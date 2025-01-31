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Beşiktaş, Twente'ye 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti
Beşiktaş, Twente'ye 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
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UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçları gerçekleşti. Hollanda temsilcisi Twente ile Beşiktaş arasında gerçekleşen deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 yenildi. Beşiktaş bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.Twente'ye galibiyeti geçiren golü 76. dakikada Daan Rost kaleye gönderdi.
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beşiktaş, beşiktaş twente, beşiktaş maç

Beşiktaş, Twente'ye 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti

00:59 31.01.2025 (güncellendi: 01:13 31.01.2025)
© AA / Burak AkbulutUEFA Avrupa Ligi sekizinci hafta maçında, Twente ile Beşiktaş takımları Enschede şehrindeki De Grolsch Veste Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Beşiktaş takımının futbolcusu Semih Kılıçsoy (sağda), rakibi Daan Rots (ortada) ile mücadele etti.
UEFA Avrupa Ligi sekizinci hafta maçında, Twente ile Beşiktaş takımları Enschede şehrindeki De Grolsch Veste Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Beşiktaş takımının futbolcusu Semih Kılıçsoy (sağda), rakibi Daan Rots (ortada) ile mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Burak Akbulut
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UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçları gerçekleşti.
Hollanda temsilcisi Twente ile Beşiktaş arasında gerçekleşen deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 yenildi. Beşiktaş bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.
Twente'ye galibiyeti geçiren golü 76. dakikada Daan Rost kaleye gönderdi.
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