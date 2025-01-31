https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/uyusturucu-ticaretinden-haftada-100-milyon-lira-kazanan-cete-cokertildi-cete-lideri-cezaevinde-1093239548.html

Uyuşturucu ticaretinden haftada 100 milyon lira kazanan çete çökertildi: Çete lideri cezaevinde çıktı

Uyuşturucu ticaretinden haftada 100 milyon lira kazanan çete çökertildi: Çete lideri cezaevinde çıktı

Sputnik Türkiye

Sahte tişörtlerin içlerine gizledikleri uyuşturucuları kuryeler aracılığıyla müşterilerine ulaştıran çeke düzenlenen operasyonla çökertildi. Şebekenin haftada... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T13:23+0300

2025-01-31T13:23+0300

2025-01-31T13:23+0300

türkiye

çanakkale

cumhuriyet başsavcılığı

jandarma

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu

uyuşturucu çetesi

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu baronu

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Çanakkale'de sahte tişörtlerin arasına gizledikleri uyuşturucuları 'şifreli isimlerle' müşterilerine özel motosikletli kuryelerle gönderen uyuşturucu çetesi çökertildi. Çete yöneticisi Sercan T.'nin başka bir suçtan açık cezaevinde olduğu ve çeteyi buradan yönettiği ortaya çıkarken, operasyonda satışa hazır 30 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesinin haftada 100 milyon lira kazandığı iddialar arasında. Çeteyi cezaevinden yönettiÇanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda, kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine giren Sercan T. isimli kişinin çetesini açık cezaevinden kontrol ettiği belirlendi. Sabah'ın haberine göre, çete üyelerinin milyonlarca liralık uyuşturucu sevkiyatı için pahalı markaların taklitlerini satan tekstilci olarak tanıttığı ve uyuşturucuyu dağıtmak için motosikletli kurye sistemi kurdukları belirlendi.Çete liderinin telefonları dinlemeye alındıSoruşturma kapsamında Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla açık cezaevinde kalan Sercan T.'nin telefonlarını dinlemeye aldı. Şebekenin diğer üyeleri ise fiziki takibe alındı. Uyuşturucu Baronu Sercan T. iddiaya göre izinli olduğu telefon günlerinde dinlenildiğinden habersiz şebeke liderlerine talimatlar yağdırıyordu. Şebeke kendi aralarında her bir uyuşturucu için şifreleri bir sistem kullanıyordu.Her uyuşturucu için başka bir şifre belirlenmişŞebeke yakalanmamak için kendi aralarında her bir uyuşturucu madde için aynı şifre belirledikleri, L beden tişört, M beden kazak, orjinal tişört, s beden gömlek, heval, lavuk ya da tekstil üreticisi gibi şifreler kullandıkları tespit edildi. Müşterilerin ise uyuşturucu siparişi verirken, "M beden kazak olsun, kumaşı ipekten olsun yada düğmeleri altından olsun" gibi şifreler kullandığı, bu siparişlerin de imitasyon tekstil ürünlerinin arasında kimi zaman ise seyyar pazarlarda motosikletli kuryeler aracılığıyla doğrudan müşterilere teslim edildiği belirlendi. Şebekenin para trafiğinin de yine kadın yönetici Birsen H. tarafından yönetildiği tespit edildi. 30 milyonluk uyuşturucu yakalandı Bu tespitlerin ardından Jandarma, Güzelyalı'da uyuşturucu sevkiyatı için kullanılan lüks villaya baskın düzenledi. Dedektör köpeklerinin de kullandığı baskında piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan farklı uyuşturucular yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi de tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/dunyaca-unlu-futbolcu-nainggollan-uyusturucu-kacakciligindan-tutuklandi-1093105852.html

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