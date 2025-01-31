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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Türkiye'nin en borçlu, en döviz ve altın zengini şehirleri belli oldu: En zengin il hangisi?
Türkiye'nin en borçlu, en döviz ve altın zengini şehirleri belli oldu: En zengin il hangisi?
Sputnik Türkiye
BDDK verilerine göre Türkiye'nin döviz ve altın zengini illeri belli oldu. Listede Türkiye'nin en borçlu ili de yer aldı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T12:26+0300
2025-01-31T12:26+0300
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 2024 yılı dokuz aylık verilerine göre Türkiye'nin en borçlu, en döviz ve altın zengini şehirleri belli oldu. Altın mevduatında İstanbul ilk sıraya otururken, Türkiye'nin en borçlu ili de yine İstanbul oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre, Türkiye’de döviz hesaplarının toplam mevduattaki payının azaldığını ancak bazı illerde yüksek seyrettiğini gösterdi.Altın mevduatında İstanbul liderAltın mevduatı sıralamasında da İstanbul 439.7 milyar TL ile zirvede yer alırken, Ankara 149 milyar TL, İzmir ise 78.9 milyar TL ile onu takip etti.En borçlu il hangisi?Listeye göre, Gaziantep 1 milyar TL ile listenin 10. sırasında. Onu Mersin 1.1 milyar TL ile takip ederken Kocaeli 1.2 milyar TL ile listede yer aldı. Adana, Antalya ve Bursa da 1.7 milyar TL borç ile listede yer alan iller oldu. En borçlu iller listesinde İstanbul 10.1 milyar TL ile ilk sırada yer alırken onu 3.2 milyar TL ile İzmir ikinciliği aldı. Ankara ise 3.1 milyar TL ile üçüncü sırada. En fazla mevduata sahip iller hangileri?En fazla mevduata sahip illerde İstanbul 7.3 trilyon lira ile listenin ilk sırasında. Onu Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En fazla döviz zengini iller hangileri?Listeye göre en fazla döviz zengini il Aksaray olurken sırasıyla Bingöl, Elazığ, Yozgat, Bayburt, Karaman, Nevşehir, Kütahya, Gümüşhane ve Çorum olarak listede yer buldu.
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Türkiye'nin en borçlu, en döviz ve altın zengini şehirleri belli oldu: En zengin il hangisi?

12:26 31.01.2025
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dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA
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BDDK verilerine göre Türkiye'nin döviz ve altın zengini illeri belli oldu. Listede Türkiye'nin en borçlu ili de yer aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 2024 yılı dokuz aylık verilerine göre Türkiye'nin en borçlu, en döviz ve altın zengini şehirleri belli oldu. Altın mevduatında İstanbul ilk sıraya otururken, Türkiye'nin en borçlu ili de yine İstanbul oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre, Türkiye’de döviz hesaplarının toplam mevduattaki payının azaldığını ancak bazı illerde yüksek seyrettiğini gösterdi.

Altın mevduatında İstanbul lider

Altın mevduatı sıralamasında da İstanbul 439.7 milyar TL ile zirvede yer alırken, Ankara 149 milyar TL, İzmir ise 78.9 milyar TL ile onu takip etti.

En borçlu il hangisi?

Listeye göre, Gaziantep 1 milyar TL ile listenin 10. sırasında. Onu Mersin 1.1 milyar TL ile takip ederken Kocaeli 1.2 milyar TL ile listede yer aldı. Adana, Antalya ve Bursa da 1.7 milyar TL borç ile listede yer alan iller oldu.
En borçlu iller listesinde İstanbul 10.1 milyar TL ile ilk sırada yer alırken onu 3.2 milyar TL ile İzmir ikinciliği aldı. Ankara ise 3.1 milyar TL ile üçüncü sırada.

En fazla mevduata sahip iller hangileri?

En fazla mevduata sahip illerde İstanbul 7.3 trilyon lira ile listenin ilk sırasında. Onu Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

En fazla döviz zengini iller hangileri?

Listeye göre en fazla döviz zengini il Aksaray olurken sırasıyla Bingöl, Elazığ, Yozgat, Bayburt, Karaman, Nevşehir, Kütahya, Gümüşhane ve Çorum olarak listede yer buldu.
Para - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
EKONOMİ
Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: En zengin il hangisi? Listenin sonunda hangi il var?
29 Ocak, 14:49
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