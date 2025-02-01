https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/cezaevinde-suikast-aciklamasi-gundem-olmustu-chpli-tuncay-ozkana-sorusturma-acildi-1093259430.html

'Cezaevinde suikast' açıklaması gündem olmuştu: CHP’li Tuncay Özkan’a soruşturma açıldı

'Cezaevinde suikast' açıklaması gündem olmuştu: CHP’li Tuncay Özkan’a soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özkan’ın, cezaevlerinde siyasi suikast... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T11:39+0300

2025-02-01T11:39+0300

2025-02-01T11:39+0300

politika

tuncay özkan

ebubekir şahin

rtük

chp

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

radyo

suikast

suikast girişimi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Tuncay Özkan’ın cezaevleriyle ilgili yaptığı açıklamaların kamuoyunda infiale yol açtığını belirterek soruşturma açıldığını duyurdu. Özkan, cezaevlerinde siyasi suikast ihtimali olduğuna dair iddialarda bulunmuştu.Savcılık, Özkan’ın bu sözlerinin yanıltıcı bilgi yayma suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle konunun araştırılacağını belirtti.RTÜK Başkanı’ndan sert tepkiRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özkan’ın ifadelerini “gerçek dışı ve toplumu paniğe sevk eden açıklamalar” olarak değerlendirdi.Şahin, şu ifadeleri kullandı:Şahin ayrıca, Özkan’ın açıklamalarının toplumsal barışa zarar verdiğini ve cezaevlerinde bulunan kişilerin ailelerini paniğe sürükleyebileceğini belirterek, RTÜK tarafından program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.Tuncay Özkan’dan sert yanıtSoruşturma kararının ardından Tuncay Özkan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi.Özkan paylaşımında, “Zırva tevil götürmez! Ne oldu, FETÖ’cülerin dertleriyle dertlenmek sana mı kaldı? Onları mı aklayacaksın aklın sıra? Gerçek balçıkla sıvanmaz. Senin bataklığının çamuru bile gerçekleri kapatmaya yetmez.” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ust-duzey-gorevden-alma-ve-atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-kultur-ve-turizm-bakanliginda-1093257214.html

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