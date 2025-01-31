https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yrp-lideri-fatih-erbakan-cumhurbaskani-adayi-olacagim-1093247415.html

YRP lideri Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım

YRP lideri Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Ankara Kent Konseyi’nin "Söz Onda" programında... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T17:20+0300

2025-01-31T17:20+0300

2025-01-31T17:20+0300

politika

genel seçim

seçim

erken seçim

seçim yasası

ön seçim

seçim yenilgisi

seçim sonuçları

yeniden refah partisi

seçim barajı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği 'Söz Onda' programına katılan Yeniden Refah Partisi genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim stratejisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, konuşmasında 2023 seçim sürecine de değinerek o dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığını ancak 100 bin imza toplama sürecinde adaylıktan çekildiğini hatırlattı. O seçimlerde partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını belirten Erbakan, 2028 seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını net bir şekilde ifade etti.YRP lideri Erbakan ''Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var'' açıklamasında bulundu. Erbakan, partisi ve tabanının kendisinden bu yönde bir adım beklediğini vurguladı. Türkiye siyasetinde güçlü bir alternatif olmayı hedeflediklerini dile getiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin 2028 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanacağını söyledi.

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