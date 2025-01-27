https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/2024-2025-egitim-yili-takvimi-ve-ara-tatil-tarihleri-aciklandi-okullar-ne-zaman-acilacak-1093073082.html

2024-2025 eğitim yılı takvimi ve ara tatil tarihleri açıklandı: Okullar ne zaman açılacak?

2024-2025 eğitim yılı takvimi ve ara tatil tarihleri açıklandı: Okullar ne zaman açılacak?

Sputnik Türkiye

Yarıyıl tatili devam ederken, öğrenciler ve veliler ikinci dönem hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar, 3 Şubat 2025... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T07:03+0300

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2025-01-27T07:03+0300

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2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin MEB takvimi, yarıyıl tatili sonrasında okulların ne zaman açılacağını netleştirdi. Yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.Yaklaşık 21 milyon öğrenci, yoğun bir sınav ve ders temposuyla geçirdikleri ilk dönemin ardından dinlenme fırsatı bulduğu yarıyıl tatili sonrası okula dönüş hazırlıklarına başladı.İkinci ara tatil tarihleri belli olduİkinci dönemin ortasında gerçekleşecek ara tatilin tarihleri de netleşti. 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiMilli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için tatil takvimini şu şekilde açıkladı:Ara tatillerde dinlenme ve hazırlık fırsatıAra tatiller, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de derslerine hazırlanması için önemli bir fırsat sunuyor. Eğitimciler, tatil dönemlerinin doğru değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, öğrencilerin tatilde ders tekrarlarını ihmal etmemeleri gerektiğini belirtiyor.Tatil hazırlıkları hızlandıHenüz yarıyıl tatilinde olan öğrenciler, ara tatil ve okula dönüş tarihlerini şimdiden merakla araştırmaya başladı. Özellikle ikinci dönem sınavları ve ders yoğunluğu nedeniyle birçok veli, çocuklarının okula hazırlıklarını şimdiden planlıyor.

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