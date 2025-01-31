https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trump-rusya-ve-cin-liderleriyle-temaslar-konusunda-isler-iyi-gidiyor-1093221803.html
Trump: Rusya ve Çin liderleriyle temaslar konusunda işler iyi gidiyor
Trump: Rusya ve Çin liderleriyle temaslar konusunda işler iyi gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray basın ekibiyle yaptığı görüşmede gazetecilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T03:06+0300
2025-01-31T03:06+0300
2025-01-31T03:06+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslarının ayrıntılarını paylaşmayı reddetti, ancak işlerin 'çok iyi' ilerlediğini ifade etti. Gazetecilerin Putin ile en son ne zaman görüştüğünü ve Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Şi Cinping'den bir yanıt alıp almadığını sorması üzerine Trump, "Bu iki soru hakkında da yorum yapmayacağım, ancak her iki konuda da çok iyi gidiyoruz" yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Trump ile Putin arasında şu ana kadar herhangi bir temas planı olmadığını yineledi. Daha önce Putin, her iki ülkeyi ilgilendiren tüm alanlarda Trump ile sakin bir şekilde konuşmaya hazır olduğunu söylemişti. Trump ise Putin'le 'derhal' görüşmek istediğini dile getirmişti. Moskova, Ukrayna konusundaki görüşmelere açık olduğunu ifade ederken, Kiev Ekim 2022'de bu tür temasları yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trump-kanada-ve-meksikaya-yonelik-ek-vergilerin-cumartesi-aciklanacagini-soyledi-bunu-gercekten-1093221087.html
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, çin, şi cinping
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, çin, şi cinping
Trump: Rusya ve Çin liderleriyle temaslar konusunda işler iyi gidiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray basın ekibiyle yaptığı görüşmede gazetecilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslarına dair ayrıntıları paylaşmayı reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslarının ayrıntılarını paylaşmayı reddetti, ancak işlerin 'çok iyi' ilerlediğini ifade etti.
Gazetecilerin Putin ile en son ne zaman görüştüğünü ve Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Şi Cinping'den bir yanıt alıp almadığını sorması üzerine Trump, "Bu iki soru hakkında da yorum yapmayacağım, ancak her iki konuda da çok iyi gidiyoruz" yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Trump ile Putin arasında şu ana kadar herhangi bir temas planı olmadığını yineledi.
Daha önce Putin, her iki ülkeyi ilgilendiren tüm alanlarda Trump ile sakin bir şekilde konuşmaya hazır olduğunu söylemişti. Trump ise Putin'le 'derhal' görüşmek istediğini dile getirmişti.
Moskova, Ukrayna konusundaki görüşmelere açık olduğunu ifade ederken, Kiev Ekim 2022'de bu tür temasları yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.