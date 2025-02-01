https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/rus-gucleri-dun-gece-ukraynaya-ait-9-iha-ve-bir-insansiz-bot-imha-etti-1093257957.html

Rus güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 9 İHA ve bir insansız bot imha etti

Rus güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 9 İHA ve bir insansız bot imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini, ayrıca Karadeniz... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T09:55+0300

2025-02-01T09:55+0300

2025-02-01T09:55+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

iha

insansız hava aracı (iha)

saldırı

püskürtme

karadeniz

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gece Rus hava savunma güçleri ülkenin 3 bölgesinde Ukrayna'ya ait 9 İHA düşürdü, Karadeniz sularında ise Kırım istikametinde ilerleyen bir insansız bot imha edildi.Açıklamaya göre 7 İHA Bryansk Bölgesi'nde imha edildi, Belgorod ve Saratov bölgelerinde ise birer İHA düşürüldü.Ukrayna ordusu sürekli olarak Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve füzelerle saldırı girişimlerinde bulunuyor. Rusya'nın bölgelerindeki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna’nın İHA ve füzelerinin büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/hava-savunma-gucleri-gece-boyunca-rusyanin-5-bolgesinde-16-ukrayna-ihasi-dusurdu-1092339760.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, püskürtme, karadeniz