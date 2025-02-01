https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/mourinho-secimini-yapti-fenerbahcede-uefa-kadrosu-sekillendi-hangi-3-oyuncu-listede-1093262061.html

Mourinho seçimini yaptı, Fenerbahçe’de UEFA kadrosu şekillendi: Hangi 3 oyuncu listede?

Mourinho seçimini yaptı, Fenerbahçe’de UEFA kadrosu şekillendi: Hangi 3 oyuncu listede?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic’i kadrosuna kattı. Ancak UEFA kuralları gereği sadece 3... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T14:21+0300

2025-02-01T14:21+0300

2025-02-01T14:21+0300

spor

uefa

fenerbahçe

anderlecht

milan skriniar

diego carlos

filip kostic

uefa avrupa ligi

uefa avrupa konferans ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090155557_0:0:2757:1552_1920x0_80_0_0_33cea0d17805d036702e150998e556ad.jpg

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Ancak UEFA’nın koyduğu kural gereği takımlar, devre arasında yaptıkları transferlerden sadece 3 oyuncuyu Avrupa listesine ekleyebiliyor.Teknik heyet, savunmada güçlenmek adına Milan Skriniar ve Diego Carlos’un listeye eklenmesini kararlaştırdı. Sol bekte alternatif eksikliğini gidermek için Filip Kostic de kadroya dahil edildi.Kostic UEFA listesine alındıSezon başında UEFA listesine yazılmayan Filip Kostic, Mourinho’nun kararıyla listeye dahil edildi. Bu hamleyle birlikte kadroya sadece 2 oyuncu daha eklenme hakkı kaldı.Deneyimli teknik adam, Anderlecht karşısında sol bekte alternatifsiz kalmamak için Kostic’i kadroya katmayı tercih etti.Savunmaya takviye: Skriniar ve Diego Carlos listedeFenerbahçe’nin ara transferdeki en büyük hamlelerinden biri olan Milan Skriniar ve Diego Carlos, UEFA listesine eklenen isimler oldu. Mourinho’nun, Avrupa Ligi’nde güçlü bir savunma hattı oluşturmak için bu iki ismi tercih ettiği belirtildi.Talisca UEFA kadrosunda yokTaraftarın en çok merak ettiği isimlerden Anderson Talisca ise UEFA kadrosuna alınmadı.📌 Brezilyalı yıldızın maç eksiği bulunması ve fiziksel olarak tam hazır olmaması nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmadığı öğrenildi.📌 Mourinho’nun Talisca’yı Süper Lig’de kullanmayı planladığı ve Avrupa Ligi’nde değerlendirmeyeceği belirtildi.Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu netleşti📢 Listeye eklenen 3 yeni isim:✅ Filip Kostic✅ Milan Skriniar✅ Diego Carlos❌ Anderson Talisca UEFA listesinde yer almadı.📌 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fenerbahceye-kotu-haber-uefa-jose-mourinhoya-ceza-verdi-sahada-olamayacak-1093151329.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe uefa kadrosu, fenerbahçe uefa avrupa ligi kadrosu, fenerbahçe yeni transferler uefa kadrosu, fenerbahçe skriniar uefa kadrosunda mı, fenerbahçe diego carlos kadroya alındı mı, anderson talisca uefa kadrosuna alındı mı, mourinho uefa kadrosunu açıkladı, fenerbahçe uefa avrupa ligi listesi, filip kostic uefa listesine alındı mı, fenerbahçe uefa transfer kısıtlaması, fenerbahçe yeni transferler avrupa ligi, fenerbahçe uefa 3 oyuncu kuralı, fenerbahçe uefa listesine kimleri ekledi, fenerbahçe avrupa ligi son 16 play off