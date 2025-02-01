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Mourinho seçimini yaptı, Fenerbahçe’de UEFA kadrosu şekillendi: Hangi 3 oyuncu listede?
Mourinho seçimini yaptı, Fenerbahçe’de UEFA kadrosu şekillendi: Hangi 3 oyuncu listede?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic’i kadrosuna kattı. Ancak UEFA kuralları gereği sadece 3... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T14:21+0300
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Ancak UEFA’nın koyduğu kural gereği takımlar, devre arasında yaptıkları transferlerden sadece 3 oyuncuyu Avrupa listesine ekleyebiliyor.Teknik heyet, savunmada güçlenmek adına Milan Skriniar ve Diego Carlos’un listeye eklenmesini kararlaştırdı. Sol bekte alternatif eksikliğini gidermek için Filip Kostic de kadroya dahil edildi.Kostic UEFA listesine alındıSezon başında UEFA listesine yazılmayan Filip Kostic, Mourinho’nun kararıyla listeye dahil edildi. Bu hamleyle birlikte kadroya sadece 2 oyuncu daha eklenme hakkı kaldı.Deneyimli teknik adam, Anderlecht karşısında sol bekte alternatifsiz kalmamak için Kostic’i kadroya katmayı tercih etti.Savunmaya takviye: Skriniar ve Diego Carlos listedeFenerbahçe’nin ara transferdeki en büyük hamlelerinden biri olan Milan Skriniar ve Diego Carlos, UEFA listesine eklenen isimler oldu. Mourinho’nun, Avrupa Ligi’nde güçlü bir savunma hattı oluşturmak için bu iki ismi tercih ettiği belirtildi.Talisca UEFA kadrosunda yokTaraftarın en çok merak ettiği isimlerden Anderson Talisca ise UEFA kadrosuna alınmadı.📌 Brezilyalı yıldızın maç eksiği bulunması ve fiziksel olarak tam hazır olmaması nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmadığı öğrenildi.📌 Mourinho’nun Talisca’yı Süper Lig’de kullanmayı planladığı ve Avrupa Ligi’nde değerlendirmeyeceği belirtildi.Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu netleşti📢 Listeye eklenen 3 yeni isim:✅ Filip Kostic✅ Milan Skriniar✅ Diego Carlos❌ Anderson Talisca UEFA listesinde yer almadı.📌 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fenerbahceye-kotu-haber-uefa-jose-mourinhoya-ceza-verdi-sahada-olamayacak-1093151329.html
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fenerbahçe uefa kadrosu, fenerbahçe uefa avrupa ligi kadrosu, fenerbahçe yeni transferler uefa kadrosu, fenerbahçe skriniar uefa kadrosunda mı, fenerbahçe diego carlos kadroya alındı mı, anderson talisca uefa kadrosuna alındı mı, mourinho uefa kadrosunu açıkladı, fenerbahçe uefa avrupa ligi listesi, filip kostic uefa listesine alındı mı, fenerbahçe uefa transfer kısıtlaması, fenerbahçe yeni transferler avrupa ligi, fenerbahçe uefa 3 oyuncu kuralı, fenerbahçe uefa listesine kimleri ekledi, fenerbahçe avrupa ligi son 16 play off

Mourinho seçimini yaptı, Fenerbahçe’de UEFA kadrosu şekillendi: Hangi 3 oyuncu listede?

14:21 01.02.2025
© AA / Hakan Burak AltunözFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic’i kadrosuna kattı. Ancak UEFA kuralları gereği sadece 3 yeni oyuncu Avrupa Ligi listesine eklenebiliyor. Teknik direktör Jose Mourinho, zor bir karar vererek listeye girecek isimleri belirledi. Talisca UEFA kadrosuna alınmadı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Ancak UEFA’nın koyduğu kural gereği takımlar, devre arasında yaptıkları transferlerden sadece 3 oyuncuyu Avrupa listesine ekleyebiliyor.
Teknik heyet, savunmada güçlenmek adına Milan Skriniar ve Diego Carlos’un listeye eklenmesini kararlaştırdı. Sol bekte alternatif eksikliğini gidermek için Filip Kostic de kadroya dahil edildi.

Kostic UEFA listesine alındı

Sezon başında UEFA listesine yazılmayan Filip Kostic, Mourinho’nun kararıyla listeye dahil edildi. Bu hamleyle birlikte kadroya sadece 2 oyuncu daha eklenme hakkı kaldı.
Deneyimli teknik adam, Anderlecht karşısında sol bekte alternatifsiz kalmamak için Kostic’i kadroya katmayı tercih etti.

Savunmaya takviye: Skriniar ve Diego Carlos listede

Fenerbahçe’nin ara transferdeki en büyük hamlelerinden biri olan Milan Skriniar ve Diego Carlos, UEFA listesine eklenen isimler oldu. Mourinho’nun, Avrupa Ligi’nde güçlü bir savunma hattı oluşturmak için bu iki ismi tercih ettiği belirtildi.

Talisca UEFA kadrosunda yok

Taraftarın en çok merak ettiği isimlerden Anderson Talisca ise UEFA kadrosuna alınmadı.
📌 Brezilyalı yıldızın maç eksiği bulunması ve fiziksel olarak tam hazır olmaması nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmadığı öğrenildi.
📌 Mourinho’nun Talisca’yı Süper Lig’de kullanmayı planladığı ve Avrupa Ligi’nde değerlendirmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu netleşti

📢 Listeye eklenen 3 yeni isim:
Filip Kostic
Milan Skriniar
Diego Carlos
Anderson Talisca UEFA listesinde yer almadı.
📌 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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