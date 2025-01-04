https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/hava-savunma-gucleri-gece-boyunca-rusyanin-5-bolgesinde-16-ukrayna-ihasi-dusurdu-1092339760.html
Hava savunma güçleri gece boyunca Rusya'nın 5 bölgesinde 16 Ukrayna İHA'sı düşürdü
Hava savunma güçleri gece boyunca Rusya'nın 5 bölgesinde 16 Ukrayna İHA'sı düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece boyunca Rusya'nın 5 bölgesinde Ukrayna ordusunun 16 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T10:04+0300
2025-01-04T10:04+0300
2025-01-04T10:11+0300
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rusya savunma bakanlığı
hava savunma sistemi
rusya hava savunma kuvvetleri
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
insansız hava aracı
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hava savunma güçleri dün gece boyunca Rusya'nın 5 bölgesinin üzerinde Ukrayna ordusuna ait 16 İHA düşürdü.“Geçtiğimiz gece boyunca nöbetteki hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ait 16 insansız hava aracını imha etti” denilen açıklamada, düşman İHA'lardan 10'unun Bryansk, 3'ünün de Smolensk bölgesinin üzerinde düşürüldüğü, Belgorod, Pskov ve Leningrad bölgeleri üzerinde ise birer İHA'nın imha edildiği bilgisi verildi.Diğer yandan Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, İHA saldırılarında yaralanan olmadığını ve herhangi bir tahribat oluşmadığını bildirdi, Smolensk Valisi Vasiliy Anohin de İHA saldırılarının sonuçsuz bir şekilde atlatıldığını duyurdu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-37-hava-hedefi-engellendi-1091525975.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, rusya hava savunma kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı, insansız hava aracı (iha), iha
Hava savunma güçleri gece boyunca Rusya'nın 5 bölgesinde 16 Ukrayna İHA'sı düşürdü
10:04 04.01.2025 (güncellendi: 10:11 04.01.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece boyunca Rusya'nın 5 bölgesinde Ukrayna ordusunun 16 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hava savunma güçleri dün gece boyunca Rusya'nın 5 bölgesinin üzerinde Ukrayna ordusuna ait 16 İHA düşürdü.
“Geçtiğimiz gece boyunca nöbetteki hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ait 16 insansız hava aracını imha etti” denilen açıklamada, düşman İHA'lardan 10'unun Bryansk, 3'ünün de Smolensk bölgesinin üzerinde düşürüldüğü, Belgorod, Pskov ve Leningrad bölgeleri üzerinde ise birer İHA'nın imha edildiği bilgisi verildi.
Diğer yandan Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, İHA saldırılarında yaralanan olmadığını ve herhangi bir tahribat oluşmadığını bildirdi, Smolensk Valisi Vasiliy Anohin de İHA saldırılarının sonuçsuz bir şekilde atlatıldığını duyurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla püskürtüyor.