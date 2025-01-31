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Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Sevtap Parman'dan üzücü haber
Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Sevtap Parman'dan üzücü haber
Sputnik Türkiye
Yeşilçam filmlerinin ünlü ismi Sevtap Parman'ın üç yıl önce alzheimer olduğu ve bir bakım merkezinde kaldığı ortaya çıktı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Türk sinemasının bir dönem tanınan isimlerinden olan ve bir çok Yeşilçam filminde yer alan Sevtap Parman'ın annesini kaybetmenin üzüntüsüyle girdiği ruhsal çöküntünün etkisiyle Alzheimer hastalığına yakalandığı öğrenildi.Bir çok filmde oynadıCüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 'Hükmedenler Paramparça' (1985) filmi ile sinema kariyerine adım atan Sevtap Parman, 1985-1989 arasında 22 filmde rol aldı. Parman, 2011 yılında ise mesleği tamamen bıraktı. Annesi kaybedince ruhsal çöküntü yaşadıYaşamını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle idame ettiren ünlü isim, annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadı. Bu ruhsal çöküntünün etkisiyle de 3 yıl önce Alzheimer'a yakalandı.Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen 63 yaşındaki Sevtap Parman'ın tedavisi devam ediyor.
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sevtap parman, sevtap parman kimdir, sevtap parman hasta mı, sevtap parman alzheimer

Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Sevtap Parman'dan üzücü haber

11:44 31.01.2025 (güncellendi: 11:46 31.01.2025)
Sevtap Parman sosyal medya
Sevtap Parman sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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Yeşilçam filmlerinin ünlü ismi Sevtap Parman'ın üç yıl önce alzheimer olduğu ve bir bakım merkezinde kaldığı ortaya çıktı.
Türk sinemasının bir dönem tanınan isimlerinden olan ve bir çok Yeşilçam filminde yer alan Sevtap Parman'ın annesini kaybetmenin üzüntüsüyle girdiği ruhsal çöküntünün etkisiyle Alzheimer hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Bir çok filmde oynadı

Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 'Hükmedenler Paramparça' (1985) filmi ile sinema kariyerine adım atan Sevtap Parman, 1985-1989 arasında 22 filmde rol aldı. Parman, 2011 yılında ise mesleği tamamen bıraktı.

Annesi kaybedince ruhsal çöküntü yaşadı

Yaşamını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle idame ettiren ünlü isim, annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadı. Bu ruhsal çöküntünün etkisiyle de 3 yıl önce Alzheimer'a yakalandı.
Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen 63 yaşındaki Sevtap Parman'ın tedavisi devam ediyor.
Yaşlılık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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