https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/2024-2025-egitim-yili-takvimi-ve-ara-tatil-tarihleri-aciklandi-okullar-ne-zaman-acilacak-1093073082.html
2024-2025 eğitim yılı takvimi ve ara tatil tarihleri açıklandı: Okullar ne zaman açılacak?
2024-2025 eğitim yılı takvimi ve ara tatil tarihleri açıklandı: Okullar ne zaman açılacak?
Sputnik Türkiye
Yarıyıl tatili devam ederken, öğrenciler ve veliler ikinci dönem hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar, 3 Şubat 2025... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T07:03+0300
2025-01-27T07:03+0300
2025-01-27T07:03+0300
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2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin MEB takvimi, yarıyıl tatili sonrasında okulların ne zaman açılacağını netleştirdi. Yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.Yaklaşık 21 milyon öğrenci, yoğun bir sınav ve ders temposuyla geçirdikleri ilk dönemin ardından dinlenme fırsatı bulduğu yarıyıl tatili sonrası okula dönüş hazırlıklarına başladı.İkinci ara tatil tarihleri belli olduİkinci dönemin ortasında gerçekleşecek ara tatilin tarihleri de netleşti. 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiMilli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için tatil takvimini şu şekilde açıkladı:Ara tatillerde dinlenme ve hazırlık fırsatıAra tatiller, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de derslerine hazırlanması için önemli bir fırsat sunuyor. Eğitimciler, tatil dönemlerinin doğru değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, öğrencilerin tatilde ders tekrarlarını ihmal etmemeleri gerektiğini belirtiyor.Tatil hazırlıkları hızlandıHenüz yarıyıl tatilinde olan öğrenciler, ara tatil ve okula dönüş tarihlerini şimdiden merakla araştırmaya başladı. Özellikle ikinci dönem sınavları ve ders yoğunluğu nedeniyle birçok veli, çocuklarının okula hazırlıklarını şimdiden planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/meteoroloji-butun-istanbulu-sardi-diyerek-kirmizi-seviye-alarm-verdi-hangi-bolgeler-bir-hafta-1093071972.html
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okullar ne zaman açılacak, 2024-2025 eğitim öğretim takvimi, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem ne zaman başlıyor, meb takvimi 2025, okullar 3 şubat 2025'te mi açılacak, ikinci ara tatil ne zaman, 31 mart 2025 ara tatili, 2025 okulların kapanış tarihi, ikinci dönem ara tatil 2025, 20 haziran 2025 okulların kapanış tarihi, öğrenciler için ara tatil planlaması, meb 2025 ara tatil tarihleri
okullar ne zaman açılacak, 2024-2025 eğitim öğretim takvimi, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem ne zaman başlıyor, meb takvimi 2025, okullar 3 şubat 2025'te mi açılacak, ikinci ara tatil ne zaman, 31 mart 2025 ara tatili, 2025 okulların kapanış tarihi, ikinci dönem ara tatil 2025, 20 haziran 2025 okulların kapanış tarihi, öğrenciler için ara tatil planlaması, meb 2025 ara tatil tarihleri
2024-2025 eğitim yılı takvimi ve ara tatil tarihleri açıklandı: Okullar ne zaman açılacak?
Yarıyıl tatili devam ederken, öğrenciler ve veliler ikinci dönem hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. Ayrıca, 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak. İşte detaylı eğitim takvimi.
2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin MEB takvimi, yarıyıl tatili sonrasında okulların ne zaman açılacağını netleştirdi. Yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Yaklaşık 21 milyon öğrenci, yoğun bir sınav ve ders temposuyla geçirdikleri ilk dönemin ardından dinlenme fırsatı bulduğu yarıyıl tatili sonrası okula dönüş hazırlıklarına başladı.
İkinci ara tatil tarihleri belli oldu
İkinci dönemin ortasında gerçekleşecek ara tatilin tarihleri de netleşti. 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için tatil takvimini şu şekilde açıkladı:
Birinci Ara Tatil:
11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili:
20-31 Ocak 2025
İkinci Ara Tatil:
31 Mart-4 Nisan 2025
Okulların Kapanış Tarihi:
20 Haziran 2025
Ara tatillerde dinlenme ve hazırlık fırsatı
Ara tatiller, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de derslerine hazırlanması için önemli bir fırsat sunuyor. Eğitimciler, tatil dönemlerinin doğru değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, öğrencilerin tatilde ders tekrarlarını ihmal etmemeleri gerektiğini belirtiyor.
Tatil hazırlıkları hızlandı
Henüz yarıyıl tatilinde olan öğrenciler, ara tatil ve okula dönüş tarihlerini şimdiden merakla araştırmaya başladı. Özellikle ikinci dönem sınavları ve ders yoğunluğu nedeniyle birçok veli, çocuklarının okula hazırlıklarını şimdiden planlıyor.