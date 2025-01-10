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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
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O Ses Türkiye jürisi belli oldu: Ünlü isim ilk kez koltuğa oturacak
O Ses Türkiye jürisi belli oldu: Ünlü isim ilk kez koltuğa oturacak
Sputnik Türkiye
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışmanın yeni sezon başlangıç... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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O Ses Türkiye 2025'in jüri koltuğunda oturacak isimler belli olurken Melike Şahin ismi gündem oldu.Türk televizyonlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışmanın yeni sezon başlangıç tarihi ve jüri üyeleri resmi olarak açıklandı. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yaptığı açıklamayla, yarışmanın 25 Ocak 2025'te ekranlarda olacağını duyuran Acun Ilıcalı, programın dönüş haberini vermişti.Yeni Sezon jüri kadrosu açıklandıO Ses Türkiye 2025'in jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin olacağı açıklandı. Sosyal medyada Melike Şahin en çok konuşulan isimler arasında olurken, ünlü şarkıcı ilk kez jüri koltuğuna oturacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/yesim-salkimdan-acun-ilicaliya-sert-tepki-umarim-bu-sana-ders-olmustur-1092294073.html
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o ses türkiye ne zaman, o ses jurisi kim, o ses türkiye kimler var
o ses türkiye ne zaman, o ses jurisi kim, o ses türkiye kimler var

O Ses Türkiye jürisi belli oldu: Ünlü isim ilk kez koltuğa oturacak

18:15 10.01.2025
© Fotoğraf : O Ses Türkiye XO Ses Türkiye
O Ses Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf : O Ses Türkiye X
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışmanın yeni sezon başlangıç tarihi ve jüri üyeleri resmi olarak açıklandı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yarışmanın 25 Ocak 2025'te ekranlarda olacağını duyururken jüri koltuğunda ilk kez Melike Şahin oturacak.
O Ses Türkiye 2025'in jüri koltuğunda oturacak isimler belli olurken Melike Şahin ismi gündem oldu.
Türk televizyonlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışmanın yeni sezon başlangıç tarihi ve jüri üyeleri resmi olarak açıklandı. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yaptığı açıklamayla, yarışmanın 25 Ocak 2025'te ekranlarda olacağını duyuran Acun Ilıcalı, programın dönüş haberini vermişti.

Yeni Sezon jüri kadrosu açıklandı

O Ses Türkiye 2025'in jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin olacağı açıklandı. Sosyal medyada Melike Şahin en çok konuşulan isimler arasında olurken, ünlü şarkıcı ilk kez jüri koltuğuna oturacak.
Yeşim Salkım - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
TÜRKİYE
Yeşim Salkım'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki: 'Umarım bu sana ders olmuştur'
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