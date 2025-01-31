https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/besiktas-twenteye-1-0-yenilerek-avrupa-kupalarina-veda-etti-1093219856.html
Beşiktaş, Twente'ye 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti
Beşiktaş, Twente'ye 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T00:59+0300
2025-01-31T00:59+0300
2025-01-31T01:13+0300
spor
beşiktaş
twente
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UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçları gerçekleşti. Hollanda temsilcisi Twente ile Beşiktaş arasında gerçekleşen deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 yenildi. Beşiktaş bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.Twente'ye galibiyeti geçiren golü 76. dakikada Daan Rost kaleye gönderdi.
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beşiktaş, beşiktaş twente, beşiktaş maç
beşiktaş, beşiktaş twente, beşiktaş maç
Beşiktaş, Twente'ye 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti
00:59 31.01.2025 (güncellendi: 01:13 31.01.2025)
UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçları gerçekleşti.
Hollanda temsilcisi Twente ile Beşiktaş arasında gerçekleşen deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 yenildi. Beşiktaş bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.
Twente'ye galibiyeti geçiren golü 76. dakikada Daan Rost kaleye gönderdi.