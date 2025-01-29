https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/yenidogan-cetesi-skandaliyla-gundeme-gelmisti-5-yilda-ozel-saglik-kuruluslari-cimere-115-bin-297-1093171376.html

Yenidoğan çetesi skandalıyla gündeme gelmişti: 5 yılda özel sağlık kuruluşları CiMER'e 115 bin 297 defa şikayet edildi

Yenidoğan çetesi skandalıyla gündeme gelmişti: 5 yılda özel sağlık kuruluşları CiMER'e 115 bin 297 defa şikayet edildi

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi skandalının ardından bebek ölümlerini araştıran TBMM Komisyonu, CİMER’e son beş yılda özel sağlık kuruluşlarına ilişkin kaç başvuru... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T15:09+0300

2025-01-29T15:09+0300

2025-01-29T15:09+0300

türkiye

politika

yenidoğan

yenidoğan çetesi

hastane

özel hastane

özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği

cimer

şikayet

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İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü "yenidoğan çetesi" ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 27 Mart 2023 gönderilen isimsiz bir ihbar üzerine tespit edilmişti. TBMM’de bu konuyu araştırmak için kurulan Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu CİMER’e ne kadar başvuru yapıldığını sordu.CİMER’den komisyona yapılan bilgilendirmede son beş yılda “Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Sorunlar” başlığı altında toplam 115 bin 297 adet başvuru yapıldığını belirtti. 2024 yılında 26 bin 457, 2023 yılında 23 bin 487, 2022 yılında 26 bin 922, 2021 yılında 19 bin 899, 2020 18 bin 532 başvuru yapıldığı belirtildi. Bu başvuruların yüzde 99’unun cevaplandığı bilgisi de komisyon ile paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-durusma--firat-sari-mahkeme-salonunda-bebek-katili-gormuyorum-1092623772.html

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politika, yenidoğan, yenidoğan çetesi, hastane, özel hastane, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği, cimer, şikayet