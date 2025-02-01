https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/istanbul-ve-canakkale-bogazlarinda-gorus-mesafesi-sifira-indi-trafik-durduruldu-iptal-olan-vapur-1093260739.html

İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda görüş mesafesi sıfıra indi, trafik durduruldu: İptal olan vapur seferleri hangileri?

İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda görüş mesafesi sıfıra indi, trafik durduruldu: İptal olan vapur seferleri hangileri?

Sputnik Türkiye

İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu! Görüş mesafesinin sıfıra inmesiyle, 15 Temmuz Şehitler... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T12:22+0300

2025-02-01T12:22+0300

2025-02-01T13:40+0300

türkiye

istanbul boğazı

şehir hatları

çanakkale boğazı

ege denizi

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İstanbul Boğazı’nda, yoğun sisin etkisini artırmasıyla birlikte gemi trafiği sabah saatlerinde çift yönlü olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönlü olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verdi.Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve kıyı kesimlerinde görüş mesafesinin sıfıra inmesi, trafiğin durdurulmasında önemli bir etken oldu. Denizcilik yetkilileri, sis dağılana kadar gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini belirtti.Çanakkale Boğazı da deniz trafiğine kapatıldıBenzer bir durum Çanakkale Boğazı’nda da yaşandı. Yoğun sisin etkisiyle, sabah saat 07:50’de çift yönlü olarak gemi geçişleri durduruldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, trafiğin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bu kararın ardından, gemi kaptanları Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı.Şehir Hatları iptal edilen seferleri duyurduYoğun sis nedeniyle İstanbul’daki vapur seferlerinde de aksamalar yaşandı. Şehir Hatları, yaptığı açıklamada şu duyuruyu yaptı:📌 "Değerli yolcularımız,Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda yer alan hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.Bilgilerinize sunarız.Vatandaşların, güncel sefer bilgileri için Şehir Hatları’nın resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi.Sis Ne Zaman Dağılacak?Meteoroloji yetkilileri, sis yoğunluğunun gün içerisinde etkisini azaltabileceğini ancak sabah ve akşam saatlerinde tekrar yoğunlaşmasının beklendiğini belirtti. Yetkililer, deniz ve kara trafiğinde olumsuzluk yaşanmaması için sürücülerin ve kaptanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/sibirya-soguklari--meteoroloji-akom-ve-valilikten-uyari-istanbula-kar-geliyor-sicakliklar-10-derece-1093259656.html

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