https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yenidogan-cetesinin-ardindan-saglik-bakanindan-ozel-hastane-adimi-yatak-ve-kadro-devri-yasaklaniyor-1093228968.html
Yenidoğan çetesinin ardından Sağlık Bakanı’ndan özel hastane adımı: 'Yatak ve kadro devri yasaklanıyor'
Yenidoğan çetesinin ardından Sağlık Bakanı’ndan özel hastane adımı: 'Yatak ve kadro devri yasaklanıyor'
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi sonrası tartışmalı hale gelen özel hastanelerle ilgili atılan adımı, Bakan Memişoğlu açıkladı ve “Özel hastaneler arasındaki yatak ve kadro... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T09:46+0300
2025-01-31T09:46+0300
2025-01-31T09:46+0300
türkiye
türkiye
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
yenidoğan
yenidoğan çetesi
bebek ölümü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane denetimlerini farklı hale getirdiklerini belirterek, özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kadro ve yatak devrinin engelleneceğini açıkladı.'Bebeklerin ölmesi istisnai bir durumdu, çete çökertildi'Hürriyet'e konuşan Memişoğlu, "Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerinden biri, ancak bebek ölümleri sonrası sanki Türkiye’de bebekler öldürülüyor gibi algı yaratıldı. Dünyada kendi hastasına bakamayan, bir yıl sonraya randevu veren ülkeler bile bunu kullandı. Hatta bilimsel dergilerde bile buna yer verdiler. Oysa bu yanlış bir algı. Asla bebeklerin ölümleri beklenmedi. Ortada bir çete vardı ve bu çete çökertildi. Bu istisnai bir durumdu.Müfettiş görevlendirildiBakan Memişoğlu, yaşanan çeteleşmenin ardından sıkı önlemler alındığını belirtti ve şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/yenidogan-cetesi-skandaliyla-gundeme-gelmisti-5-yilda-ozel-saglik-kuruluslari-cimere-115-bin-297-1093171376.html
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sağlık bakanı, sağlık bakanı memişoğlu, yenidoğan çetesi, yenidoğan çetesi son dakika
sağlık bakanı, sağlık bakanı memişoğlu, yenidoğan çetesi, yenidoğan çetesi son dakika
Yenidoğan çetesinin ardından Sağlık Bakanı’ndan özel hastane adımı: 'Yatak ve kadro devri yasaklanıyor'
Yenidoğan çetesi sonrası tartışmalı hale gelen özel hastanelerle ilgili atılan adımı, Bakan Memişoğlu açıkladı ve “Özel hastaneler arasındaki yatak ve kadro devri yasaklanıyor. Ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik alanlar için özel denetimler geliyor.” dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane denetimlerini farklı hale getirdiklerini belirterek, özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kadro ve yatak devrinin engelleneceğini açıkladı.
'Bebeklerin ölmesi istisnai bir durumdu, çete çökertildi'
Hürriyet'e konuşan Memişoğlu, "Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerinden biri, ancak bebek ölümleri sonrası sanki Türkiye’de bebekler öldürülüyor gibi algı yaratıldı. Dünyada kendi hastasına bakamayan, bir yıl sonraya randevu veren ülkeler bile bunu kullandı. Hatta bilimsel dergilerde bile buna yer verdiler. Oysa bu yanlış bir algı. Asla bebeklerin ölümleri beklenmedi. Ortada bir çete vardı ve bu çete çökertildi. Bu istisnai bir durumdu.
Bakan Memişoğlu, yaşanan çeteleşmenin ardından sıkı önlemler alındığını belirtti ve şunları aktardı:
Daha önce de olduğu gibi bundan sonra her bebek ölümünü takip edeceğiz. Sistemde kusur varsa bu kusurları ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Artık hastane denetim sistemimizi değiştirdik. Ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik alanlar için özel bir denetleme rehberi hazırladık. Müfettişlerimiz, hastane işleyişini ve tedavi süreçlerini bütüncül bir şekilde ele alacak. Ayrıca kurduğumuz Denetim ve Değerlendirme Komisyonları marifetiyle olası yöntem hataları tespit edilerek iyileştirmeler yapılacak.