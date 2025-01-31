https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rusya-bolgelerinde-49-ukrayna-ihasi-engellendi-1093226362.html

Rusya bölgelerinde 49 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde 49 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin 7 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 49 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T08:08+0300

2025-01-31T08:08+0300

2025-01-31T08:13+0300

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ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece, görev başındaki hava savunma sistemleri 49 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesi kullanıldı.Hava hedeflerinin 25’i Rostov Bölgesi’nde vurulurken Volgograd Bölgesi’nde 8, Kursk Bölgesi’nde 6 ve Yaroslavl Bölgesi’nde 4 İHA engellendi.Ayrıca Belgorod, Voronej ve Krasnodar bölgelerinde de ikişer hava hedefinin imha edildiği aktarıldı.Volgograd Bölgesi’nde, vurulan bir İHA’ya ait parçaların petrol rafinerisine düşmesi sonucu çıkan yangının en kısa sürede söndürüldüğü bildirildi. Olayda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

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