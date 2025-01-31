https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yenidogan-cetesinin-ardindan-saglik-bakanindan-ozel-hastane-adimi-yatak-ve-kadro-devri-yasaklaniyor-1093228968.html

Yenidoğan çetesinin ardından Sağlık Bakanı’ndan özel hastane adımı: 'Yatak ve kadro devri yasaklanıyor'

Yenidoğan çetesinin ardından Sağlık Bakanı’ndan özel hastane adımı: 'Yatak ve kadro devri yasaklanıyor'

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi sonrası tartışmalı hale gelen özel hastanelerle ilgili atılan adımı, Bakan Memişoğlu açıkladı ve “Özel hastaneler arasındaki yatak ve kadro... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T09:46+0300

2025-01-31T09:46+0300

2025-01-31T09:46+0300

türkiye

türkiye

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

yenidoğan

yenidoğan çetesi

bebek ölümü

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane denetimlerini farklı hale getirdiklerini belirterek, özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kadro ve yatak devrinin engelleneceğini açıkladı.'Bebeklerin ölmesi istisnai bir durumdu, çete çökertildi'Hürriyet'e konuşan Memişoğlu, "Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerinden biri, ancak bebek ölümleri sonrası sanki Türkiye’de bebekler öldürülüyor gibi algı yaratıldı. Dünyada kendi hastasına bakamayan, bir yıl sonraya randevu veren ülkeler bile bunu kullandı. Hatta bilimsel dergilerde bile buna yer verdiler. Oysa bu yanlış bir algı. Asla bebeklerin ölümleri beklenmedi. Ortada bir çete vardı ve bu çete çökertildi. Bu istisnai bir durumdu.Müfettiş görevlendirildiBakan Memişoğlu, yaşanan çeteleşmenin ardından sıkı önlemler alındığını belirtti ve şunları aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/yenidogan-cetesi-skandaliyla-gundeme-gelmisti-5-yilda-ozel-saglik-kuruluslari-cimere-115-bin-297-1093171376.html

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sağlık bakanı, sağlık bakanı memişoğlu, yenidoğan çetesi, yenidoğan çetesi son dakika