https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/fatih-erbakan-sinan-atesin-esi-ayse-ates-ile-gorustu-1084781698.html
Fatih Erbakan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Fatih Erbakan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T00:30+0300
2024-06-13T00:30+0300
2024-06-13T00:30+0300
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ayşe ateş
yeniden refah partisi
ankara
ülkü ocakları
ülkü ocakları
sinan ateş
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü.Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ayse-ates-karamollaoglu-ile-gorustu-ates-saadet-partisi-genel-baskanini-ilk-durusmaya-davet-etti-1084768041.html
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ayşe ateş, yeniden refah partisi, ankara, ülkü ocakları, ülkü ocakları, sinan ateş
ayşe ateş, yeniden refah partisi, ankara, ülkü ocakları, ülkü ocakları, sinan ateş
Fatih Erbakan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti" ifadelerine yer verildi.