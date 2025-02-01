https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ab-ulkeleri-ukraynaya-baris-gucu-gonderilmesi-konusunda-ikiye-bolundu-1093255455.html

‘AB ülkeleri Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi konusunda ikiye bölündü’

‘AB ülkeleri Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi konusunda ikiye bölündü’

Sputnik Türkiye

Times, Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya ‘barış gücü’ birlikleri gönderilmesi fikrine karşı çıktığını aktardı. 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T00:05+0300

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Times gazetesinin diplomat ve yetkililere dayandırdığı haberine göre, Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkeleri, çatışmalar sona erdikten sonra Ukrayna'ya sözde bir ‘barış gücü’ misyonu gönderilmesi fikrine karşı çıkıyor.Haberde, “İngiltere ve bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş çaplı bir barış gücü misyonu gönderilmesi konusunda fikir ayrılığına düştü. İngiltere, Fransa ve İskandinav ülkeleri, ateşkes sağlanması halinde on binlerce asker gönderilmesini öngören Avrupa öncülüğündeki girişime destek veriyor. Ancak Almanya ve diğer bazı ülkeler buna karşı çıkıyor” ifadelerine yer verildi.Ayrıca Baltık devletleri ve Polonya’nın, Ukrayna’da konuşlandırılması önerilen misyonun kendilerine sağlanan NATO yardımları ve kaynaklarını ellerinden alabileceğinden endişe ettikleri vurgulandı.Batı’nın Ukrayna'ya bu tür bir ‘misyon’ kapsamında asker göndermenin, ABD'nin desteğini almaması ya da olası çözüm görüşmeleri sırasında Rusya'nın karşı çıkması durumunda mümkün olamayacağından endişe ettiği belirtildi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın pazartesi günü Brüksel'de Avrupalı liderler ve NATO Genel Sekreteri ile sözde misyonu görüşmesi beklendiği kaydedildi.

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avrupa, ingiltere, fransa, almanya, barış gücü, ukrayna, nato, polonya, baltık ülkeleri, misyon, abd, keir starmer