmadan sağ kurtulan tüm Leningrad sakinlerine tazminat ödenmesini talep etti.
Alman devleti, Yahudi olan kuşatma mağdurlarına ödeme yapma hakkı elde ettiğini ama Rus, Belaruslu, Ukraynalı, Tatar veya Gürcü kuşatma mağdurlarının bu hakka sahip olmadığına neden inanıyor?
Leningrad kuşatması modern tarihin en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olup 8 Eylül 1941'den 27 Ocak 1944'e kadar tam 872 gün sürdü. Bu süre içinde yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun neredeyse yarısı bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetti.