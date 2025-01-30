https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakanliktan-topuk-kani-aciklamasiyurt-disinin-mavi-kan-aradigi-ve-bu-kanla-iksir-yaptigi-gibi-1093217995.html
Bakanlıktan topuk kanı açıklaması:'Yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı gibi fikirlerle reddediliyor'
Bakanlıktan topuk kanı açıklaması:'Yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı gibi fikirlerle reddediliyor'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve meclis komisyonu ortak toplantısında Bakanlık yetkilileri topuk kanı uygulaması ve ailelerin reddetmelerine dair bilgi verdi... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T22:24+0300
2025-01-30T22:24+0300
2025-01-30T22:33+0300
türkiye
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Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.'Yasal bir çözüm bulmak amacıyla toplandık'AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanan komisyonda Aydoğdu, Meclis araştırma komisyonlarının görevinin, hayatın içinde çıkan sorunlarda mevcut yasaların çözemeyeceği durumlara yasal bir çözüm bulmak olduğunu, bu komisyonda da bu amaçla toplandıklarını belirtti.Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Yüksel Hakan Aydoğmuş kurum olarak yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, gençlere yönelik psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek için 2024'ün ilk altı ayında yurt genelinde 29 bin 97 gence eğitim verildiğini söyledi.'Önce Bakanlığımızca ikna görüşmeleri yapılıyor'Yenidoğan bebekten topuk kanı alınması uygulamasının önemine dikkati çeken ve uygulamanın hukuka uygun olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, "Taramayı reddeden veya taramadan sonra uygulanacak tedaviyi kabul etmeyen ailelerle önce Bakanlığımızca ikna görüşmeleri yapılmakta, ikna görüşmelerine rağmen halen reddediyorsa 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri talep edilmektedir. Maalesef son yıllarda retler önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat artmıştır" diye konuştu.Topuk kanı vermeyi reddetme sebepleri sıralandıAilelerin topuk kanı vermeyi reddetme sebeplerini sıralayan Aydoğmuş, şunları söyledi:"Bu sebeplerden bazıları:Aydoğmuş, bu konuyla ilgili olarak Bakanlığın, farkındalık programları üzerine çalıştığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/genetik-hastaliklarin-erken-teshisinden-tedavisine-topuk-kani-taramasinin-bilinmeyenleri-bir-damla-1089799748.html
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Bakanlıktan topuk kanı açıklaması:'Yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı gibi fikirlerle reddediliyor'
22:24 30.01.2025 (güncellendi: 22:33 30.01.2025)
Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve meclis komisyonu ortak toplantısında Bakanlık yetkilileri topuk kanı uygulaması ve ailelerin reddetmelerine dair bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Yüksel Hakan Aydoğmuş, "Önce Bakanlığımızca ikna görüşmeleri yapılmakta" diyerek ailelerin reddetme sebeplerini sıraladı.
Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
'Yasal bir çözüm bulmak amacıyla toplandık'
AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanan komisyonda Aydoğdu, Meclis araştırma komisyonlarının görevinin, hayatın içinde çıkan sorunlarda mevcut yasaların çözemeyeceği durumlara yasal bir çözüm bulmak olduğunu, bu komisyonda da bu amaçla toplandıklarını belirtti.
Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Yüksel Hakan Aydoğmuş kurum olarak yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, gençlere yönelik psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek için 2024'ün ilk altı ayında yurt genelinde 29 bin 97 gence eğitim verildiğini söyledi.
'Önce Bakanlığımızca ikna görüşmeleri yapılıyor'
Yenidoğan bebekten topuk kanı alınması uygulamasının önemine dikkati çeken ve uygulamanın hukuka uygun olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, "Taramayı reddeden veya taramadan sonra uygulanacak tedaviyi kabul etmeyen ailelerle önce Bakanlığımızca ikna görüşmeleri yapılmakta, ikna görüşmelerine rağmen halen reddediyorsa 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri talep edilmektedir. Maalesef son yıllarda retler önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat artmıştır" diye konuştu.
Topuk kanı vermeyi reddetme sebepleri sıralandı
Ailelerin topuk kanı vermeyi reddetme sebeplerini sıralayan Aydoğmuş, şunları söyledi:
"Bu sebeplerden bazıları:
topuk kanlarının yurt dışına kaçırıldığı, çocuklara hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahkum edildiği, yenidoğanın ruh ve beden sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğu, yenidoğan 28 günlük bebeklerin duyduğu acı ve ağrının gelişim geriliğine, beyin hasarına ve benzeri rahatsızlıklara, kısırlığa sebep olduğu, devlet tarafından para karşılığında yurt dışına satıldığı, yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı, yurt dışının alınan topuk izleriyle tüm bebekleri kayıt altına aldığı ve kayıtları kendi amaçları doğrultusunda kullandığıyla ilgili fikirler nedeniyle retler artmaktadır."
Aydoğmuş, bu konuyla ilgili olarak Bakanlığın, farkındalık programları üzerine çalıştığını vurguladı.