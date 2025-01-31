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YRP lideri Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
YRP lideri Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Ankara Kent Konseyi’nin "Söz Onda" programında... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T17:20+0300
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politika
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seçim yasası
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seçim yenilgisi
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yeniden refah partisi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği 'Söz Onda' programına katılan Yeniden Refah Partisi genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim stratejisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, konuşmasında 2023 seçim sürecine de değinerek o dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığını ancak 100 bin imza toplama sürecinde adaylıktan çekildiğini hatırlattı. O seçimlerde partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını belirten Erbakan, 2028 seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını net bir şekilde ifade etti.YRP lideri Erbakan ''Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var'' açıklamasında bulundu. Erbakan, partisi ve tabanının kendisinden bu yönde bir adım beklediğini vurguladı. Türkiye siyasetinde güçlü bir alternatif olmayı hedeflediklerini dile getiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin 2028 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanacağını söyledi.
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genel seçim, seçim, erken seçim, seçim yasası, ön seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yeniden refah partisi, seçim barajı, genel seçim, yerel seçim, fatih erbakan
genel seçim, seçim, erken seçim, seçim yasası, ön seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yeniden refah partisi, seçim barajı, genel seçim, yerel seçim, fatih erbakan

YRP lideri Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım

17:20 31.01.2025
© AA / Didem MenteFatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Didem Mente
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Ankara Kent Konseyi’nin "Söz Onda" programında konuşan Erbakan, partisinin bu kez kendi adayını çıkaracağını belirtti. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen YRP’nin, 2028’de kendi adayıyla yarışacağı kesinleşti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.
Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği 'Söz Onda' programına katılan Yeniden Refah Partisi genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim stratejisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, konuşmasında 2023 seçim sürecine de değinerek o dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığını ancak 100 bin imza toplama sürecinde adaylıktan çekildiğini hatırlattı. O seçimlerde partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını belirten Erbakan, 2028 seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını net bir şekilde ifade etti.
YRP lideri Erbakan ''Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var'' açıklamasında bulundu. Erbakan, partisi ve tabanının kendisinden bu yönde bir adım beklediğini vurguladı. Türkiye siyasetinde güçlü bir alternatif olmayı hedeflediklerini dile getiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin 2028 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanacağını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
TÜRKİYE
Fatih Erbakan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
13 Haziran 2024, 00:30
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