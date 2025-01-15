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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/fsb-ukrayna-askeri-istihbarati-rus-askerlere-1-milyon-teklif-etti-1092698560.html
FSB: Ukrayna askeri istihbaratı, Rus askerlere 1 milyon dolar teklif etti
FSB: Ukrayna askeri istihbaratı, Rus askerlere 1 milyon dolar teklif etti
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, bazı bölgelerde durumu lehine çevirmek için ilginç yollara başvuruyor. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T12:11+0300
2025-01-15T12:11+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna askeri istihbaratının Rus askerlere Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) önemli kentlerinden biri olan Gorlovka'dan ayrılmaları için 1 milyon dolar teklif ettiğini açıkladı.FSB'den yapılan açıklamada, "Ukrayna askeri istihbaratından temsilciler, Rus askeri personeline Gorlovka'daki mevzilerinden ayrılmaları için 1 milyon dolar vaat etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin talepleri, FSB'nin askeri karşı istihbarat birimi tarafından zamanında tespit edilerek kontrol altına alındı. Ukrayna askeri istihbaratı tarafından avans olarak ödenen 100 bin dolar teslim alındı" ifadelerine yer verildi.Operasyonel faaliyetler sırasında Ukraynalı birliklerin yoğunlaştığı bölgelerin açığa çıkarıldığını kaydeden FSB, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, Rus mevzilerine ilerleyen Ukraynalı birlikleri füze ve top atışlarıyla önlediğini bildirdi.Düşman güçlerinin önemli can ve teçhizat kaybı verdiğini aktaran FSB, Ukrayna askeri istihbaratından alınan 100 bin doların özel askeri harekata katılan birliklerin teknik ihtiyaçlarına yönlendirildiğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ukraynali-esir-ordudaki-yolsuzlugu-anlatti-askerler-benzin-ve-gaz-icin-para-toplamak-zorunda-1092691532.html
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ukrayna, gorlovka, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur)

FSB: Ukrayna askeri istihbaratı, Rus askerlere 1 milyon dolar teklif etti

12:11 15.01.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, bazı bölgelerde durumu lehine çevirmek için ilginç yollara başvuruyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna askeri istihbaratının Rus askerlere Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) önemli kentlerinden biri olan Gorlovka'dan ayrılmaları için 1 milyon dolar teklif ettiğini açıkladı.

FSB'den yapılan açıklamada, "Ukrayna askeri istihbaratından temsilciler, Rus askeri personeline Gorlovka'daki mevzilerinden ayrılmaları için 1 milyon dolar vaat etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin talepleri, FSB'nin askeri karşı istihbarat birimi tarafından zamanında tespit edilerek kontrol altına alındı. Ukrayna askeri istihbaratı tarafından avans olarak ödenen 100 bin dolar teslim alındı" ifadelerine yer verildi.

Operasyonel faaliyetler sırasında Ukraynalı birliklerin yoğunlaştığı bölgelerin açığa çıkarıldığını kaydeden FSB, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, Rus mevzilerine ilerleyen Ukraynalı birlikleri füze ve top atışlarıyla önlediğini bildirdi.

Düşman güçlerinin önemli can ve teçhizat kaybı verdiğini aktaran FSB, Ukrayna askeri istihbaratından alınan 100 bin doların özel askeri harekata katılan birliklerin teknik ihtiyaçlarına yönlendirildiğini de vurguladı.
Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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