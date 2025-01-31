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Trump, Washington uçak kazasında 'çeşitlilik politikalarını' suçladı
Trump, Washington uçak kazasında 'çeşitlilik politikalarını' suçladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington DC'de yaşanan ve 67 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının ardından, hükümetin 'çeşitlilik politikalarını' suçladı... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T12:24+0300
2025-01-31T12:24+0300
dünya
abd
donald trump
washington
abd federal havacılık idaresi (faa)
uçak kazası
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ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’de meydana gelen ve 67 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçak kazasının ardından, soruşturma henüz başlamadan 'çeşitlilik politikalarını' suçladı. Trump, eski Başkan Joe Biden’ın yönetiminin, Federal Havacılık İdaresi'ni (FAA) zihinsel ve fiziksel engelli bireyleri işe almaya teşvik ettiğini öne sürerek, bu tür politikaların hava güvenliğini tehlikeye atabileceğini savundu.Kazada 67 kişinin hayatını kaybettiğine inanılıyorÇarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen ve Wichita, Kansas’tan Washington Reagan Ulusal Havaalanı’na iniş yapan bir yolcu uçağıyla ABD ordusuna ait bir helikopterin çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, FAA'nın, “zihinsel engelleri, psikiyatrik sorunları, duyu kayıplarını, felç gibi rahatsızlıkları” olan kişileri işe almasına ve bu kişilerin hava trafik kontrolü gibi kritik görevlerde görev yapmalarına izin veren çeşitlilik ve dahil etme politikalarını suçladı. Ancak Trump, bu iddiaları destekleyecek herhangi bir somut kanıt sunamadı zira, dün yaşanan kazada açılan soruşturma çok yeni.Trump’ın açıklamaları, hızla siyasi tartışmalara yol açtı. Biden’ın eski ulaşım sekreteri Pete Buttigieg, Trump’ın açıklamalarını 'iğrenç' olarak nitelendirerek, Trump’a, “Aileler yas tutarken, Trump’ın liderlik etmesi gerekirdi, yalan söylemek değil” diye cevap verdi.Kaza hakkında soruşturma başlatıldı, yolcu uçağının kara kutusu bulunduKaza hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilirken yerel basın yolcu uçağına ait iki adet kara kutunun bulunduğunu belirtiyor. Her iki kutunun incelenmek üzere yetkililere teslim edildiği bildiriliyor.Trump'ın, FAA’daki 'çeşitlilik girişimlerini' sona erdirmek için geçtiğimiz hafta bir yürütme kararı imzaladığı belirtiliyor. Hükümetin, daha önce bu tür politikalara verdiği desteğin aksine, Trump yönetiminin bu yaklaşımı terk etmesi, hava güvenliği konusunda daha katı bir denetim arayışında olduğunu gösteriyor.'Hava kontrol kulesinde çalışan personel sayısı yetersizdi'FAA'nın hazırladığı bir ön rapora göre, Virginia eyaletine bağlı Arlington kentindeki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'ndaki (DCA) hava kontrol kulesinde çalışan personel sayısının "günün saati ve trafik yoğunluğu açısından normal olmadığı" belirtildi.
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abd, donald trump, washington, abd federal havacılık idaresi (faa), uçak kazası
abd, donald trump, washington, abd federal havacılık idaresi (faa), uçak kazası

Trump, Washington uçak kazasında 'çeşitlilik politikalarını' suçladı

12:24 31.01.2025
© AA / Celal GüneşAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington DC'de yaşanan ve 67 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının ardından, hükümetin 'çeşitlilik politikalarını' suçladı. Trump, hava güvenliğini zayıflattığını iddia ettiği bu politikaların, kazaya yol açmış olabileceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’de meydana gelen ve 67 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçak kazasının ardından, soruşturma henüz başlamadan 'çeşitlilik politikalarını' suçladı. Trump, eski Başkan Joe Biden’ın yönetiminin, Federal Havacılık İdaresi'ni (FAA) zihinsel ve fiziksel engelli bireyleri işe almaya teşvik ettiğini öne sürerek, bu tür politikaların hava güvenliğini tehlikeye atabileceğini savundu.

Kazada 67 kişinin hayatını kaybettiğine inanılıyor

Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen ve Wichita, Kansas’tan Washington Reagan Ulusal Havaalanı’na iniş yapan bir yolcu uçağıyla ABD ordusuna ait bir helikopterin çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.
Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, FAA'nın, “zihinsel engelleri, psikiyatrik sorunları, duyu kayıplarını, felç gibi rahatsızlıkları” olan kişileri işe almasına ve bu kişilerin hava trafik kontrolü gibi kritik görevlerde görev yapmalarına izin veren çeşitlilik ve dahil etme politikalarını suçladı. Ancak Trump, bu iddiaları destekleyecek herhangi bir somut kanıt sunamadı zira, dün yaşanan kazada açılan soruşturma çok yeni.
Trump’ın açıklamaları, hızla siyasi tartışmalara yol açtı. Biden’ın eski ulaşım sekreteri Pete Buttigieg, Trump’ın açıklamalarını 'iğrenç' olarak nitelendirerek, Trump’a, “Aileler yas tutarken, Trump’ın liderlik etmesi gerekirdi, yalan söylemek değil” diye cevap verdi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı, yolcu uçağının kara kutusu bulundu

Kaza hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilirken yerel basın yolcu uçağına ait iki adet kara kutunun bulunduğunu belirtiyor. Her iki kutunun incelenmek üzere yetkililere teslim edildiği bildiriliyor.
Trump'ın, FAA’daki 'çeşitlilik girişimlerini' sona erdirmek için geçtiğimiz hafta bir yürütme kararı imzaladığı belirtiliyor. Hükümetin, daha önce bu tür politikalara verdiği desteğin aksine, Trump yönetiminin bu yaklaşımı terk etmesi, hava güvenliği konusunda daha katı bir denetim arayışında olduğunu gösteriyor.

'Hava kontrol kulesinde çalışan personel sayısı yetersizdi'

FAA'nın hazırladığı bir ön rapora göre, Virginia eyaletine bağlı Arlington kentindeki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'ndaki (DCA) hava kontrol kulesinde çalışan personel sayısının "günün saati ve trafik yoğunluğu açısından normal olmadığı" belirtildi.
Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senatodan onay aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senatodan onay aldı
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