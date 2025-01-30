https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/izmirde-43-buyuklugunde-deprem-1093215653.html
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, 5.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T19:22+0300
2025-01-30T19:22+0300
2025-01-30T20:11+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
çeşme
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AFAD, İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 30 Ocak 2025 tarihinde saat 18.55'te Ege Denizi'nde, Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Depremin, İzmir'in Çeşme ilçesine 203.99 kilometre uzaklıkta ve 5.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanırken, olayla ilgili herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi.AFAD X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-deprem-1093204415.html
türkiye
kandilli
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, çeşme
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, çeşme
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
19:22 30.01.2025 (güncellendi: 20:11 30.01.2025)
AFAD, İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, 5.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Olayla ilgili herhangi bir can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
AFAD, İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 30 Ocak 2025 tarihinde saat 18.55'te Ege Denizi'nde, Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Depremin, İzmir'in Çeşme ilçesine 203.99 kilometre uzaklıkta ve 5.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanırken, olayla ilgili herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi.