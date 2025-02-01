https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/cezaevinde-suikast-aciklamasi-gundem-olmustu-chpli-tuncay-ozkana-sorusturma-acildi-1093259430.html
'Cezaevinde suikast' açıklaması gündem olmuştu: CHP’li Tuncay Özkan’a soruşturma açıldı
'Cezaevinde suikast' açıklaması gündem olmuştu: CHP’li Tuncay Özkan’a soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özkan’ın, cezaevlerinde siyasi suikast... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T11:39+0300
2025-02-01T11:39+0300
2025-02-01T11:39+0300
politika
tuncay özkan
ebubekir şahin
rtük
chp
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
radyo
suikast
suikast girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103502/58/1035025888_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7618dc214722312a7d5ed8936fb5dc9a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Tuncay Özkan’ın cezaevleriyle ilgili yaptığı açıklamaların kamuoyunda infiale yol açtığını belirterek soruşturma açıldığını duyurdu. Özkan, cezaevlerinde siyasi suikast ihtimali olduğuna dair iddialarda bulunmuştu.Savcılık, Özkan’ın bu sözlerinin yanıltıcı bilgi yayma suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle konunun araştırılacağını belirtti.RTÜK Başkanı’ndan sert tepkiRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özkan’ın ifadelerini “gerçek dışı ve toplumu paniğe sevk eden açıklamalar” olarak değerlendirdi.Şahin, şu ifadeleri kullandı:Şahin ayrıca, Özkan’ın açıklamalarının toplumsal barışa zarar verdiğini ve cezaevlerinde bulunan kişilerin ailelerini paniğe sürükleyebileceğini belirterek, RTÜK tarafından program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.Tuncay Özkan’dan sert yanıtSoruşturma kararının ardından Tuncay Özkan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi.Özkan paylaşımında, “Zırva tevil götürmez! Ne oldu, FETÖ’cülerin dertleriyle dertlenmek sana mı kaldı? Onları mı aklayacaksın aklın sıra? Gerçek balçıkla sıvanmaz. Senin bataklığının çamuru bile gerçekleri kapatmaya yetmez.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ust-duzey-gorevden-alma-ve-atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-kultur-ve-turizm-bakanliginda-1093257214.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103502/58/1035025888_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_dbeb7388584ae78e14364c3e640958bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp tuncay özkan soruşturma, tuncay özkan cezaevi açıklaması, tuncay özkan hakkında soruşturma açıldı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı tuncay özkan, tuncay özkan siyasi suikast iddiası, tuncay özkan yanıltıcı bilgi yayma, rtük tuncay özkan açıklaması, ebubekir şahin tuncay özkan yanıtı, tuncay özkan fetö suçlaması, tuncay özkan cezaevleri açıklaması, tuncay özkan sosyal medya tepkisi, chp milletvekili tuncay özkan, tuncay özkan son dakika, chp istanbul milletvekili soruşturma, rtük başkanı ebubekir şahin açıklama
chp tuncay özkan soruşturma, tuncay özkan cezaevi açıklaması, tuncay özkan hakkında soruşturma açıldı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı tuncay özkan, tuncay özkan siyasi suikast iddiası, tuncay özkan yanıltıcı bilgi yayma, rtük tuncay özkan açıklaması, ebubekir şahin tuncay özkan yanıtı, tuncay özkan fetö suçlaması, tuncay özkan cezaevleri açıklaması, tuncay özkan sosyal medya tepkisi, chp milletvekili tuncay özkan, tuncay özkan son dakika, chp istanbul milletvekili soruşturma, rtük başkanı ebubekir şahin açıklama
'Cezaevinde suikast' açıklaması gündem olmuştu: CHP’li Tuncay Özkan’a soruşturma açıldı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özkan’ın, cezaevlerinde siyasi suikast olabileceği yönündeki açıklamalarının ardından savcılık, “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında inceleme başlattığını duyurdu. RTÜK de ilgili program hakkında inceleme sürecini başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Tuncay Özkan’ın cezaevleriyle ilgili yaptığı açıklamaların kamuoyunda infiale yol açtığını belirterek soruşturma açıldığını duyurdu. Özkan, cezaevlerinde siyasi suikast ihtimali olduğuna dair iddialarda bulunmuştu.
Savcılık, Özkan’ın bu sözlerinin yanıltıcı bilgi yayma suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle konunun araştırılacağını belirtti.
RTÜK Başkanı’ndan sert tepki
Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK
) Başkanı Ebubekir Şahin
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özkan’ın ifadelerini “gerçek dışı ve toplumu paniğe sevk eden açıklamalar”
olarak değerlendirdi.
Şahin, şu ifadeleri kullandı:
“SZC TV’de yayınlanan ‘Başkent Kulisleri’ programında, Soğuk Savaş döneminden kalma bazı komplo iddialarının tekrar gündeme getirildiğini üzülerek gördük. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından cezaevlerindeki güvenlik ve sağlık hizmetlerinde önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Ancak Tuncay Özkan’ın, cezaevlerindeki yemekler ve sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikast ihtimalini dile getirmesi tamamen gerçek dışıdır.”
Şahin ayrıca, Özkan’ın açıklamalarının toplumsal barışa zarar verdiğini ve cezaevlerinde bulunan kişilerin ailelerini paniğe sürükleyebileceğini belirterek, RTÜK tarafından program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Tuncay Özkan’dan sert yanıt
Soruşturma kararının ardından Tuncay Özkan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi.
Özkan paylaşımında, “Zırva tevil götürmez! Ne oldu, FETÖ’cülerin dertleriyle dertlenmek sana mı kaldı? Onları mı aklayacaksın aklın sıra? Gerçek balçıkla sıvanmaz. Senin bataklığının çamuru bile gerçekleri kapatmaya yetmez.”
ifadelerini kullandı.