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Trump: Rusya ve Çin liderleriyle temaslar konusunda işler iyi gidiyor
Trump: Rusya ve Çin liderleriyle temaslar konusunda işler iyi gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray basın ekibiyle yaptığı görüşmede gazetecilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslarının ayrıntılarını paylaşmayı reddetti, ancak işlerin 'çok iyi' ilerlediğini ifade etti. Gazetecilerin Putin ile en son ne zaman görüştüğünü ve Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Şi Cinping'den bir yanıt alıp almadığını sorması üzerine Trump, "Bu iki soru hakkında da yorum yapmayacağım, ancak her iki konuda da çok iyi gidiyoruz" yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Trump ile Putin arasında şu ana kadar herhangi bir temas planı olmadığını yineledi. Daha önce Putin, her iki ülkeyi ilgilendiren tüm alanlarda Trump ile sakin bir şekilde konuşmaya hazır olduğunu söylemişti. Trump ise Putin'le 'derhal' görüşmek istediğini dile getirmişti. Moskova, Ukrayna konusundaki görüşmelere açık olduğunu ifade ederken, Kiev Ekim 2022'de bu tür temasları yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trump-kanada-ve-meksikaya-yonelik-ek-vergilerin-cumartesi-aciklanacagini-soyledi-bunu-gercekten-1093221087.html
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, çin, şi cinping
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, çin, şi cinping

Trump: Rusya ve Çin liderleriyle temaslar konusunda işler iyi gidiyor

03:06 31.01.2025
© AA / Celal GüneşAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray basın ekibiyle yaptığı görüşmede gazetecilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslarına dair ayrıntıları paylaşmayı reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslarının ayrıntılarını paylaşmayı reddetti, ancak işlerin 'çok iyi' ilerlediğini ifade etti.
Gazetecilerin Putin ile en son ne zaman görüştüğünü ve Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Şi Cinping'den bir yanıt alıp almadığını sorması üzerine Trump, "Bu iki soru hakkında da yorum yapmayacağım, ancak her iki konuda da çok iyi gidiyoruz" yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Trump ile Putin arasında şu ana kadar herhangi bir temas planı olmadığını yineledi.
Daha önce Putin, her iki ülkeyi ilgilendiren tüm alanlarda Trump ile sakin bir şekilde konuşmaya hazır olduğunu söylemişti. Trump ise Putin'le 'derhal' görüşmek istediğini dile getirmişti.
Moskova, Ukrayna konusundaki görüşmelere açık olduğunu ifade ederken, Kiev Ekim 2022'de bu tür temasları yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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