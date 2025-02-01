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İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda görüş mesafesi sıfıra indi, trafik durduruldu: İptal olan vapur seferleri hangileri?
İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda görüş mesafesi sıfıra indi, trafik durduruldu: İptal olan vapur seferleri hangileri?
Sputnik Türkiye
İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu! Görüş mesafesinin sıfıra inmesiyle, 15 Temmuz Şehitler... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Boğazı’nda, yoğun sisin etkisini artırmasıyla birlikte gemi trafiği sabah saatlerinde çift yönlü olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönlü olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verdi.Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve kıyı kesimlerinde görüş mesafesinin sıfıra inmesi, trafiğin durdurulmasında önemli bir etken oldu. Denizcilik yetkilileri, sis dağılana kadar gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini belirtti.Çanakkale Boğazı da deniz trafiğine kapatıldıBenzer bir durum Çanakkale Boğazı’nda da yaşandı. Yoğun sisin etkisiyle, sabah saat 07:50’de çift yönlü olarak gemi geçişleri durduruldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, trafiğin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bu kararın ardından, gemi kaptanları Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı.Şehir Hatları iptal edilen seferleri duyurduYoğun sis nedeniyle İstanbul’daki vapur seferlerinde de aksamalar yaşandı. Şehir Hatları, yaptığı açıklamada şu duyuruyu yaptı:📌 "Değerli yolcularımız,Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda yer alan hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.Bilgilerinize sunarız.Vatandaşların, güncel sefer bilgileri için Şehir Hatları’nın resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi.Sis Ne Zaman Dağılacak?Meteoroloji yetkilileri, sis yoğunluğunun gün içerisinde etkisini azaltabileceğini ancak sabah ve akşam saatlerinde tekrar yoğunlaşmasının beklendiğini belirtti. Yetkililer, deniz ve kara trafiğinde olumsuzluk yaşanmaması için sürücülerin ve kaptanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
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istanbul boğazı gemi trafiği durduruldu, çanakkale boğazı trafiğe kapatıldı, istanbul boğazı sis nedeniyle kapatıldı, çanakkale boğazı gemi geçişleri durduruldu, 15 temmuz şehitler köprüsü sis altında, istanbul yoğun sis uyarısı, şehir hatları vapur seferleri iptal, istanbul vapur seferleri son durum, çanakkale boğazı gemi kaptanları uyarıldı, ulaştırma bakanlığı sis açıklaması, marmara denizinde yoğun sis, istanbul deniz ulaşımı aksadı, istanbul deniz trafiği durdu
istanbul boğazı gemi trafiği durduruldu, çanakkale boğazı trafiğe kapatıldı, istanbul boğazı sis nedeniyle kapatıldı, çanakkale boğazı gemi geçişleri durduruldu, 15 temmuz şehitler köprüsü sis altında, istanbul yoğun sis uyarısı, şehir hatları vapur seferleri iptal, istanbul vapur seferleri son durum, çanakkale boğazı gemi kaptanları uyarıldı, ulaştırma bakanlığı sis açıklaması, marmara denizinde yoğun sis, istanbul deniz ulaşımı aksadı, istanbul deniz trafiği durdu

İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda görüş mesafesi sıfıra indi, trafik durduruldu: İptal olan vapur seferleri hangileri?

12:22 01.02.2025 (güncellendi: 13:40 01.02.2025)
© AA / Veli Gürgahİstanbul - sis - vapur
İstanbul - sis - vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA / Veli Gürgah
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İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu! Görüş mesafesinin sıfıra inmesiyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bile sisin içinde kayboldu. Yetkililer, güvenlik önlemleri çerçevesinde tüm deniz trafiğinin durdurulduğunu duyurdu. Peki, iptal edilen vapur seferleri hangileri?
İstanbul Boğazı’nda, yoğun sisin etkisini artırmasıyla birlikte gemi trafiği sabah saatlerinde çift yönlü olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönlü olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verdi.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve kıyı kesimlerinde görüş mesafesinin sıfıra inmesi, trafiğin durdurulmasında önemli bir etken oldu. Denizcilik yetkilileri, sis dağılana kadar gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini belirtti.

Çanakkale Boğazı da deniz trafiğine kapatıldı

Benzer bir durum Çanakkale Boğazı’nda da yaşandı. Yoğun sisin etkisiyle, sabah saat 07:50’de çift yönlü olarak gemi geçişleri durduruldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, trafiğin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bu kararın ardından, gemi kaptanları Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı.

Şehir Hatları iptal edilen seferleri duyurdu

Yoğun sis nedeniyle İstanbul’daki vapur seferlerinde de aksamalar yaşandı. Şehir Hatları, yaptığı açıklamada şu duyuruyu yaptı:
📌 "Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda yer alan hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Seferleri
Sarıyer-Eminönü Hattı Seferleri
Kadıköy-Kabataş Hattı Seferleri
Anadolu Kavağı-Sarıyer Hattı Seferleri
Kabataş-Çengelköy Hattı Seferleri
Bilgilerinize sunarız.
Vatandaşların, güncel sefer bilgileri için Şehir Hatları’nın resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi.

Sis Ne Zaman Dağılacak?

Meteoroloji yetkilileri, sis yoğunluğunun gün içerisinde etkisini azaltabileceğini ancak sabah ve akşam saatlerinde tekrar yoğunlaşmasının beklendiğini belirtti. Yetkililer, deniz ve kara trafiğinde olumsuzluk yaşanmaması için sürücülerin ve kaptanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
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