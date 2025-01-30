https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/izmirde-43-buyuklugunde-deprem-1093215653.html

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, 5.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T19:22+0300

2025-01-30T19:22+0300

2025-01-30T20:11+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

çeşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg

AFAD, İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 30 Ocak 2025 tarihinde saat 18.55'te Ege Denizi'nde, Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Depremin, İzmir'in Çeşme ilçesine 203.99 kilometre uzaklıkta ve 5.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanırken, olayla ilgili herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi.AFAD X paylaşımı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-deprem-1093204415.html

türkiye

kandilli

izmir

çeşme

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, çeşme