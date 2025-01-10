https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/o-ses-turkiye-jurisi-belli-oldu-unlu-isim-ilk-kez-koltuga-oturacak-1092551331.html

O Ses Türkiye jürisi belli oldu: Ünlü isim ilk kez koltuğa oturacak

O Ses Türkiye jürisi belli oldu: Ünlü isim ilk kez koltuğa oturacak

Sputnik Türkiye

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışmanın yeni sezon başlangıç... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T18:15+0300

2025-01-10T18:15+0300

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türkiye

o ses türkiye

şarkı

şarkı yarışması

şarkıcı

melike şahin

beyazıt öztürk

hadise

gökhan özoğuz

acun ilıcalı

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O Ses Türkiye 2025'in jüri koltuğunda oturacak isimler belli olurken Melike Şahin ismi gündem oldu.Türk televizyonlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışmanın yeni sezon başlangıç tarihi ve jüri üyeleri resmi olarak açıklandı. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yaptığı açıklamayla, yarışmanın 25 Ocak 2025'te ekranlarda olacağını duyuran Acun Ilıcalı, programın dönüş haberini vermişti.Yeni Sezon jüri kadrosu açıklandıO Ses Türkiye 2025'in jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin olacağı açıklandı. Sosyal medyada Melike Şahin en çok konuşulan isimler arasında olurken, ünlü şarkıcı ilk kez jüri koltuğuna oturacak.

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