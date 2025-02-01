https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/milli-eskrimcilerden-altin-madalya-dunya-kupasinda-buyuk-basariya-imza-attilar-1093267363.html

Milli eskrimcilerden altın madalya: Dünya Kupası'nda büyük başarıya imza attılar

Milli eskrimcilerden altın madalya: Dünya Kupası'nda büyük başarıya imza attılar

Sputnik Türkiye

Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T20:03+0300

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türkiye

dünya kupası

eskrim federasyonu

dünya kupası

altın madalya

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Türkiye Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre, Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman’dan oluşan milli takım, turnuvada gösterdiği üstün performansla altın madalya kazandı.Yolculukta Ukrayna, Romanya ve ABD’yi geçtilerMilli takım, organizasyonun ilk aşamalarında Ukrayna, Romanya ve ABD’yi yenerek finale yükseldi. Bu zorlu rakipleri geride bırakmak, genç eskrimcilerin yeteneklerini ve stratejik zekalarını bir kez daha gözler önüne serdi.İtalya’yı son dakika zaferiyle geçtilerFinalde, güçlü rakip İtalya ile karşılaşan milliler, son derece heyecanlı geçen mücadelede 45-44’lük skorla rakiplerini mağlup etti. Bu zaferle Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Dünya Kupası'nda altın madalyayı kazandı.Bireysel başarıları da dikkat çektiTurnuvanın bir diğer önemli başarıları ise bireysel kategorilerde geldi. Furkan Yaman ve Enes Talha Kalender, kendi disiplinlerinde bronz madalya alarak organizasyonu üç madalyayla tamamlayan isimler oldular.Gençlerin başarıları, Türk eskriminin genç yeteneklerinin uluslararası alanda ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Ay-yıldızlı sporcular, Bulgaristan'daki Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası’nı üç madalya ile tamamladı.

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