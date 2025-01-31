https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trump-kanada-ve-meksikaya-yonelik-ek-vergilerin-cumartesi-aciklanacagini-soyledi-bunu-gercekten-1093221087.html
Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik ek vergilerin cumartesi açıklanacağını söyledi: 'Bunu gerçekten yapmak zorundayız'
Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik ek vergilerin cumartesi açıklanacağını söyledi: 'Bunu gerçekten yapmak zorundayız'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25 gümrük vergisi uygulama niyetini sürdürdüğünü açıkladı. Bu kararı, göç krizi, uyuşturucu... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T02:13+0300
2025-01-31T02:13+0300
2025-01-31T02:13+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından Beyaz Saray basın ekibiyle yaptığı görüşmede gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Kanada ve Meksika'ya uygulanması planlanan tarifelerin sorulması üzerine Trump, bu ülkelere yüzde 25 oranında tarife uygulayacağını söyledi. Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelere gerekçe olarak ise bu ülkelerden ABD'ye olan düzensiz göç ve fentanil akışı ile ticaret açıklarını gösterdi. Açıklamasında Trump, “Kanada ve Meksika'ya karşı gümrük vergilerini bir dizi nedenden dolayı açıklayacağız. Öncelikle, ülkemize korkunç bir şekilde ve büyük miktarda gelen göç. İkincisi, fentanil dahil olmak üzere ülkemize gizlice sokulan uyuşturucular. Üçüncüsü ise, ticaret açıkları aracılığıyla Kanada ve Meksika'ya sağladığımız büyük sübvansiyonlar nedeniyle" ifadelerini kullandı.Tarifelerin cumartesi günü açıklanacağına işaret eden Trump, "Bunu gerçekten yapmak zorundayız çünkü bu ülkelerle çok büyük açıklarımız var. Bu tarifeler zamanla artabilir ya da artmayabilir" dedi. Trump, bu ülkelerden ithal edilen petrole tarife uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine, petrol konusundaki kararı ise bu gece vereceklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/trumptan-dusen-yolcu-ucagiyla-ilgili-aciklama-maalesef-kurtulan-olmadi-1093215748.html
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donald trump, meksika, abd, kanada, vergi, tarife
donald trump, meksika, abd, kanada, vergi, tarife
Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik ek vergilerin cumartesi açıklanacağını söyledi: 'Bunu gerçekten yapmak zorundayız'
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25 gümrük vergisi uygulama niyetini sürdürdüğünü açıkladı. Bu kararı, göç krizi, uyuşturucu sevkiyatı ve ticaret dengesizlikleri gibi nedenlere dayandıran Trump, gerektiğinde bu vergilerin artırılabileceğini de belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından Beyaz Saray basın ekibiyle yaptığı görüşmede gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kanada ve Meksika'ya uygulanması planlanan tarifelerin sorulması üzerine Trump, bu ülkelere yüzde 25 oranında tarife uygulayacağını söyledi. Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelere gerekçe olarak ise bu ülkelerden ABD'ye olan düzensiz göç ve fentanil akışı ile ticaret açıklarını gösterdi.
Açıklamasında Trump, “Kanada ve Meksika'ya karşı gümrük vergilerini bir dizi nedenden dolayı açıklayacağız. Öncelikle, ülkemize korkunç bir şekilde ve büyük miktarda gelen göç. İkincisi, fentanil dahil olmak üzere ülkemize gizlice sokulan uyuşturucular. Üçüncüsü ise, ticaret açıkları aracılığıyla Kanada ve Meksika'ya sağladığımız büyük sübvansiyonlar nedeniyle" ifadelerini kullandı.
Tarifelerin cumartesi günü açıklanacağına işaret eden Trump, "Bunu gerçekten yapmak zorundayız çünkü bu ülkelerle çok büyük açıklarımız var. Bu tarifeler zamanla artabilir ya da artmayabilir" dedi. Trump, bu ülkelerden ithal edilen petrole tarife uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine, petrol konusundaki kararı ise bu gece vereceklerini belirtti.