Sanat camiası yasta: Müzik dünyasının efsane ismi Marianne Faithfull hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull, 78 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Faithfull... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

Müzik ve sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan Marianne Faithfull, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Faithfull’un vefat haberini, sözcüsü yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Faithfull’un ölümü, hayranları ve sanat camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu.Hastalıklarla mücadele ediyorduÜnlü sanatçının Londra’daki evinde, ailesinin yanında ve huzur içinde hayata gözlerini yumduğu bildirildi. Faithfull, uzun yıllardır meme kanseri, bulimia ve amfizem gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.2020 yılında Covid-19’a yakalanan ve 22 gün hastanede tedavi gören Faithfull, hastalığı atlatsa da sağlığında ciddi sorunlar yaşamaya devam etmişti.Marianne Faithfull kimdir?1946 yılında İngiltere’nin Hampstead kentinde doğan Marianne Evelyn Gabriel Faithfull, 1960’lı yıllarda müzik ve sinema dünyasında büyük bir çıkış yaptı.📌 1964 yılında keşfedilen Faithfull, bir yıl sonra kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı ve büyük bir başarı yakaladı.📌 Rolling Stones’un efsane solisti Mick Jagger ile yaşadığı aşk, yıllarca konuşuldu.📌 Müzikal kariyerine “As Tears Go By” şarkısıyla başladı ve “This Little Bird”, “Come and Stay With Me” gibi unutulmaz eserlere imza attı.📌 1966-1970 yılları arasında Mick Jagger ile sansasyonel bir ilişki yaşadı.📌 Sinema dünyasında da önemli roller üstlendi, müzik ve oyunculuk kariyerini birlikte sürdürdü.📌 Üç evlilik yapan Faithfull, İstanbul’da da konserler vererek Türk hayranlarıyla buluşmuştu.Müzik dünyasında derin bir i̇z bıraktıMarianne Faithfull, müzikal kimliği, etkileyici sesi ve sahne duruşuyla bir döneme damgasını vuran isimlerden biri oldu. Hem müzikte hem de sinemada isyan ruhunu ve sanatçı duruşunu hiç kaybetmeyen Faithfull, yıllarca sanat dünyasında iz bırakan çalışmalara imza attı.Müzik dünyasının efsanevi ismi Marianne Faithfull, geride unutulmaz şarkılar ve iz bırakan bir kariyer bırakarak hayata veda etti.

