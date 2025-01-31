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Ünlü spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın yenilgisinin ardından sinirlerine hakim olamadı: 'Bu aptallığa son verilsin'
Ünlü spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın yenilgisinin ardından sinirlerine hakim olamadı: 'Bu aptallığa son verilsin'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın Twente'ye yenildiği maç sonrasında ünlü spor yorumcusu sinirlerine hakim olamadı ve yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T13:46+0300
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda'nın Twente takımına deplasmanda 1-0 yenilerek veda etti. Yenilgi sonrasında Beşiktaşlılığıyla bilinen ünlü spor yorumcusu Ali Ece, "İkili stoper tandeminde oynarken iki solak stoperle hiç oynadınız mı? Hiç gördünüz mü? Sen hiç Galatasaray'ı hiç iki solak stoperle gördün mü? Hiç Fenerbahçe tarihinde iki solak stoper gördünüz mü? Ben Liverpool'da da görmedim, Beşiktaş'ta da hiçbir yerde de görmedim. Artık görmek de istemiyorum. Bu aptallığa da son verilsin!" dedi. Artık bunlar görülsünMaç sonrasında katıldığı televizyon programında eleştirilerini sürdüren Ece, yönetim hakkında da konuştu. Ece, "Madem başkan, yönetici, bilmem ne değişiyor. Dördüncü başkan bu, üçüncü yönetim bu artık bir zahmet sağ ayaklı bir stoper alınacak. Emirhan iyi değil, Felix iyi değil' başka iki solak stoper oynayan yok kardeşim senden başka. Kanat forvet alınsın. Muçi adam geçemiyormuş... Kanat forvet değil! Rashica da çalım atamıyor. Artık görülsün bunlar. Transferin bitmesine çok az kaldı. Bu hafta BAY geçiliyor ondan sonraki hafta yine böyle mi çıkılacak! Beşiktaş'a ben yakıştıramıyorum Aynı şey olacak. 15 maç iki solak stoper ve 0 kanat forvet oynamışsın. 5 galibiyet 5 beraberlik 5 yenilgi. Beşiktaş'a yakıştırıyorsanız devam edin, ben yakıştıramıyorum. Allah kahretmesin ya! Bu ne talihsizlik ya! 1-0 geriye düşüyorsun hiçbir şey üretemiyorsun, kanat forvet yok." ifadelerini kullandı.
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ali ece, ali ece beşiktaş, beşiktaş twente yenilgisi, ali ece ne dedi
ali ece, ali ece beşiktaş, beşiktaş twente yenilgisi, ali ece ne dedi

Ünlü spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın yenilgisinin ardından sinirlerine hakim olamadı: 'Bu aptallığa son verilsin'

13:46 31.01.2025
© DHAAli Ece
Ali Ece - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© DHA
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Beşiktaş'ın Twente'ye yenildiği maç sonrasında ünlü spor yorumcusu sinirlerine hakim olamadı ve yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda'nın Twente takımına deplasmanda 1-0 yenilerek veda etti. Yenilgi sonrasında Beşiktaşlılığıyla bilinen ünlü spor yorumcusu Ali Ece, "İkili stoper tandeminde oynarken iki solak stoperle hiç oynadınız mı? Hiç gördünüz mü? Sen hiç Galatasaray'ı hiç iki solak stoperle gördün mü? Hiç Fenerbahçe tarihinde iki solak stoper gördünüz mü? Ben Liverpool'da da görmedim, Beşiktaş'ta da hiçbir yerde de görmedim. Artık görmek de istemiyorum. Bu aptallığa da son verilsin!" dedi.

Artık bunlar görülsün

Maç sonrasında katıldığı televizyon programında eleştirilerini sürdüren Ece, yönetim hakkında da konuştu. Ece, "Madem başkan, yönetici, bilmem ne değişiyor. Dördüncü başkan bu, üçüncü yönetim bu artık bir zahmet sağ ayaklı bir stoper alınacak. Emirhan iyi değil, Felix iyi değil' başka iki solak stoper oynayan yok kardeşim senden başka. Kanat forvet alınsın. Muçi adam geçemiyormuş... Kanat forvet değil! Rashica da çalım atamıyor. Artık görülsün bunlar. Transferin bitmesine çok az kaldı. Bu hafta BAY geçiliyor ondan sonraki hafta yine böyle mi çıkılacak!

Beşiktaş'a ben yakıştıramıyorum

Aynı şey olacak. 15 maç iki solak stoper ve 0 kanat forvet oynamışsın. 5 galibiyet 5 beraberlik 5 yenilgi. Beşiktaş'a yakıştırıyorsanız devam edin, ben yakıştıramıyorum. Allah kahretmesin ya! Bu ne talihsizlik ya! 1-0 geriye düşüyorsun hiçbir şey üretemiyorsun, kanat forvet yok." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi sekizinci hafta maçında, Twente ile Beşiktaş takımları Enschede şehrindeki De Grolsch Veste Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Beşiktaş takımının futbolcusu Semih Kılıçsoy (sağda), rakibi Daan Rots (ortada) ile mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
SPOR
Beşiktaş, Twente'ye 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti
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