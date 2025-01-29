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Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: En zengin il hangisi? Listenin sonunda hangi il var?
Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: En zengin il hangisi? Listenin sonunda hangi il var?
Sputnik Türkiye
BDDK tarafından açıklanan güncel verilere göre Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T14:49+0300
2025-01-29T14:50+0300
ekonomi
türkiye
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en zengin
en zengin iller listesi
türkiye'nin en zengin illeri
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin en zengin illeri de belli oldu. Türkiye'nin en zengin ili hangisi? En zengin iller listesinde hangi iller var? Listenin en sonunda hangi il var?Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan güncel verilere göre, Türkiye'nin en zengin illeri sıralandı. Son dönemde bazı şehirlerde gözlemlenen büyük mevduat artışları, yerel ekonomilerin hızla geliştiğini gösteriyor.Hangi iller listede üst sıralara çıktıBDDK verilerine göre, büyük şehirlerin yanı sıra, Adana, Muğla ve Konya gibi şehirler son dönemde önemli bir ekonomik gelişim kaydetti. Bu illerdeki sıçrama, yerel ekonomilerin ve bankacılık sektörünün hızla büyüdüğünü gösteriyor ve olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.Listenin sonunda hangi il var?Listenin sonunda Bayburt yer alırken, 3.99 milyar TL ile Türkiye'nin en düşük mevduat miktarına sahip ili olarak öne çıkıyor. Bayburt'un son sırada yer alması, ilin ekonomik ve bankacılık sektöründe daha fazla yatırımı gerektirdiğini işaret ediyor.En zengin 10 il hangisi ?Listenin 10. sırasında 226 milyar TL ile Mersin yer alıyor. Konya ise 229 milyar TL ile 9. sırada listede yerini aldı. Turizmle öne çıkan Muğla listede 8. sırada 241 milyar TL ile yer alırken, depremin ardından kendini hızla toparlayan Adana 258 milyar TL ile listenin 7. sırasında. Sanayi ile ön plana çıkan Kocaeli 342 milyar TL ile listenin 6. sırasına otururken, 444 milyar TL ile Bursa 5. il oldu. Antalya ise 561 milyar TL ile dördüncü sıraya yerleşti. En zengin ilk üç il hangileri?Türkiye'nin en zengin ili 7.30 trilyon lira ile İstanbul olurken onu 2.33 trilyon lira ile Ankara izledi. İzmir ise 930 milyar TL ile listenin 3. sırasına oturdu.
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, türkiye'nin en zengin illeri, en zengin iller, türkiye'nin en zengin ili hangisi, türkiye'nin en zengin on ili, türkiye'nin en zengin ilk üç ili hangileri, en zengin il, istanbul en zengin il mi? en zengin iller listesinde en sonda hangi il var?, en zengin il listesi bddk

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: En zengin il hangisi? Listenin sonunda hangi il var?

14:49 29.01.2025 (güncellendi: 14:50 29.01.2025)
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BDDK tarafından açıklanan güncel verilere göre Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin en zengin illeri de belli oldu. Türkiye'nin en zengin ili hangisi? En zengin iller listesinde hangi iller var? Listenin en sonunda hangi il var?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan güncel verilere göre, Türkiye'nin en zengin illeri sıralandı. Son dönemde bazı şehirlerde gözlemlenen büyük mevduat artışları, yerel ekonomilerin hızla geliştiğini gösteriyor.

Hangi iller listede üst sıralara çıktı

BDDK verilerine göre, büyük şehirlerin yanı sıra, Adana, Muğla ve Konya gibi şehirler son dönemde önemli bir ekonomik gelişim kaydetti. Bu illerdeki sıçrama, yerel ekonomilerin ve bankacılık sektörünün hızla büyüdüğünü gösteriyor ve olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Listenin sonunda hangi il var?

Listenin sonunda Bayburt yer alırken, 3.99 milyar TL ile Türkiye'nin en düşük mevduat miktarına sahip ili olarak öne çıkıyor. Bayburt'un son sırada yer alması, ilin ekonomik ve bankacılık sektöründe daha fazla yatırımı gerektirdiğini işaret ediyor.

En zengin 10 il hangisi ?

Listenin 10. sırasında 226 milyar TL ile Mersin yer alıyor. Konya ise 229 milyar TL ile 9. sırada listede yerini aldı.
Turizmle öne çıkan Muğla listede 8. sırada 241 milyar TL ile yer alırken, depremin ardından kendini hızla toparlayan Adana 258 milyar TL ile listenin 7. sırasında.
Sanayi ile ön plana çıkan Kocaeli 342 milyar TL ile listenin 6. sırasına otururken, 444 milyar TL ile Bursa 5. il oldu. Antalya ise 561 milyar TL ile dördüncü sıraya yerleşti.

En zengin ilk üç il hangileri?

Türkiye'nin en zengin ili 7.30 trilyon lira ile İstanbul olurken onu 2.33 trilyon lira ile Ankara izledi. İzmir ise 930 milyar TL ile listenin 3. sırasına oturdu.
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
TÜRKİYE
BDDK duyurdu: En zengin 10 il belli oldu
12 Ağustos 2024, 21:50
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