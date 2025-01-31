https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rusya-bolgelerinde-49-ukrayna-ihasi-engellendi-1093226362.html
Rusya bölgelerinde 49 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde 49 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin 7 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 49 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T08:08+0300
2025-01-31T08:08+0300
2025-01-31T08:13+0300
ukrayna krizi
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hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece, görev başındaki hava savunma sistemleri 49 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesi kullanıldı.Hava hedeflerinin 25’i Rostov Bölgesi’nde vurulurken Volgograd Bölgesi’nde 8, Kursk Bölgesi’nde 6 ve Yaroslavl Bölgesi’nde 4 İHA engellendi.Ayrıca Belgorod, Voronej ve Krasnodar bölgelerinde de ikişer hava hedefinin imha edildiği aktarıldı.Volgograd Bölgesi’nde, vurulan bir İHA’ya ait parçaların petrol rafinerisine düşmesi sonucu çıkan yangının en kısa sürede söndürüldüğü bildirildi. Olayda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/abdde-ukraynanin-cokusunden-sonra-zelenskiyin-rolunun-ne-olacagini-aciklandi-1093221932.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, volgograd, rostov, kursk, belgorod, voronej, yaroslavl, krasnodar
Rusya bölgelerinde 49 Ukrayna İHA’sı engellendi
08:08 31.01.2025 (güncellendi: 08:13 31.01.2025)
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin 7 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 49 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece, görev başındaki hava savunma sistemleri 49 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesi kullanıldı.
Hava hedeflerinin 25’i Rostov Bölgesi’nde vurulurken Volgograd Bölgesi’nde 8, Kursk Bölgesi’nde 6 ve Yaroslavl Bölgesi’nde 4 İHA engellendi.
Ayrıca Belgorod, Voronej ve Krasnodar bölgelerinde de ikişer hava hedefinin imha edildiği aktarıldı.
Volgograd Bölgesi’nde, vurulan bir İHA’ya ait parçaların petrol rafinerisine düşmesi sonucu çıkan yangının en kısa sürede söndürüldüğü bildirildi. Olayda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor.