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Emekliye zam Meclis'ten geçti, hesaplama değişti: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte yeni maaşlar
Emekliye zam Meclis'ten geçti, hesaplama değişti: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte yeni maaşlar
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Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Zam sonrası hangi emeklinin ne kadar maaş... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T10:34+0300
2025-01-31T10:34+0300
2025-01-31T10:34+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
meclis genel kurulu
tbmm
en düşük emekli maaşı
kök maaş
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye yükseltildi.Bu düzenleme ile birlikte:Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, kök aylığı 10.383 TL ve altında olan emekliler ocak ayında herhangi bir zam alamamıştı. Bu emekliler için fark ödemeleri şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak.Fark ödemeleri şu şekilde olacak:Emekli maaşına yapılan zam sonrası, 12.500 TL ile 26.000 TL arasında maaş alan emeklilerin yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte yeni maaş tablosu:
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Emekliye zam Meclis'ten geçti, hesaplama değişti: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte yeni maaşlar
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Zam sonrası hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşirken, maaş farklarının ödeme tarihi de açıklandı. İşte yeni emekli maaşları ve fark ödemeleriyle ilgili tüm detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye yükseltildi.
Bu düzenleme ile birlikte:
12.500 TL’nin altında emekli maaşı alan yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi bu zamdan doğrudan etkilenecek.
Ocak 2025 itibarıyla yapılan artışlar sonrasında, maaşı 14.469 TL’ye yükselen kişi sayısı 3 milyon 870 bine çıkacak.
Bu artışın bütçeye maliyeti yaklaşık 47,7 milyar TL olarak hesaplandı.
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, kök aylığı 10.383 TL ve altında olan emekliler ocak ayında herhangi bir zam alamamıştı. Bu emekliler için fark ödemeleri şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak.
Fark ödemeleri şu şekilde olacak:
Kök aylığı 10.383 TL olan ve Ocak ayında 12.500 TL maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödenecek.
Kök aylığı 11.000 TL olan ve Ocak ayında 13.241 TL maaş alanlara 1.227 TL fark ödenecek.
Kök aylığı 11.500 TL olan ve Ocak'ta 13.843 TL maaş alanlara 625 TL fark ödenecek.
Emekli maaşına yapılan zam sonrası, 12.500 TL ile 26.000 TL arasında maaş alan emeklilerin yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte yeni maaş tablosu:
Mevcut Maaş (TL)
Zamlı Maaş (TL)
12.500
14.469
12.600
14.585
13.000
15.048
13.500
15.626
15.000
17.363
15.500
17.941
16.000
18.520
18.000
20.835
19.000
21.993
20.000
23.150
24.000
27.780
25.000
28.938
26.000
30.095