İstanbul’un Ocak ayı enflasyonu açıklandı: Güncellenen endeks ve rakamlar ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MHP’den 10 dakika içinde yangınlara müdahale için kanun teklifi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni düzenleme: Süresiz nafaka kalkıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
GÜN ORTASI
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’nin borç haritası: İstanbul borçta da, servette de zirvede!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
'One Hit Wonder' şarkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emekliliği şartları: ‘Emekli olmaları zorlaştı’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hukukun ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu bir suikastle hayattan koparıldı
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın açıklamaları sonrası gerilim artacak mı?
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:31
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/istanbulun-ocak-ayi-enflasyonu-aciklandi-guncellenen-endeks-ve-rakamlar-ortaya-cikti-1093261870.html
İstanbul’un Ocak ayı enflasyonu açıklandı: Güncellenen endeks ve rakamlar ortaya çıktı
İstanbul’un Ocak ayı enflasyonu açıklandı: Güncellenen endeks ve rakamlar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ocak 2024’e ait enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, aylık yüzde 5.16 artarken, yıllık bazda yüzde... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T14:10+0300
2025-02-01T14:10+0300
istanbul ticaret odası (ito)
ekonomi
enflasyon
hiper enflasyon
gıda enflasyonu
dezenflasyon
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088649353_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_465547b062e688dab6659748b861c05e.jpg
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası, enflasyon hesaplama yönteminde değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Buna göre, 1985 ve 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksleri, güncellenen tüketim alışkanlıklarına uygun şekilde revize edildi.Bu değişiklikle birlikte:✔️ Endeksteki madde sayısı 242’den 493’e çıkarıldı.✔️ Ana grup sayısı 8’den 12’ye yükseltildi.✔️ Fiyat derleme sayısı 15.725’ten 24.500’e çıkarıldı.Veriler artık i̇nternet üzerinden de toplanacakDaha önce sadece "yerinde veri toplama" yöntemiyle hesaplanan İTO indeksleri, artık internet üzerinden veri temini ile de desteklenecek. Bu sistemin, günlük fiyat değişimlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yansıtması bekleniyor.İstanbul'da enflasyon ne kadar oldu📌 Ocak ayında İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 5.16, yıllık enflasyon ise yüzde 48.40 olarak hesaplandı.📌 İTO Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 2.83 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 51.13 yükseldi.İTO tarafından açıklanan veriler, İstanbul’daki fiyat artışlarının özellikle gıda, kira ve ulaşımdaki yükselişten kaynaklandığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/istanbul-ve-canakkale-bogazlarinda-gorus-mesafesi-sifira-indi-trafik-durduruldu-iptal-olan-vapur-1093260739.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088649353_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_478f8c5026309f4491ab7c6bd04a36a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul enflasyon oranı ocak 2025, ito ocak ayı enflasyonu, istanbul tüketici fiyat endeksi, istanbul yıllık enflasyon oranı, ito enflasyon verileri, istanbul ocak 2025 enflasyon rakamları, istanbul enflasyon yüzde kaç, enflasyon istanbul 2025, ito fiyat endeksi güncellendi, istanbul toptan eşya fiyat endeksi, istanbul enflasyon nasıl hesaplanıyor, ocak ayı istanbul enflasyon artışı, tüketim alışkanlıklarına göre enflasyon hesaplama, istanbul zam oranları 2025, istanbul fiyat artışları
istanbul enflasyon oranı ocak 2025, ito ocak ayı enflasyonu, istanbul tüketici fiyat endeksi, istanbul yıllık enflasyon oranı, ito enflasyon verileri, istanbul ocak 2025 enflasyon rakamları, istanbul enflasyon yüzde kaç, enflasyon istanbul 2025, ito fiyat endeksi güncellendi, istanbul toptan eşya fiyat endeksi, istanbul enflasyon nasıl hesaplanıyor, ocak ayı istanbul enflasyon artışı, tüketim alışkanlıklarına göre enflasyon hesaplama, istanbul zam oranları 2025, istanbul fiyat artışları

İstanbul’un Ocak ayı enflasyonu açıklandı: Güncellenen endeks ve rakamlar ortaya çıktı

14:10 01.02.2025
© İHAEnflasyon
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© İHA
Abone ol
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ocak 2024’e ait enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, aylık yüzde 5.16 artarken, yıllık bazda yüzde 48.40 olarak kaydedildi. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 2.83, yıllık ise yüzde 51.13 artış gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası, enflasyon hesaplama yönteminde değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Buna göre, 1985 ve 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksleri, güncellenen tüketim alışkanlıklarına uygun şekilde revize edildi.
Bu değişiklikle birlikte:
✔️ Endeksteki madde sayısı 242’den 493’e çıkarıldı.
✔️ Ana grup sayısı 8’den 12’ye yükseltildi.
✔️ Fiyat derleme sayısı 15.725’ten 24.500’e çıkarıldı.

Veriler artık i̇nternet üzerinden de toplanacak

Daha önce sadece "yerinde veri toplama" yöntemiyle hesaplanan İTO indeksleri, artık internet üzerinden veri temini ile de desteklenecek. Bu sistemin, günlük fiyat değişimlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yansıtması bekleniyor.

İstanbul'da enflasyon ne kadar oldu

📌 Ocak ayında İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 5.16, yıllık enflasyon ise yüzde 48.40 olarak hesaplandı.
📌 İTO Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 2.83 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 51.13 yükseldi.
İTO tarafından açıklanan veriler, İstanbul’daki fiyat artışlarının özellikle gıda, kira ve ulaşımdaki yükselişten kaynaklandığını gösteriyor.
İstanbul - sis - vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
TÜRKİYE
İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda görüş mesafesi sıfıra indi, trafik durduruldu: İptal olan vapur seferleri hangileri?
12:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала