Fenerbahçe’ye kötü haber: UEFA Jose Mourinho’ya ceza verdi, sahada olamayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
11 yeni cezaevi geliyor: ‘Esas mesele suçla mücadele olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ayşe Barım'ın tutuklanmasında savcının sevk yazısından çıkanlar
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'da Osimhen farkı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Trump'ın Filistinsiz Gazze planı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EDEBİYATIN UNUTULMAZ İSMİ
‘R’ harfiyle başı dertteydi: Lavinia aslında kimdir?
18:16
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
19:17
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fenerbahceye-kotu-haber-uefa-jose-mourinhoya-ceza-verdi-sahada-olamayacak-1093151329.html
Fenerbahçe’ye kötü haber: UEFA Jose Mourinho’ya ceza verdi, sahada olamayacak
Fenerbahçe’ye kötü haber: UEFA Jose Mourinho’ya ceza verdi, sahada olamayacak
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Portekizli teknik adam, Lyon maçında takımını sahaya geç çıkardığı için en az 1 maç... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T07:13+0300
2025-01-29T07:13+0300
spor
jose mourinho
uefa
fenerbahçe
lyon
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731441_0:421:2145:1627_1920x0_80_0_0_389336c35978bdd28505aeb42acaa7a0.jpg
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Lyon maçında ikinci yarıya takımını geç çıkardığı için disiplin kuruluna sevk edilen Portekizli teknik adam, en az 1 maç men cezası aldı. Bu sebeple, Midtjylland karşılaşmasında takımını yönetemeyecek.UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı bu karar, Fenerbahçe camiasında şok etkisi yarattı. Daha önce ertelemeli bir cezası bulunan Mourinho’nun, Lyon maçındaki ihlali nedeniyle bu cezası da yürürlüğe girdi.Kırmızı kart geçmi̇şi̇ de etki̇li̇ olduJose Mourinho, daha önce Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. UEFA, bu ihlali değerlendirerek Portekizli hocaya 1 maç men cezası vermişti. Lyon maçındaki disiplin ihlali de eklenince Mourinho’nun Midtjylland maçını kaçırması kesinleşti.Fenerbahçe yönetimi, cezanın hafifletilmesi için UEFA’ya itirazda bulunmayı değerlendiriyor. Ancak, UEFA'nın bu tür kararları genellikle değiştirmediği biliniyor.Fenerbahçe’de planlar deği̇şi̇yorJose Mourinho’nun yokluğu, Fenerbahçe’nin teknik ekibinde planları değiştirdi. Midtjylland maçında yardımcı antrenörler takımı yönetecek. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli maçta teknik heyet eksikliğiyle sahaya çıkacak.Fenerbahçe’nin Avrupa’daki mücadelesinde kritik bir viraj olan Midtjylland karşılaşması, Mourinho’nun yokluğunda daha da zorlu hale geldi.Fenerbahçe i̇çi̇n kri̇ti̇k dönemSarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Midtjylland maçından galibiyetle ayrılmak zorunda. Teknik heyet eksikliğine rağmen, Mourinho’nun ekibi kazanmak için sahaya çıkacak.Fenerbahçe taraftarı, Portekizli hocanın yokluğunun takımı nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. UEFA’nın verdiği kararın ardından gözler, sarı-lacivertlilerin sahada nasıl bir reaksiyon vereceğine çevrildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/mauro-icardiden-galatasaray-taraftarina-mujde--gol-makinesi-geri-donuyor-1093115163.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731441_0:220:2145:1828_1920x0_80_0_0_7eca6b1cbdda3aedc9c1329cc7740263.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jose mourinho ceza, mourinho uefa ceza, fenerbahçe mourinho men, mourinho midtjylland maçı yok, mourinho lyon maçı gecikme, uefa mourinho karar, mourinho fenerbahçe avrupa ligi, mourinho kırmızı kart ceza, mourinho manchester united kart, mourinho fenerbahçe ceza süresi, mourinho uefa disiplin, mourinho kaç maç ceza aldı, mourinho fenerbahçe uefa men
jose mourinho ceza, mourinho uefa ceza, fenerbahçe mourinho men, mourinho midtjylland maçı yok, mourinho lyon maçı gecikme, uefa mourinho karar, mourinho fenerbahçe avrupa ligi, mourinho kırmızı kart ceza, mourinho manchester united kart, mourinho fenerbahçe ceza süresi, mourinho uefa disiplin, mourinho kaç maç ceza aldı, mourinho fenerbahçe uefa men

Fenerbahçe’ye kötü haber: UEFA Jose Mourinho’ya ceza verdi, sahada olamayacak

07:13 29.01.2025
© AA / Ali AtmacaJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Portekizli teknik adam, Lyon maçında takımını sahaya geç çıkardığı için en az 1 maç men cezası aldı. UEFA’nın verdiği bu karar doğrultusunda Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland maçında takımının başında olmayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Lyon maçında ikinci yarıya takımını geç çıkardığı için disiplin kuruluna sevk edilen Portekizli teknik adam, en az 1 maç men cezası aldı. Bu sebeple, Midtjylland karşılaşmasında takımını yönetemeyecek.
UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı bu karar, Fenerbahçe camiasında şok etkisi yarattı. Daha önce ertelemeli bir cezası bulunan Mourinho’nun, Lyon maçındaki ihlali nedeniyle bu cezası da yürürlüğe girdi.

Kırmızı kart geçmi̇şi̇ de etki̇li̇ oldu

Jose Mourinho, daha önce Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. UEFA, bu ihlali değerlendirerek Portekizli hocaya 1 maç men cezası vermişti. Lyon maçındaki disiplin ihlali de eklenince Mourinho’nun Midtjylland maçını kaçırması kesinleşti.
Fenerbahçe yönetimi, cezanın hafifletilmesi için UEFA’ya itirazda bulunmayı değerlendiriyor. Ancak, UEFA'nın bu tür kararları genellikle değiştirmediği biliniyor.

Fenerbahçe’de planlar deği̇şi̇yor

Jose Mourinho’nun yokluğu, Fenerbahçe’nin teknik ekibinde planları değiştirdi. Midtjylland maçında yardımcı antrenörler takımı yönetecek. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli maçta teknik heyet eksikliğiyle sahaya çıkacak.
Fenerbahçe’nin Avrupa’daki mücadelesinde kritik bir viraj olan Midtjylland karşılaşması, Mourinho’nun yokluğunda daha da zorlu hale geldi.

Fenerbahçe i̇çi̇n kri̇ti̇k dönem

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Midtjylland maçından galibiyetle ayrılmak zorunda. Teknik heyet eksikliğine rağmen, Mourinho’nun ekibi kazanmak için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe taraftarı, Portekizli hocanın yokluğunun takımı nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. UEFA’nın verdiği kararın ardından gözler, sarı-lacivertlilerin sahada nasıl bir reaksiyon vereceğine çevrildi.
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
SPOR
Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına müjde: Gol makinesi geri dönüyor
Dün, 07:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала