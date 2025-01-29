https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/scholzun-musk-hakkindaki-sozlerini-yorumlayan-zaharova-scholz-ise-kendinden-baslamali-1093179880.html

Scholz'un Musk hakkındaki sözlerini yorumlayan Zaharova: Scholz işe kendinden başlamalı

Scholz'un Musk hakkındaki sözlerini yorumlayan Zaharova: Scholz işe kendinden başlamalı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Amerikalı girişimci Musk’ı eleştiren Almanya Başbakanı Scholz'un önce kendini yargılaması gerektiğini belirtti. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T22:40+0300

2025-01-29T22:40+0300

2025-01-29T22:39+0300

dünya

mariya zaharova

olaf scholz

abd

elon musk

almanya

kiev

nato

welt

hitler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d70c7323d6b2c7d8b4138e9f08b66bb7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Amerikalı girişimci Elon Musk'ın Avrupa'daki sağcı politikacılara verdiği desteği ‘iğrenç’ olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a kendini yargılamaya başlaması ve Kiev rejimine yardım etmeyi bırakması önerisinde bulundu.Zaharova, “Berlin'de bir şey mi bozuldu? Scholz Avrupa genelinde aşırı sağı destekleyen herkesi kınamaya mı başladı? Belki de o zaman sonuna kadar gidip gerçek neo-Nazileri, yani Kiev rejimini destekleyenleri kınamalıyız? O halde işe kendini kınamakla başlamalı, Zelenskiy ve terörist çetesine askeri ve diğer destekleri kesmelidir” ifadelerine yer verdi.Scholz'un İkinci Dünya Savaşı sırasında ‘ABD'nin Almanya'yı özgürleştirdiği’ yönündeki sözlerine de dikkat çeken Zaharova, “Ve bir manipülasyon daha: Almanları Nazizmden Kızıl Ordu'nun ya da Hitler karşıtı koalisyondaki müttefiklerin değil, sadece ABD’nin kurtardığı ortayaçıktı. Polonya'nın ve Auschwitz'in kurtarılması için ölen600 bin Kızıl Ordu askeri yoktu, Mayıs-Haziran1945'te Berlinlilerin Sovyet komutanlığı tarafından açlıktan kurtarılması da yoktu. Reichstag'da dalgalanan kızıl bayrak da yoktu?” ifadelerini kullandı.Tarihin çarpıtılmasına izin verimemesi gerektiğine vurgu yapan Zaharova, “Bütün bunlar, Kızıl Ordu'yu karalayan, Sovyet halkının soykırımını inkar eden ve Nazi kurbanlarının ayrımcılığını sürdüren modern Alman ve NATO tarih yazımı tarafından ortadan kaldırılıyor. İşte bu nedenle öncelikli ortak görev tarihsel hakikati savunmaktır” değerlendirmesinde bulundu.Daha önce Musk, Welt gazetesi için kaleme aldığı bir makalede, Almanya'da ülkeyi 'eski halinin bir gölgesine' dönüşmekten kurtarabilecek tek siyasi gücün Almanya İçin Alternatif partisi olduğunu yazmıştı. Yazının yayımlanması hem Welt yayın kurulunda hem de Almanya genelinde hararetli tartışmalara yol açmıştı. Welt'in fikir başkanı Eva Marie Kogel, yazının yayınlanmasının ardından istifasını sunmuş ve Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da, Musk'ın makalesine karşı çıkanlara destek verdi.Alman Hükümet Sözcüsü Christiane Hoffmann da Musk'ın Almanya için Alternatif partisine verdiği desteğin Alman seçimlerini etkilemeye yönelik bir girişim olduğunu iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/is-insani-elon-musk-afd-destekcileri-gecmisteki-sucluluk-duygusunu-bir-kenara-birakmali-1093091578.html

almanya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, olaf scholz, abd, elon musk, almanya, kiev, nato, welt, hitler, nazi, kızıl ordu, karl lauterbach, telegram