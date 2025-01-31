https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yrp-lideri-fatih-erbakan-cumhurbaskani-adayi-olacagim-1093247415.html
YRP lideri Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
YRP lideri Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Ankara Kent Konseyi’nin "Söz Onda" programında... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T17:20+0300
2025-01-31T17:20+0300
2025-01-31T17:20+0300
politika
genel seçim
seçim
erken seçim
seçim yasası
ön seçim
seçim yenilgisi
seçim sonuçları
yeniden refah partisi
seçim barajı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079385850_0:89:3324:1959_1920x0_80_0_0_4d79b55610936f12a7051827401507c7.jpg
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği 'Söz Onda' programına katılan Yeniden Refah Partisi genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim stratejisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, konuşmasında 2023 seçim sürecine de değinerek o dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığını ancak 100 bin imza toplama sürecinde adaylıktan çekildiğini hatırlattı. O seçimlerde partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını belirten Erbakan, 2028 seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını net bir şekilde ifade etti.YRP lideri Erbakan ''Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var'' açıklamasında bulundu. Erbakan, partisi ve tabanının kendisinden bu yönde bir adım beklediğini vurguladı. Türkiye siyasetinde güçlü bir alternatif olmayı hedeflediklerini dile getiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin 2028 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/fatih-erbakan-sinan-atesin-esi-ayse-ates-ile-gorustu-1084781698.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079385850_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_9d0b655a260b472a834d4f5eed88a984.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
genel seçim, seçim, erken seçim, seçim yasası, ön seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yeniden refah partisi, seçim barajı, genel seçim, yerel seçim, fatih erbakan
genel seçim, seçim, erken seçim, seçim yasası, ön seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yeniden refah partisi, seçim barajı, genel seçim, yerel seçim, fatih erbakan
YRP lideri Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Ankara Kent Konseyi’nin "Söz Onda" programında konuşan Erbakan, partisinin bu kez kendi adayını çıkaracağını belirtti. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen YRP’nin, 2028’de kendi adayıyla yarışacağı kesinleşti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.
Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği 'Söz Onda' programına katılan Yeniden Refah Partisi genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim stratejisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, konuşmasında 2023 seçim sürecine de değinerek o dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığını ancak 100 bin imza toplama sürecinde adaylıktan çekildiğini hatırlattı. O seçimlerde partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını belirten Erbakan, 2028 seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını net bir şekilde ifade etti.
YRP lideri Erbakan ''Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var'' açıklamasında bulundu. Erbakan, partisi ve tabanının kendisinden bu yönde bir adım beklediğini vurguladı. Türkiye siyasetinde güçlü bir alternatif olmayı hedeflediklerini dile getiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin 2028 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanacağını söyledi.