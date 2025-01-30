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Köpüklenme tespit edildi: Yalova’da su kesintisi yaşanıyor
Köpüklenme tespit edildi: Yalova’da su kesintisi yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Yalova’da şehrin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nı besleyen Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine su kesintisi yaşanıyor. Yalova... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Yalova’da şehre su sağlayan ana hatlardan biri olan Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine su kesintisi yaşanıyor. Olay, dün akşam saatlerinde fark edildi ve yetkililer hemen harekete geçti.Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, köpüklenmenin Yeşil Körfez tarafına gelen hatta görüldüğünü ve tedbir amaçlı olarak suyun kesildiğini duyurdu.Belediye Başkanı Gürel: 'Hattı hemen kestik ve müdahale ettik'Başkan Gürel, köpüklenme fark edilir edilmez hattın kapatıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:“Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da ‘Teknik çalışma yapıyoruz.’ diye bilgilendirdik.”Gürel, bu durumun dışarıdan bir müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için emniyet ve jandarmanın inceleme başlattığını ifade etti.
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yalova, köpük, zehirli köpük, belediye, belediye başkanı, su kesintisi

Köpüklenme tespit edildi: Yalova’da su kesintisi yaşanıyor

14:18 30.01.2025
© AAYalova köpük
Yalova köpük - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA
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Yalova’da şehrin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nı besleyen Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine su kesintisi yaşanıyor. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kesintinin tedbir amaçlı yapıldığını ve ilgili birimlerin olayla ilgili araştırma yürüttüğünü açıkladı.
Yalova’da şehre su sağlayan ana hatlardan biri olan Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine su kesintisi yaşanıyor. Olay, dün akşam saatlerinde fark edildi ve yetkililer hemen harekete geçti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, köpüklenmenin Yeşil Körfez tarafına gelen hatta görüldüğünü ve tedbir amaçlı olarak suyun kesildiğini duyurdu.

Belediye Başkanı Gürel: 'Hattı hemen kestik ve müdahale ettik'

Başkan Gürel, köpüklenme fark edilir edilmez hattın kapatıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da ‘Teknik çalışma yapıyoruz.’ diye bilgilendirdik.”
Gürel, bu durumun dışarıdan bir müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için emniyet ve jandarmanın inceleme başlattığını ifade etti.
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