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Emekliye zam Meclis'ten geçti, hesaplama değişti: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte yeni maaşlar
Emekliye zam Meclis'ten geçti, hesaplama değişti: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte yeni maaşlar
Sputnik Türkiye
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Zam sonrası hangi emeklinin ne kadar maaş... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T10:34+0300
2025-01-31T10:34+0300
ekonomi
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emekli maaşı
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en düşük emekli maaşı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye yükseltildi.Bu düzenleme ile birlikte:Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, kök aylığı 10.383 TL ve altında olan emekliler ocak ayında herhangi bir zam alamamıştı. Bu emekliler için fark ödemeleri şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak.Fark ödemeleri şu şekilde olacak:Emekli maaşına yapılan zam sonrası, 12.500 TL ile 26.000 TL arasında maaş alan emeklilerin yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte yeni maaş tablosu:
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Emekliye zam Meclis'ten geçti, hesaplama değişti: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte yeni maaşlar

10:34 31.01.2025
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Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Zam sonrası hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşirken, maaş farklarının ödeme tarihi de açıklandı. İşte yeni emekli maaşları ve fark ödemeleriyle ilgili tüm detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye yükseltildi.
Bu düzenleme ile birlikte:
12.500 TL’nin altında emekli maaşı alan yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi bu zamdan doğrudan etkilenecek.
Ocak 2025 itibarıyla yapılan artışlar sonrasında, maaşı 14.469 TL’ye yükselen kişi sayısı 3 milyon 870 bine çıkacak.
Bu artışın bütçeye maliyeti yaklaşık 47,7 milyar TL olarak hesaplandı.

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, kök aylığı 10.383 TL ve altında olan emekliler ocak ayında herhangi bir zam alamamıştı. Bu emekliler için fark ödemeleri şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak.
Fark ödemeleri şu şekilde olacak:
Kök aylığı 10.383 TL olan ve Ocak ayında 12.500 TL maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödenecek.
Kök aylığı 11.000 TL olan ve Ocak ayında 13.241 TL maaş alanlara 1.227 TL fark ödenecek.
Kök aylığı 11.500 TL olan ve Ocak'ta 13.843 TL maaş alanlara 625 TL fark ödenecek.
Emekli maaşına yapılan zam sonrası, 12.500 TL ile 26.000 TL arasında maaş alan emeklilerin yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte yeni maaş tablosu:

Mevcut Maaş (TL)

Zamlı Maaş (TL)

12.500

14.469

12.600

14.585

13.000

15.048

13.500

15.626

15.000

17.363

15.500

17.941

16.000

18.520

18.000

20.835

19.000

21.993

20.000

23.150

24.000

27.780

25.000

28.938

26.000

30.095

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