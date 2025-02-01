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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/rus-gucleri-dun-gece-ukraynaya-ait-9-iha-ve-bir-insansiz-bot-imha-etti-1093257957.html
Rus güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 9 İHA ve bir insansız bot imha etti
Rus güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 9 İHA ve bir insansız bot imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini, ayrıca Karadeniz... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T09:55+0300
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ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
iha
insansız hava aracı (iha)
saldırı
püskürtme
karadeniz
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gece Rus hava savunma güçleri ülkenin 3 bölgesinde Ukrayna'ya ait 9 İHA düşürdü, Karadeniz sularında ise Kırım istikametinde ilerleyen bir insansız bot imha edildi.Açıklamaya göre 7 İHA Bryansk Bölgesi'nde imha edildi, Belgorod ve Saratov bölgelerinde ise birer İHA düşürüldü.Ukrayna ordusu sürekli olarak Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve füzelerle saldırı girişimlerinde bulunuyor. Rusya'nın bölgelerindeki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna’nın İHA ve füzelerinin büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/hava-savunma-gucleri-gece-boyunca-rusyanin-5-bolgesinde-16-ukrayna-ihasi-dusurdu-1092339760.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, püskürtme, karadeniz
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, püskürtme, karadeniz

Rus güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 9 İHA ve bir insansız bot imha etti

09:55 01.02.2025
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini, ayrıca Karadeniz sularında bir insansız botun imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gece Rus hava savunma güçleri ülkenin 3 bölgesinde Ukrayna'ya ait 9 İHA düşürdü, Karadeniz sularında ise Kırım istikametinde ilerleyen bir insansız bot imha edildi.
Açıklamaya göre 7 İHA Bryansk Bölgesi'nde imha edildi, Belgorod ve Saratov bölgelerinde ise birer İHA düşürüldü.
Ukrayna ordusu sürekli olarak Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve füzelerle saldırı girişimlerinde bulunuyor. Rusya'nın bölgelerindeki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna’nın İHA ve füzelerinin büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
Ukrayna krizi
Hava savunma güçleri gece boyunca Rusya'nın 5 bölgesinde 16 Ukrayna İHA'sı düşürdü
4 Ocak, 10:04
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