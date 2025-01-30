https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakanliktan-topuk-kani-aciklamasiyurt-disinin-mavi-kan-aradigi-ve-bu-kanla-iksir-yaptigi-gibi-1093217995.html

Bakanlıktan topuk kanı açıklaması:'Yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı gibi fikirlerle reddediliyor'

Bakanlıktan topuk kanı açıklaması:'Yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı gibi fikirlerle reddediliyor'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve meclis komisyonu ortak toplantısında Bakanlık yetkilileri topuk kanı uygulaması ve ailelerin reddetmelerine dair bilgi verdi... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T22:24+0300

2025-01-30T22:24+0300

2025-01-30T22:33+0300

türkiye

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meclis araştırma komisyonu

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Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.'Yasal bir çözüm bulmak amacıyla toplandık'AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanan komisyonda Aydoğdu, Meclis araştırma komisyonlarının görevinin, hayatın içinde çıkan sorunlarda mevcut yasaların çözemeyeceği durumlara yasal bir çözüm bulmak olduğunu, bu komisyonda da bu amaçla toplandıklarını belirtti.Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Yüksel Hakan Aydoğmuş kurum olarak yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, gençlere yönelik psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek için 2024'ün ilk altı ayında yurt genelinde 29 bin 97 gence eğitim verildiğini söyledi.'Önce Bakanlığımızca ikna görüşmeleri yapılıyor'Yenidoğan bebekten topuk kanı alınması uygulamasının önemine dikkati çeken ve uygulamanın hukuka uygun olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, "Taramayı reddeden veya taramadan sonra uygulanacak tedaviyi kabul etmeyen ailelerle önce Bakanlığımızca ikna görüşmeleri yapılmakta, ikna görüşmelerine rağmen halen reddediyorsa 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri talep edilmektedir. Maalesef son yıllarda retler önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat artmıştır" diye konuştu.Topuk kanı vermeyi reddetme sebepleri sıralandıAilelerin topuk kanı vermeyi reddetme sebeplerini sıralayan Aydoğmuş, şunları söyledi:"Bu sebeplerden bazıları:Aydoğmuş, bu konuyla ilgili olarak Bakanlığın, farkındalık programları üzerine çalıştığını vurguladı.

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