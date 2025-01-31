https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/veli-gruplarinda-gundem-oldu-15-tatil-uzatildi-mi-1093255327.html

Veli gruplarında gündem oldu: 15 tatil uzatıldı mı?

Veli gruplarında gündem oldu: 15 tatil uzatıldı mı?

Sputnik Türkiye

Veli gruplarına ve öğrencilere gönderilen mesajlar sonrası, 3 Şubat Pazartesi günü okulların yarım gün olup olmayacağı merak konusu oldu. Bazı okullarda eğitim... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T23:57+0300

2025-01-31T23:57+0300

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3 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda eğitim toplantısı nedeniyle derslerin 3 saat süreceği duyuruldu.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen yarıyıl tatili 3 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Ancak veli gruplarına ve öğrencilere gönderilen mesajlarda 15 tatilin uzatıldığı iddia edildi. Buna göre, ikili ya da tekli eğitim sistemine göre bazı okullarda eğitim toplantısı nedeniyle derslerin 3 saat süreceği belirtildi. Kararın okulda uygulanan eğitim sistemine göre değişkenlik gösterebileceği açıklandı.Yarıyıl tatili sonrası ikinci ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Öğrenciler ve veliler, okulların planlanan programına göre hareket edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/2024-2025-egitim-yili-takvimi-ve-ara-tatil-tarihleri-aciklandi-okullar-ne-zaman-acilacak-1093073082.html

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