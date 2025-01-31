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Ünlü şarkıcı Melike Şahin'in, Acun Ilıcalı şaşkınlığı: 'Ben ne alaka?'
Ünlü şarkıcı Melike Şahin'in, Acun Ilıcalı şaşkınlığı: 'Ben ne alaka?'
Sputnik Türkiye
O Ses Türkiye 2025 yarışmasında bu sene ilk kez jüri koltuğuna oturacak olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, bu teklife çok şaşırdığını anlattı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye 2025 yarışmasında jüri üyeleri belli oldu. Bu sene yeni üye olarak jüri koltuğuna oturacak olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, teklifi aldığında yaşadığı şaşkınlığı 'Ben ne alaka diye düşündüm' sözleriyle anlattı. İlk kez konuştuO Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda ilk kez oturacak olan Melike Şahin, yarışma hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Ünlü isim teklifi aldığı zaman hissettikleri hakkında, "Çok şaşırdım. 'Ben ne alaka?' diye düşündüm. Sonra ama yani enine boyuna düşününce 'Ya neden olmasın ya çok eğlenceli bir şeye benziyor' dedim. Gerçekten de öyleymiş ama" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/o-ses-turkiye-jurisi-belli-oldu-unlu-isim-ilk-kez-koltuga-oturacak-1092551331.html
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melike şahin, acun ılıcalı, o ses türkiye 2025, melike şahin acun ılıcalı, o ses türkiye jürisi melike şahin

Ünlü şarkıcı Melike Şahin'in, Acun Ilıcalı şaşkınlığı: 'Ben ne alaka?'

17:45 31.01.2025 (güncellendi: 17:48 31.01.2025)
© İHA / IHAMelike Şahin
Melike Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© İHA / IHA
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O Ses Türkiye 2025 yarışmasında bu sene ilk kez jüri koltuğuna oturacak olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, bu teklife çok şaşırdığını anlattı.
Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye 2025 yarışmasında jüri üyeleri belli oldu. Bu sene yeni üye olarak jüri koltuğuna oturacak olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, teklifi aldığında yaşadığı şaşkınlığı 'Ben ne alaka diye düşündüm' sözleriyle anlattı.

İlk kez konuştu

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda ilk kez oturacak olan Melike Şahin, yarışma hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Ünlü isim teklifi aldığı zaman hissettikleri hakkında, "Çok şaşırdım. 'Ben ne alaka?' diye düşündüm. Sonra ama yani enine boyuna düşününce 'Ya neden olmasın ya çok eğlenceli bir şeye benziyor' dedim. Gerçekten de öyleymiş ama" dedi.
O Ses Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
TÜRKİYE
O Ses Türkiye jürisi belli oldu: Ünlü isim ilk kez koltuğa oturacak
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