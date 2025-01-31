https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yesilcamin-unlu-yildizi-sevtap-parmandan-uzucu-haber-1093235428.html

Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Sevtap Parman'dan üzücü haber

Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Sevtap Parman'dan üzücü haber

Sputnik Türkiye

Yeşilçam filmlerinin ünlü ismi Sevtap Parman'ın üç yıl önce alzheimer olduğu ve bir bakım merkezinde kaldığı ortaya çıktı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T11:44+0300

2025-01-31T11:44+0300

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yaşam

cüneyt arkın

tarık akan

gülşen bubikoğlu

yeşilçam

sevtap parman

alzheimer

alzheimer hastalığı

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Türk sinemasının bir dönem tanınan isimlerinden olan ve bir çok Yeşilçam filminde yer alan Sevtap Parman'ın annesini kaybetmenin üzüntüsüyle girdiği ruhsal çöküntünün etkisiyle Alzheimer hastalığına yakalandığı öğrenildi.Bir çok filmde oynadıCüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 'Hükmedenler Paramparça' (1985) filmi ile sinema kariyerine adım atan Sevtap Parman, 1985-1989 arasında 22 filmde rol aldı. Parman, 2011 yılında ise mesleği tamamen bıraktı. Annesi kaybedince ruhsal çöküntü yaşadıYaşamını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle idame ettiren ünlü isim, annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadı. Bu ruhsal çöküntünün etkisiyle de 3 yıl önce Alzheimer'a yakalandı.Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen 63 yaşındaki Sevtap Parman'ın tedavisi devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/uykunun-rem-evresine-gecmekte-zorlanmak-alzheimer-belirtisi-olabilir-1093172237.html

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