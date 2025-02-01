https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/rus-gucleri-dun-gece-ukraynaya-ait-9-iha-ve-bir-insansiz-bot-imha-etti-1093257957.html
Rus güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 9 İHA ve bir insansız bot imha etti
Rus güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 9 İHA ve bir insansız bot imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini, ayrıca Karadeniz... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T09:55+0300
2025-02-01T09:55+0300
2025-02-01T09:55+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
iha
insansız hava aracı (iha)
saldırı
püskürtme
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_9a3d916fe0517dd77924711009e6e7f0.png
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gece Rus hava savunma güçleri ülkenin 3 bölgesinde Ukrayna'ya ait 9 İHA düşürdü, Karadeniz sularında ise Kırım istikametinde ilerleyen bir insansız bot imha edildi.Açıklamaya göre 7 İHA Bryansk Bölgesi'nde imha edildi, Belgorod ve Saratov bölgelerinde ise birer İHA düşürüldü.Ukrayna ordusu sürekli olarak Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve füzelerle saldırı girişimlerinde bulunuyor. Rusya'nın bölgelerindeki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna’nın İHA ve füzelerinin büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/hava-savunma-gucleri-gece-boyunca-rusyanin-5-bolgesinde-16-ukrayna-ihasi-dusurdu-1092339760.html
rusya
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_0fdfca14ff0c676b86c203bd0db96590.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, püskürtme, karadeniz
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, püskürtme, karadeniz
Rus güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 9 İHA ve bir insansız bot imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini, ayrıca Karadeniz sularında bir insansız botun imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gece Rus hava savunma güçleri ülkenin 3 bölgesinde Ukrayna'ya ait 9 İHA düşürdü, Karadeniz sularında ise Kırım istikametinde ilerleyen bir insansız bot imha edildi.
Açıklamaya göre 7 İHA Bryansk Bölgesi'nde imha edildi, Belgorod ve Saratov bölgelerinde ise birer İHA düşürüldü.
Ukrayna ordusu sürekli olarak Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve füzelerle saldırı girişimlerinde bulunuyor. Rusya'nın bölgelerindeki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna’nın İHA ve füzelerinin büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.