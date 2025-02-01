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'Cezaevinde suikast' açıklaması gündem olmuştu: CHP’li Tuncay Özkan’a soruşturma açıldı
'Cezaevinde suikast' açıklaması gündem olmuştu: CHP’li Tuncay Özkan’a soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özkan’ın, cezaevlerinde siyasi suikast... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T11:39+0300
2025-02-01T11:39+0300
politika
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Tuncay Özkan’ın cezaevleriyle ilgili yaptığı açıklamaların kamuoyunda infiale yol açtığını belirterek soruşturma açıldığını duyurdu. Özkan, cezaevlerinde siyasi suikast ihtimali olduğuna dair iddialarda bulunmuştu.Savcılık, Özkan’ın bu sözlerinin yanıltıcı bilgi yayma suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle konunun araştırılacağını belirtti.RTÜK Başkanı’ndan sert tepkiRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özkan’ın ifadelerini “gerçek dışı ve toplumu paniğe sevk eden açıklamalar” olarak değerlendirdi.Şahin, şu ifadeleri kullandı:Şahin ayrıca, Özkan’ın açıklamalarının toplumsal barışa zarar verdiğini ve cezaevlerinde bulunan kişilerin ailelerini paniğe sürükleyebileceğini belirterek, RTÜK tarafından program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.Tuncay Özkan’dan sert yanıtSoruşturma kararının ardından Tuncay Özkan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi.Özkan paylaşımında, “Zırva tevil götürmez! Ne oldu, FETÖ’cülerin dertleriyle dertlenmek sana mı kaldı? Onları mı aklayacaksın aklın sıra? Gerçek balçıkla sıvanmaz. Senin bataklığının çamuru bile gerçekleri kapatmaya yetmez.” ifadelerini kullandı.
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'Cezaevinde suikast' açıklaması gündem olmuştu: CHP’li Tuncay Özkan’a soruşturma açıldı

11:39 01.02.2025
© AATuncay Özkan
Tuncay Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özkan’ın, cezaevlerinde siyasi suikast olabileceği yönündeki açıklamalarının ardından savcılık, “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında inceleme başlattığını duyurdu. RTÜK de ilgili program hakkında inceleme sürecini başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Tuncay Özkan’ın cezaevleriyle ilgili yaptığı açıklamaların kamuoyunda infiale yol açtığını belirterek soruşturma açıldığını duyurdu. Özkan, cezaevlerinde siyasi suikast ihtimali olduğuna dair iddialarda bulunmuştu.
Savcılık, Özkan’ın bu sözlerinin yanıltıcı bilgi yayma suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle konunun araştırılacağını belirtti.

RTÜK Başkanı’ndan sert tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özkan’ın ifadelerini “gerçek dışı ve toplumu paniğe sevk eden açıklamalar” olarak değerlendirdi.
Şahin, şu ifadeleri kullandı:
“SZC TV’de yayınlanan ‘Başkent Kulisleri’ programında, Soğuk Savaş döneminden kalma bazı komplo iddialarının tekrar gündeme getirildiğini üzülerek gördük. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından cezaevlerindeki güvenlik ve sağlık hizmetlerinde önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Ancak Tuncay Özkan’ın, cezaevlerindeki yemekler ve sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikast ihtimalini dile getirmesi tamamen gerçek dışıdır.”
Şahin ayrıca, Özkan’ın açıklamalarının toplumsal barışa zarar verdiğini ve cezaevlerinde bulunan kişilerin ailelerini paniğe sürükleyebileceğini belirterek, RTÜK tarafından program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Tuncay Özkan’dan sert yanıt

Soruşturma kararının ardından Tuncay Özkan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi.
Özkan paylaşımında, Zırva tevil götürmez! Ne oldu, FETÖ’cülerin dertleriyle dertlenmek sana mı kaldı? Onları mı aklayacaksın aklın sıra? Gerçek balçıkla sıvanmaz. Senin bataklığının çamuru bile gerçekleri kapatmaya yetmez.” ifadelerini kullandı.
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