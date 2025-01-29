https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/uykunun-rem-evresine-gecmekte-zorlanmak-alzheimer-belirtisi-olabilir-1093172237.html

Uykunun REM evresine geçmekte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir

Uykunun REM evresine geçmekte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, uykunun REM evresine geçmekte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T16:00+0300

2025-01-29T16:00+0300

2025-01-29T16:00+0300

sağlik

alzheimer

alzheimer hastalığı

rem

araştırma

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Dünyada ve Türkiye'de nüfusun yaşlanmasıyla Alzheimer vakalarının sayısı da artıyor. Bilim dünyası bu hastalıkla mücadele için farklı araştırmalara imza atarken son bir araştırmaya göre, uykunun REM (hızlı göz hareketi) evresine geçmekte zorlanmanın Alzheimer belirtisi olabileceğini tespit etti. 128 kişiyi uyutarak gözlemledilerAraştırmacılar, yaş ortalaması 70 olan ve yarısına daha önceden Alzheimer teşhisi konulmuş 128 kişiyi klinikte uyutarak gözlemledi. Araştırmacılar, deneklerin beyin dalgası aktivitelerini, kalp atış hızlarını ve solunum düzenlerini ölçtü.Erken ve geç olmasının etkilerine bakıldıRüya görmeye başlanan REM evresine geçiş sürelerine göre denekleri 2 gruba ayıran araştırmacılar, uykuya daldıktan sonra ortalama 98 dakikadan kısa sürede REM evresine ulaşanlar "erken", yaklaşık 193 dakikadan daha uzun sürede geçenler ise "geç" grup olarak sınıflandırdı.Çalışma sonucunda, uykunun REM evresine "geç" ulaşan kişilere, daha önce Alzheimer hastalığı tanısı konmuş olma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi.Uyku apnesi gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesi ve aşırı alkol tüketiminden uzak durulması çağrısı yapan araştırmacılar, uykunun REM aşamasına önem gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Araştırmanın bulguları "Alzheimer Derneği" dergisinde yayımlandı.

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alzheimer, alzheimer hastalığı, rem, araştırma