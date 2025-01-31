https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trumpin-icisleri-bakani-adayi-doug-burgum-senatodan-onay-aldi-1093229054.html

Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senatodan onay aldı

Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senatodan onay aldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski North Dakota Valisi ve iş insanı Doug Burgum, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T09:40+0300

2025-01-31T09:40+0300

2025-01-31T09:40+0300

dünya

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ABD Başkanı Trump, seçim ve yemin töreni öncesi adaylarını açıklayarak kabinesindeki isimleri tanıtmıştı. Daha önce aday gösterdiği Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent ABD Senatosu'ndan onay alan Trump kabinesi üyesi olarak kayıtlara geçti. Son olarak dün eski North Dakota Valisi ve iş insanı Doug Burgum, Senato'dan onay aldı ve İçişleri Bakanlığı görevine geldi. Ulusal güvenlik meseleleri ve ekonomi Burgum'ın öncelikleri arasındaİçişleri Bakanı Burgum, 16 Ocak'taki onay oturumunda, enerji sektöründeki hakimiyetin, ABD halkının refahının temeli olduğunu vurgulayarak ulusal güvenlik meseleleri ve ekonominin en önem verdiği iki konu olduğunu belirtmişti.Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde teşvik edilen yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilirliği konusundaki endişelerini dile getiren Burgum, ABD'nin kömür ve nükleer gibi sürekli çalışabilen kaynaklardan daha fazla enerji üretmesi gerektiğini söylemişti.

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