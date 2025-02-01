https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/hindistanda-rus-vatandaslarina-saldiri-bir-kisi-yaralandi-1093267605.html

Hindistan’da Rus vatandaşlarına saldırı: Bir kişi yaralandı

Hindistan’da Rus vatandaşlarına saldırı: Bir kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’de Goa plajında Rus turistlere yönelik bıçaklı saldırı sonucunda bir Rus vatandaşının yaralandığı... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

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2025-02-01T20:04+0300

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dünya

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Telegram kanalı Shot'ta yer alan habere göre, kimliği belirsiz iki kişi, Goa'daki plajda çadır kuran bir çifte satırla saldırdı. Saldırıda bir Rus vatandaşı yüzünden yaralandı; ancak adamın tedavi edildiği ve şu anda sağlığının tehdit altında olmadığı belirtildi.Rusya’nın Mumbai Başkonsolosluğu Sözcüsü Nikolay Kapustin, Sputnik’e yaptığı açıklamada Goa'da Rus vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen saldırının nedeninin araştırıldığını söyledi.Kapustin, “Konsolosluk durumdan haberdar, yetkililerden resmi bilgi almak ve Rus vatandaşlarıyla iletişim kurmak için çaba sarf ediyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ankarada-marti-tag-surucusu-alikonuldu-darbedildi-taksicilerden-sok-eden-tehdit-1093234156.html

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