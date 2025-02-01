https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/istanbulun-ocak-ayi-enflasyonu-aciklandi-guncellenen-endeks-ve-rakamlar-ortaya-cikti-1093261870.html
İstanbul’un Ocak ayı enflasyonu açıklandı: Güncellenen endeks ve rakamlar ortaya çıktı
İstanbul’un Ocak ayı enflasyonu açıklandı: Güncellenen endeks ve rakamlar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ocak 2024’e ait enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, aylık yüzde 5.16 artarken, yıllık bazda yüzde... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T14:10+0300
2025-02-01T14:10+0300
2025-02-01T14:10+0300
istanbul ticaret odası (ito)
ekonomi
enflasyon
hiper enflasyon
gıda enflasyonu
dezenflasyon
istanbul
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası, enflasyon hesaplama yönteminde değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Buna göre, 1985 ve 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksleri, güncellenen tüketim alışkanlıklarına uygun şekilde revize edildi.Bu değişiklikle birlikte:✔️ Endeksteki madde sayısı 242’den 493’e çıkarıldı.✔️ Ana grup sayısı 8’den 12’ye yükseltildi.✔️ Fiyat derleme sayısı 15.725’ten 24.500’e çıkarıldı.Veriler artık i̇nternet üzerinden de toplanacakDaha önce sadece "yerinde veri toplama" yöntemiyle hesaplanan İTO indeksleri, artık internet üzerinden veri temini ile de desteklenecek. Bu sistemin, günlük fiyat değişimlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yansıtması bekleniyor.İstanbul'da enflasyon ne kadar oldu📌 Ocak ayında İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 5.16, yıllık enflasyon ise yüzde 48.40 olarak hesaplandı.📌 İTO Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 2.83 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 51.13 yükseldi.İTO tarafından açıklanan veriler, İstanbul’daki fiyat artışlarının özellikle gıda, kira ve ulaşımdaki yükselişten kaynaklandığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/istanbul-ve-canakkale-bogazlarinda-gorus-mesafesi-sifira-indi-trafik-durduruldu-iptal-olan-vapur-1093260739.html
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İstanbul’un Ocak ayı enflasyonu açıklandı: Güncellenen endeks ve rakamlar ortaya çıktı
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ocak 2024’e ait enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, aylık yüzde 5.16 artarken, yıllık bazda yüzde 48.40 olarak kaydedildi. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 2.83, yıllık ise yüzde 51.13 artış gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası, enflasyon hesaplama yönteminde değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Buna göre, 1985 ve 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksleri, güncellenen tüketim alışkanlıklarına uygun şekilde revize edildi.
Bu değişiklikle birlikte:
✔️ Endeksteki madde sayısı 242’den 493’e çıkarıldı.
✔️ Ana grup sayısı 8’den 12’ye yükseltildi.
✔️ Fiyat derleme sayısı 15.725’ten 24.500’e çıkarıldı.
Veriler artık i̇nternet üzerinden de toplanacak
Daha önce sadece "yerinde veri toplama" yöntemiyle hesaplanan İTO indeksleri, artık internet üzerinden veri temini ile de desteklenecek.
Bu sistemin, günlük fiyat değişimlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yansıtması bekleniyor.
İstanbul'da enflasyon ne kadar oldu
📌 Ocak ayında İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 5.16, yıllık enflasyon ise yüzde 48.40 olarak hesaplandı.
📌 İTO Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 2.83 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 51.13 yükseldi.
İTO tarafından açıklanan veriler, İstanbul’daki fiyat artışlarının özellikle gıda, kira ve ulaşımdaki yükselişten kaynaklandığını gösteriyor.