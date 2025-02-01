https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/mhp-lideri-bahceliden-tegmenlerin-ihrac-kararina-iliskin-aciklama-dogru-ve-isabetli-bir-karardir-1093266421.html
MHP lideri Bahçeli'den teğmenlerin ihraç kararına ilişkin açıklama: 'Doğru ve isabetli bir karardır'
MHP lideri Bahçeli'den teğmenlerin ihraç kararına ilişkin açıklama: 'Doğru ve isabetli bir karardır'
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan ve haklarında ihraç kararı verilen teğmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İhraç... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T19:04+0300
2025-02-01T19:04+0300
2025-02-01T19:16+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında verilen TSK'dan ihraç kararına ilişkin açıklamada bulundu.'Disiplin Kanunu'nun uygulaması doğru ve isabetlidir'"TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için verilen karar hakkında konuştu.Bahçeli, "Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur" dedi.Milli Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamada, 5 teğmene ve 3 disiplin amirine TSK Disiplin Kanunu gereğince “silahlı kuvvetlerden ayırma” cezası verilmişti.'"Mustafa Kemal'in askeriyiz" demek suç olarak sayılmaz'"Mustafa Kemal'in askeriyiz" demenin suç olarak sayılmadığına işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/msb-karari-acikladi-5-tegmen-ihrac-edildi-1093247633.html
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türkiye, devlet bahçeli, mhp, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye, devlet bahçeli, mhp, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb)
MHP lideri Bahçeli'den teğmenlerin ihraç kararına ilişkin açıklama: 'Doğru ve isabetli bir karardır'
19:04 01.02.2025 (güncellendi: 19:16 01.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan ve haklarında ihraç kararı verilen teğmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İhraç kararının 'isabetli' olduğu belirten MHP lideri Bahçeli, 'herkesin karara saygı duyması' gerektiğini savundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında verilen TSK'dan ihraç kararına ilişkin açıklamada bulundu.
'Disiplin Kanunu'nun uygulaması doğru ve isabetlidir'
"TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için verilen karar hakkında konuştu.
Bahçeli, "Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamada, 5 teğmene ve 3 disiplin amirine TSK Disiplin Kanunu gereğince “silahlı kuvvetlerden ayırma” cezası verilmişti.
'"Mustafa Kemal'in askeriyiz" demek suç olarak sayılmaz'
"Mustafa Kemal'in askeriyiz" demenin suç olarak sayılmadığına işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:
Korsan bir metnin kılıçlar eşliğinde okunmasının yanlışlığı kadar yaratacağı tahribatı görmeyen, göremeyen, hatta görmekten ve göstermekten kuşkulu şekilde uzak duran bir güruhun fırsatçılığa heveslenmesi ve sonuçları ağır olacak siyasi hesaplaşma sayfası açmak istemesi, elbette demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir. 'Hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz' demenin suç olarak takdim ve teşhir edilmesi diye bir şey olmadığı halde, bunun hilafına hareket edip Aziz Atatürk'ü istismara yeltenenlerin dürüstlük ve samimiyet testinden geçemedikleri her anlamda belgeli, hukuken ve tarihen de belli ve bilinmektedir.