https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/emeklilere-yeni-promosyon-firsati-sgk-ve-bankalar-masaya-oturacak-iste-beklenen-rakamlar-1093246486.html
Emeklilere yeni promosyon fırsatı, SGK ve bankalar masaya oturacak: İşte beklenen rakamlar
Emeklilere yeni promosyon fırsatı, SGK ve bankalar masaya oturacak: İşte beklenen rakamlar
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasındaki emekli promosyon görüşmeleri Şubat ayının ilk haftasında başlıyor. 2025 yılında kamu bankalarının... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T16:42+0300
2025-01-31T16:42+0300
2025-01-31T16:42+0300
ekonomi
emekli
emekli banka promosyonu
promosyon
emekli
banka
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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SGK ve 19 banka arasında yapılacak promosyon anlaşmalarının mart ayında tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kamu bankalarında 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyonlar, özel bankalarda 21 bin TL’ye kadar çıkmıştı.Bu yıl için beklentiler şöyle:Bu gelişme, yüksek promosyon almak isteyen emekliler için yeni fırsatlar sunabilir.Kimler emekli promosyonu alabiliyor?Emekli promosyonlarından yararlanabilmek için bazı kriterler bulunuyor. Mevcut uygulamaya göre:✅ Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt edenler promosyondan faydalanabiliyor.✅ Bankalar, promosyon ödemesi ile birlikte faizsiz kredi, ek hesap gibi ek avantajlar sunabiliyor.Bu nedenle, emeklilerin promosyon anlaşmalarını dikkatle inceleyerek en iyi teklifi veren bankayı tercih etmeleri öneriliyor.Devam eden promosyon anlaşması olan emekliler ne yapabilir?Hâlihazırda promosyon anlaşması bulunan emekliler, daha yüksek ödeme yapan bir bankaya geçiş yapabilir. Ancak bu durumda cayma bedeli ödemeleri gerekebilir.Şu detaylar önemli:Bu süreçte, bankaların sunduğu ek avantajlar ve ek hizmetler de dikkate alınarak karar verilmesi öneriliyor.Emekli promosyon anlaşması nasıl yapılır?Promosyon anlaşmaları, bankaların farklı kanalları üzerinden kolayca yapılabiliyor. Başvuru yöntemleri şu şekilde:
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emekli, emekli banka promosyonu, promosyon, emekli, banka, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
Emeklilere yeni promosyon fırsatı, SGK ve bankalar masaya oturacak: İşte beklenen rakamlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasındaki emekli promosyon görüşmeleri Şubat ayının ilk haftasında başlıyor. 2025 yılında kamu bankalarının promosyon tutarlarının 12-18 bin TL aralığında olması beklenirken, özel bankaların da yüzde 50’ye varan artışlarla rekabeti kızıştıracağı öngörülüyor.
SGK ve 19 banka arasında yapılacak promosyon anlaşmalarının mart ayında tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kamu bankalarında 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyonlar, özel bankalarda 21 bin TL’ye kadar çıkmıştı.
Bu yıl için beklentiler şöyle:
Kamu bankalarında emekli promosyonları
12 bin TL - 18 bin TL arasında olacak.
Özel bankalarda ise yüzde 50’ye varan artışlar yaşanabilir.
Bu gelişme, yüksek promosyon almak isteyen emekliler için yeni fırsatlar sunabilir.
Kimler emekli promosyonu alabiliyor?
Emekli promosyonlarından yararlanabilmek için bazı kriterler bulunuyor. Mevcut uygulamaya göre:
✅ Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt edenler promosyondan faydalanabiliyor.
✅ Bankalar, promosyon ödemesi ile birlikte faizsiz kredi, ek hesap gibi ek avantajlar sunabiliyor.
Bu nedenle, emeklilerin promosyon anlaşmalarını dikkatle inceleyerek en iyi teklifi veren bankayı tercih etmeleri öneriliyor.
Devam eden promosyon anlaşması olan emekliler ne yapabilir?
Hâlihazırda promosyon anlaşması bulunan emekliler, daha yüksek ödeme yapan bir bankaya geçiş yapabilir. Ancak bu durumda cayma bedeli ödemeleri gerekebilir.
Promosyon anlaşması üzerinden 3 yıl geçen emekliler, herhangi bir bedel ödemeden banka değiştirebilir. Mevcut bankasında devam etmek isteyen emekliler, yeni promosyon tutarları üzerinden anlaşmasını güncelleyebilir.
Bu süreçte, bankaların sunduğu ek avantajlar ve ek hizmetler de dikkate alınarak karar verilmesi öneriliyor.
Emekli promosyon anlaşması nasıl yapılır?
Promosyon anlaşmaları, bankaların farklı kanalları üzerinden kolayca yapılabiliyor. Başvuru yöntemleri şu şekilde:
Banka şubelerinden başvuru yapılabilir. İnternet ve mobil bankacılık üzerinden promosyon talebi oluşturulabilir. Bankamatikler aracılığıyla işlem gerçekleştirilebilir.