https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/fsb-ukrayna-askeri-istihbarati-rus-askerlere-1-milyon-teklif-etti-1092698560.html

FSB: Ukrayna askeri istihbaratı, Rus askerlere 1 milyon dolar teklif etti

FSB: Ukrayna askeri istihbaratı, Rus askerlere 1 milyon dolar teklif etti

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, bazı bölgelerde durumu lehine çevirmek için ilginç yollara başvuruyor. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T12:11+0300

2025-01-15T12:11+0300

2025-01-15T12:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna

gorlovka

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna savunma bakanlığı

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur)

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna askeri istihbaratının Rus askerlere Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) önemli kentlerinden biri olan Gorlovka'dan ayrılmaları için 1 milyon dolar teklif ettiğini açıkladı.FSB'den yapılan açıklamada, "Ukrayna askeri istihbaratından temsilciler, Rus askeri personeline Gorlovka'daki mevzilerinden ayrılmaları için 1 milyon dolar vaat etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin talepleri, FSB'nin askeri karşı istihbarat birimi tarafından zamanında tespit edilerek kontrol altına alındı. Ukrayna askeri istihbaratı tarafından avans olarak ödenen 100 bin dolar teslim alındı" ifadelerine yer verildi.Operasyonel faaliyetler sırasında Ukraynalı birliklerin yoğunlaştığı bölgelerin açığa çıkarıldığını kaydeden FSB, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, Rus mevzilerine ilerleyen Ukraynalı birlikleri füze ve top atışlarıyla önlediğini bildirdi.Düşman güçlerinin önemli can ve teçhizat kaybı verdiğini aktaran FSB, Ukrayna askeri istihbaratından alınan 100 bin doların özel askeri harekata katılan birliklerin teknik ihtiyaçlarına yönlendirildiğini de vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ukraynali-esir-ordudaki-yolsuzlugu-anlatti-askerler-benzin-ve-gaz-icin-para-toplamak-zorunda-1092691532.html

ukrayna

gorlovka

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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ukrayna, gorlovka, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur)