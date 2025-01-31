https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yazar-ayse-sasanin-hayati-film-oluyor-unlu-oyuncu-boran-kuzum-hangi-unlu-yonetmeni-canlandiracak-1093243990.html

Yazar Ayşe Şasa'nın hayatı dizi oluyor: Ünlü oyuncu Boran Kuzum hangi ünlü yönetmeni canlandıracak?

Yazar Ayşe Şasa'nın hayatı dizi oluyor: Ünlü oyuncu Boran Kuzum hangi ünlü yönetmeni canlandıracak?

Sputnik Türkiye

Ünlü yazar ve senarist Ayşe Şasa'nın hayat hikayesini anlatan dizinin çekimleri şubat ayında başlayacak. Şaşa'nın eski eşi Atıf Yılmaz'ı ünlü oyuncu Boran... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T15:36+0300

2025-01-31T15:36+0300

2025-01-31T15:38+0300

yaşam

boran kuzum

atıf yılmaz

ayşe şasa

bir ruh macerası

dizi

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Türk sinemasında "Ah Güzel İstanbul", "Utanç" ve "Gramofon Avrat" gibi filmlere senarist olarak imza atan ve 11 yıl önce hayatını kaybeden senarist yazar Ayşe Şasa'nın hayatı dizi olacak. Çekimlerine önümüzdeki aylarda başlayacak Bir Ruh Macerası isimli dizide, Şasa'nın eski eşi ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ı ise ünlü oyuncu Boran Kuzum canlandıracak. Osman Nail Doğan’ın yöneteceği ve 10 bölümden oluşacak dizide, Ayşe Şasa’nın ikinci eşi Bülent Oran’a Osman Sonant, sinema yazarı Vecdi Sayar’a ise Zafer Algöz hayat verecek. Şubat sonunda çekimlerine başlanacak olan yapım, izleyicilerle tabii platformunda buluşacak.Ayşe Şasa kimdir? Hangi filmlerin senaryolarını yazdı?16 Haziran 2014'te zatürre nedeniyle vefat eden senarist ve yazar ardında bir çok ünlü eser bıraktı. Ayşe Şasa, 1963'te "Çapkın Kız", 1965'te "Son Kuşlar" ve "Murat'ın Türküsü", 1966'da "Toprağın Kanı" ve "Ah Güzel İstanbul", 1967'de "Harun Reşid'in Gözdesi", "Balatlı Arif" ve "Kozanoğlu",1968'de "İlk ve Son", "Köroğlu" ve "Cemile",1971'de "Battal Gazi Destanı", "Unutulan Kadın", "Güllü" ve "Yedi Kocalı Hürmüz", 1972'de "Utanç" ve "Cemo", 1973'te "Kambur", 1981'de "Deli Kan", 1982'de "Hacı Arif Bey", 1983'te "Ve Recep ve Zehra ve Ayşe", 1984'te "Ölmez Ağacı", 1986'da "Merdoğlu Ömer Bey", 1987'de "Gramofon Avrat", 1988'de "Arkadaşım Şeytan", 1989'da "Hiçbir Gece", 1992'de "Her Gece Bodrum",1993'te ise "Kanayan Yara Bosna" adlı yapımların senaryosuna kaleme alan isimdi. Atıf Yılmaz kimdir?Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Atıf Yılmaz, 1951 yılında Kanlı Feryat filmi ile yönetmenliğe başlamadan önce iki kez yardımcı yönetmenlik ve ayrıca film eleştirmenliği ve senaryo yazarlığı da yaptı. Orhan Günşiray'la birlikte Yerli Film adındaki prodüksiyon firmasını kurduktan sonra film çalışmalarına hız veren Yılmaz, çeşitli sinema derneklerinde ve sendikalarında da görev aldı. Yerli Film kapandıktan sonra 1980'de Ömer Kavur ve Yavuz Özkan ile birlikte ADAF'ı kuran Yılmaz, bu şirket dağıldıktan sonra, kendi adına Yeşilçam Filmcilik yapımevini açtı. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aktif olduğu dönem boyunca 110'dan fazla film yönetti. 2004 yılında gösterime giren Eğreti Gelin filmi yönettiği son film oldu. 5 Mayıs 2006'da hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/sanat-camiasi-yasta-muzik-dunyasinin-efsane-ismi-marianne-faithfull-hayatini-kaybetti-1093224679.html

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