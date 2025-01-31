https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/emekliye-zam-meclisten-gecti-hesaplama-degisti-emeklinin-maas-farki-ne-zaman-odenecek-iste-yeni-1093229170.html

Emekliye zam Meclis'ten geçti, hesaplama değişti: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte yeni maaşlar

Emekliye zam Meclis'ten geçti, hesaplama değişti: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte yeni maaşlar

Sputnik Türkiye

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Zam sonrası hangi emeklinin ne kadar maaş... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T10:34+0300

2025-01-31T10:34+0300

2025-01-31T10:34+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

meclis genel kurulu

tbmm

en düşük emekli maaşı

kök maaş

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye yükseltildi.Bu düzenleme ile birlikte:Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, kök aylığı 10.383 TL ve altında olan emekliler ocak ayında herhangi bir zam alamamıştı. Bu emekliler için fark ödemeleri şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak.Fark ödemeleri şu şekilde olacak:Emekli maaşına yapılan zam sonrası, 12.500 TL ile 26.000 TL arasında maaş alan emeklilerin yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte yeni maaş tablosu:

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