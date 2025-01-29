https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fenerbahceye-kotu-haber-uefa-jose-mourinhoya-ceza-verdi-sahada-olamayacak-1093151329.html
Fenerbahçe’ye kötü haber: UEFA Jose Mourinho’ya ceza verdi, sahada olamayacak
Fenerbahçe’ye kötü haber: UEFA Jose Mourinho’ya ceza verdi, sahada olamayacak
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Portekizli teknik adam, Lyon maçında takımını sahaya geç çıkardığı için en az 1 maç... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T07:13+0300
2025-01-29T07:13+0300
2025-01-29T07:13+0300
spor
jose mourinho
uefa
fenerbahçe
lyon
ceza
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Lyon maçında ikinci yarıya takımını geç çıkardığı için disiplin kuruluna sevk edilen Portekizli teknik adam, en az 1 maç men cezası aldı. Bu sebeple, Midtjylland karşılaşmasında takımını yönetemeyecek.UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı bu karar, Fenerbahçe camiasında şok etkisi yarattı. Daha önce ertelemeli bir cezası bulunan Mourinho’nun, Lyon maçındaki ihlali nedeniyle bu cezası da yürürlüğe girdi.Kırmızı kart geçmi̇şi̇ de etki̇li̇ olduJose Mourinho, daha önce Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. UEFA, bu ihlali değerlendirerek Portekizli hocaya 1 maç men cezası vermişti. Lyon maçındaki disiplin ihlali de eklenince Mourinho’nun Midtjylland maçını kaçırması kesinleşti.Fenerbahçe yönetimi, cezanın hafifletilmesi için UEFA’ya itirazda bulunmayı değerlendiriyor. Ancak, UEFA'nın bu tür kararları genellikle değiştirmediği biliniyor.Fenerbahçe’de planlar deği̇şi̇yorJose Mourinho’nun yokluğu, Fenerbahçe’nin teknik ekibinde planları değiştirdi. Midtjylland maçında yardımcı antrenörler takımı yönetecek. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli maçta teknik heyet eksikliğiyle sahaya çıkacak.Fenerbahçe’nin Avrupa’daki mücadelesinde kritik bir viraj olan Midtjylland karşılaşması, Mourinho’nun yokluğunda daha da zorlu hale geldi.Fenerbahçe i̇çi̇n kri̇ti̇k dönemSarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Midtjylland maçından galibiyetle ayrılmak zorunda. Teknik heyet eksikliğine rağmen, Mourinho’nun ekibi kazanmak için sahaya çıkacak.Fenerbahçe taraftarı, Portekizli hocanın yokluğunun takımı nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. UEFA’nın verdiği kararın ardından gözler, sarı-lacivertlilerin sahada nasıl bir reaksiyon vereceğine çevrildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/mauro-icardiden-galatasaray-taraftarina-mujde--gol-makinesi-geri-donuyor-1093115163.html
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Fenerbahçe’ye kötü haber: UEFA Jose Mourinho’ya ceza verdi, sahada olamayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Portekizli teknik adam, Lyon maçında takımını sahaya geç çıkardığı için en az 1 maç men cezası aldı. UEFA’nın verdiği bu karar doğrultusunda Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland maçında takımının başında olmayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Lyon maçında ikinci yarıya takımını geç çıkardığı için disiplin kuruluna sevk edilen Portekizli teknik adam, en az 1 maç men cezası aldı. Bu sebeple, Midtjylland karşılaşmasında takımını yönetemeyecek.
UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı bu karar, Fenerbahçe camiasında şok etkisi yarattı. Daha önce ertelemeli bir cezası bulunan Mourinho’nun, Lyon maçındaki ihlali nedeniyle bu cezası da yürürlüğe girdi.
Kırmızı kart geçmi̇şi̇ de etki̇li̇ oldu
Jose Mourinho, daha önce Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. UEFA, bu ihlali değerlendirerek Portekizli hocaya 1 maç men cezası vermişti. Lyon maçındaki disiplin ihlali de eklenince Mourinho’nun Midtjylland maçını kaçırması kesinleşti.
Fenerbahçe yönetimi, cezanın hafifletilmesi için UEFA’ya itirazda bulunmayı değerlendiriyor. Ancak, UEFA'nın bu tür kararları genellikle değiştirmediği biliniyor.
Fenerbahçe’de planlar deği̇şi̇yor
Jose Mourinho’nun yokluğu, Fenerbahçe’nin teknik ekibinde planları değiştirdi. Midtjylland maçında yardımcı antrenörler takımı yönetecek. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli maçta teknik heyet eksikliğiyle sahaya çıkacak.
Fenerbahçe’nin Avrupa’daki mücadelesinde kritik bir viraj olan Midtjylland karşılaşması, Mourinho’nun yokluğunda daha da zorlu hale geldi.
Fenerbahçe i̇çi̇n kri̇ti̇k dönem
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Midtjylland maçından galibiyetle ayrılmak zorunda. Teknik heyet eksikliğine rağmen, Mourinho’nun ekibi kazanmak için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe taraftarı, Portekizli hocanın yokluğunun takımı nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. UEFA’nın verdiği kararın ardından gözler, sarı-lacivertlilerin sahada nasıl bir reaksiyon vereceğine çevrildi.