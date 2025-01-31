Beşiktaş, Twente'ye 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti

© AA / Burak Akbulut UEFA Avrupa Ligi sekizinci hafta maçında, Twente ile Beşiktaş takımları Enschede şehrindeki De Grolsch Veste Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Beşiktaş takımının futbolcusu Semih Kılıçsoy (sağda), rakibi Daan Rots (ortada) ile mücadele etti.