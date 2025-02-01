https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/dso-dunyanin-en-olumcul-yiyecegi-her-gun-sofraya-konuyor-ama-olum-saciyor-diyerek-uyardi-asiri-1093258509.html
DSÖ 'Dünyanın en ölümcül yiyeceği, Her gün sofraya konuyor ama ölüm saçıyor' diyerek uyardı: 'Aşırı yoksulluk hastalığı'
DSÖ 'Dünyanın en ölümcül yiyeceği, Her gün sofraya konuyor ama ölüm saçıyor' diyerek uyardı: 'Aşırı yoksulluk hastalığı'
Sputnik Türkiye
Her yıl yaklaşık 200 kişinin ölümüne yol açan 'dünyanın en ölümcül yiyeceği' manyok, hala 500 milyon insanın temel besin kaynağı olmaya devam ediyor. Güney... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T10:23+0300
2025-02-01T10:23+0300
2025-02-01T10:23+0300
sağlik
dünya sağlık örgütü (who)
dünya sağlık örgütü (dsö)
hasta
ağır hasta
hasta sayısı
manyok
yiyecek
ölüm
sağlık
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Manyok, tropikal bölgelerde yetişen ve kökleri tüketilen bir bitki. Yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle Afrika, Asya ve Güney Amerika'da milyonlarca insanın beslenme kaynağı olarak görülüyor. Ancak çiğ veya yanlış işlenmiş şekilde tüketildiğinde toksik bileşenler içeriyor ve hidrojen siyanür salgılayarak ölüme yol açabiliyor.Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, manyok tüketimi nedeniyle her yıl en az 200 kişi hayatını kaybediyor. WHO, "Manyok kökleri, kendisini hayvanlardan ve böceklerden korumak için siyanürlü glikozitler içerir. Eğer doğru şekilde işlenmezse, insanlarda akut siyanür zehirlenmesine neden olabilir." diyerek tehlikeye dikkat çekiyor.DSÖ uyarıyor: Ölümcül hastalıklara yol açıyorManyok zehirlenmesi, özellikle kıtlık ve savaş dönemlerinde artış gösteriyor. WHO raporlarına göre, yanlış işlenmiş manyok tüketimi "Konzo" adı verilen geri döndürülemez bir sinir sistemi hastalığına yol açabiliyor.Konzo hastalığı, özellikle protein eksikliği çeken bireylerde yaygın görülen, felç benzeri bir durum olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın aşırı yoksullukla bağlantılı olduğu ve çoğunlukla salgınlar halinde görüldüğü belirtiliyor.Manyok güvenli hale nasıl getirilir?Her ne kadar dünyanın en tehlikeli yiyeceği olarak anılsa da, milyonlarca insan manyoku güvenli şekilde tüketiyor. WHO ve gıda uzmanları, manyokun doğru işlenmesi gerektiğini vurguluyor.Manyokun güvenli hale getirilmesi için yapılması gerekenler:Bu işlemler, manyoktaki toksik bileşenlerin büyük ölçüde azalmasını sağlıyor ve yiyeceğin güvenli hale getirilmesine yardımcı oluyor.
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dünyanın en ölümcül yiyeceği, manyok nedir, manyok nasıl yenir, manyok zehirli mi, manyok zehirlenmesi belirtileri, manyok nasıl güvenli hale getirilir, manyok hidrojen siyanür içerir mi, manyok neden tehlikeli, manyok hangi ülkelerde tüketiliyor, manyok hangi hastalıklara yol açar, konzo hastalığı nedir, manyok tüketmek güvenli mi, manyok nasıl pişirilir, manyok suya yatırmak gerekli mi
dünyanın en ölümcül yiyeceği, manyok nedir, manyok nasıl yenir, manyok zehirli mi, manyok zehirlenmesi belirtileri, manyok nasıl güvenli hale getirilir, manyok hidrojen siyanür içerir mi, manyok neden tehlikeli, manyok hangi ülkelerde tüketiliyor, manyok hangi hastalıklara yol açar, konzo hastalığı nedir, manyok tüketmek güvenli mi, manyok nasıl pişirilir, manyok suya yatırmak gerekli mi
DSÖ 'Dünyanın en ölümcül yiyeceği, Her gün sofraya konuyor ama ölüm saçıyor' diyerek uyardı: 'Aşırı yoksulluk hastalığı'
Her yıl yaklaşık 200 kişinin ölümüne yol açan 'dünyanın en ölümcül yiyeceği' manyok, hala 500 milyon insanın temel besin kaynağı olmaya devam ediyor. Güney Amerika’ya özgü bu bitki, uygun şekilde işlenmediğinde hidrojen siyanür üreterek zehirlenmelere ve ölümcül hastalıklara yol açabiliyor.
Manyok, tropikal bölgelerde yetişen ve kökleri tüketilen bir bitki. Yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle Afrika, Asya ve Güney Amerika'da milyonlarca insanın beslenme kaynağı olarak görülüyor. Ancak çiğ veya yanlış işlenmiş şekilde tüketildiğinde toksik bileşenler içeriyor ve hidrojen siyanür salgılayarak ölüme yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre
, manyok tüketimi nedeniyle her yıl en az 200 kişi hayatını kaybediyor.
WHO, "Manyok kökleri, kendisini hayvanlardan ve böceklerden korumak için siyanürlü glikozitler içerir. Eğer doğru şekilde işlenmezse, insanlarda akut siyanür zehirlenmesine neden olabilir."
diyerek tehlikeye dikkat çekiyor.
DSÖ uyarıyor: Ölümcül hastalıklara yol açıyor
Manyok zehirlenmesi, özellikle kıtlık ve savaş dönemlerinde artış gösteriyor. WHO raporlarına göre, yanlış işlenmiş manyok tüketimi "Konzo" adı verilen geri döndürülemez bir sinir sistemi hastalığına yol açabiliyor.
Konzo hastalığı, özellikle protein eksikliği çeken bireylerde yaygın görülen, felç benzeri bir durum olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın aşırı yoksullukla bağlantılı olduğu ve çoğunlukla salgınlar halinde görüldüğü belirtiliyor.
Manyok güvenli hale nasıl getirilir?
Her ne kadar dünyanın en tehlikeli yiyeceği olarak anılsa da, milyonlarca insan manyoku güvenli şekilde tüketiyor. WHO ve gıda uzmanları, manyokun doğru işlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Manyokun güvenli hale getirilmesi için yapılması gerekenler:
24 saate kadar suda bekletmek
,
İyice haşlamak ve suyunu süzmek
,
Fermantasyon işlemi uygulamak
,
Kabuklarını soymak ve güneşte kurutmak.
Bu işlemler, manyoktaki toksik bileşenlerin büyük ölçüde azalmasını sağlıyor ve yiyeceğin güvenli hale getirilmesine yardımcı oluyor.