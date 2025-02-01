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Brezilya'da 'örümcek yağmuru': 'Gökten örümcek mi yağıyor?'
Brezilya'da 'örümcek yağmuru': 'Gökten örümcek mi yağıyor?'
Sputnik Türkiye
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Sao Tome das Letras kasabasının gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayını belgeledi. Brezilya semalarında nadir... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T00:57+0300
2025-02-01T00:57+0300
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Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videoda, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Sao Tome das Letras kasabasının semalarında 24 Ocak'ta gözlemlenen nadir bir doğa olayı görülüyor. Görüntülerde örümceklerin havada yağmur yağar gibi gözükmesi yerel sosyal medyada ses getirdi.Minas Gerais eyaletinin güneyindeki kırsal bir bölgesinde yaşayanlar, gökyüzünde 'örümcek yağan' bir fenomen yaşandığını bildirdi. Uzmanlar, bu olayın sıcak ve nemli havalarda bölgedeki tipik bir doğa olayı olduğunu belirtiyor.Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, gökyüzünde asılı yüzlerce örümcek gözlemleniyor. Bunlar 'sosyal örümcek'Brezilya Federal Üniversitesi'nden Araknoloji uzmanı Prof. Adalberto dos Santos, örümceklerin gökyüzünden düşüyormuş gibi görünse de aslında dev bir ağda asılı olduklarını ve bu ağların av yakalamak amacıyla kurulduğunu açıkladı. Dos Santos, Parawixia bistriata türünün nadir bir 'sosyal' örümcek olduğunu belirterek, örümceklerin oluşturduğu ağların o kadar ince olduğunu söyledi.Açıklamalara göre, gündüzleri büyük bir top şeklinde bitki örtüsüne yuvalanan örümcekler, akşam saatlerinde ise dev bir ağ tavanı inşa etmek için ağaçlar ve çalılıkların arasına yerleşiyorlar. Her bir ağ dört metre genişliğinde ve üç metre kalınlığında olabildiği gibi gece boyunca yakaladıkları genellikle küçük böcekler ve bazen de küçük kuşlar ile besleniyorlar.Dos Santos, gökyüzünde örümcek görmek ürkütücü olsa da, bu türün insanlara zarar vermediğini ve ısırıklarının kırmızı karınca ısırığı kadar bile rahatsızlık vermediğini söyledi. Ayrıca, örümceklerin oluşturduğu ağların, akşam saatlerinde ortaya çıkan sinek ve sivrisinekler gibi zararlıları düzenlemeye yardımcı olduğunu belirtti.
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minas gerais, brezilya, örümcek
minas gerais, brezilya, örümcek

Brezilya'da 'örümcek yağmuru': 'Gökten örümcek mi yağıyor?'

00:57 01.02.2025
© Ekran GörüntüsüBrezilya'da gökten örümcek yağdı
Brezilya'da gökten örümcek yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© Ekran Görüntüsü
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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Sao Tome das Letras kasabasının gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayını belgeledi. Brezilya semalarında nadir görülen bir doğa olayının görüntülerini sosyal medya kullanıcıları paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videoda, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Sao Tome das Letras kasabasının semalarında 24 Ocak'ta gözlemlenen nadir bir doğa olayı görülüyor. Görüntülerde örümceklerin havada yağmur yağar gibi gözükmesi yerel sosyal medyada ses getirdi.
Minas Gerais eyaletinin güneyindeki kırsal bir bölgesinde yaşayanlar, gökyüzünde 'örümcek yağan' bir fenomen yaşandığını bildirdi. Uzmanlar, bu olayın sıcak ve nemli havalarda bölgedeki tipik bir doğa olayı olduğunu belirtiyor.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, gökyüzünde asılı yüzlerce örümcek gözlemleniyor.

Bunlar 'sosyal örümcek'

Brezilya Federal Üniversitesi'nden Araknoloji uzmanı Prof. Adalberto dos Santos, örümceklerin gökyüzünden düşüyormuş gibi görünse de aslında dev bir ağda asılı olduklarını ve bu ağların av yakalamak amacıyla kurulduğunu açıkladı. Dos Santos, Parawixia bistriata türünün nadir bir 'sosyal' örümcek olduğunu belirterek, örümceklerin oluşturduğu ağların o kadar ince olduğunu söyledi.
Açıklamalara göre, gündüzleri büyük bir top şeklinde bitki örtüsüne yuvalanan örümcekler, akşam saatlerinde ise dev bir ağ tavanı inşa etmek için ağaçlar ve çalılıkların arasına yerleşiyorlar. Her bir ağ dört metre genişliğinde ve üç metre kalınlığında olabildiği gibi gece boyunca yakaladıkları genellikle küçük böcekler ve bazen de küçük kuşlar ile besleniyorlar.
Dos Santos, gökyüzünde örümcek görmek ürkütücü olsa da, bu türün insanlara zarar vermediğini ve ısırıklarının kırmızı karınca ısırığı kadar bile rahatsızlık vermediğini söyledi. Ayrıca, örümceklerin oluşturduğu ağların, akşam saatlerinde ortaya çıkan sinek ve sivrisinekler gibi zararlıları düzenlemeye yardımcı olduğunu belirtti.
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