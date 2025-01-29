https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/yenidogan-cetesi-skandaliyla-gundeme-gelmisti-5-yilda-ozel-saglik-kuruluslari-cimere-115-bin-297-1093171376.html
Yenidoğan çetesi skandalıyla gündeme gelmişti: 5 yılda özel sağlık kuruluşları CiMER'e 115 bin 297 defa şikayet edildi
Yenidoğan çetesi skandalıyla gündeme gelmişti: 5 yılda özel sağlık kuruluşları CiMER'e 115 bin 297 defa şikayet edildi
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi skandalının ardından bebek ölümlerini araştıran TBMM Komisyonu, CİMER’e son beş yılda özel sağlık kuruluşlarına ilişkin kaç başvuru... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T15:09+0300
2025-01-29T15:09+0300
2025-01-29T15:09+0300
türkiye
politika
yenidoğan
yenidoğan çetesi
hastane
özel hastane
özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği
cimer
şikayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089417550_0:54:1446:867_1920x0_80_0_0_2ae0f9c3779bec30cde8515463dcfb5a.jpg
İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü "yenidoğan çetesi" ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 27 Mart 2023 gönderilen isimsiz bir ihbar üzerine tespit edilmişti. TBMM’de bu konuyu araştırmak için kurulan Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu CİMER’e ne kadar başvuru yapıldığını sordu.CİMER’den komisyona yapılan bilgilendirmede son beş yılda “Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Sorunlar” başlığı altında toplam 115 bin 297 adet başvuru yapıldığını belirtti. 2024 yılında 26 bin 457, 2023 yılında 23 bin 487, 2022 yılında 26 bin 922, 2021 yılında 19 bin 899, 2020 18 bin 532 başvuru yapıldığı belirtildi. Bu başvuruların yüzde 99’unun cevaplandığı bilgisi de komisyon ile paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-durusma--firat-sari-mahkeme-salonunda-bebek-katili-gormuyorum-1092623772.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089417550_110:0:1337:920_1920x0_80_0_0_cc6981efe343bb8a5e63c199c9294bd1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
politika, yenidoğan, yenidoğan çetesi, hastane, özel hastane, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği, cimer, şikayet
politika, yenidoğan, yenidoğan çetesi, hastane, özel hastane, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği, cimer, şikayet
Yenidoğan çetesi skandalıyla gündeme gelmişti: 5 yılda özel sağlık kuruluşları CiMER'e 115 bin 297 defa şikayet edildi
Yenidoğan çetesi skandalının ardından bebek ölümlerini araştıran TBMM Komisyonu, CİMER’e son beş yılda özel sağlık kuruluşlarına ilişkin kaç başvuru yapıldığını sordu. CİMER’den yapılan açıklamada 115 bin 297 şikayet alındığını belirtti.
İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü "yenidoğan çetesi" ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 27 Mart 2023 gönderilen isimsiz bir ihbar üzerine tespit edilmişti. TBMM’de bu konuyu araştırmak için kurulan Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu CİMER’e ne kadar başvuru yapıldığını sordu.
CİMER’den komisyona yapılan bilgilendirmede son beş yılda “Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Sorunlar” başlığı altında toplam 115 bin 297 adet başvuru yapıldığını belirtti. 2024 yılında 26 bin 457, 2023 yılında 23 bin 487, 2022 yılında 26 bin 922, 2021 yılında 19 bin 899, 2020 18 bin 532 başvuru yapıldığı belirtildi. Bu başvuruların yüzde 99’unun cevaplandığı bilgisi de komisyon ile paylaşıldı.