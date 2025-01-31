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Topuk kanı alınmasına ve aşı yaptırılmasına izin vermeyen ailenin bebeğine kayyum atandı: 'Benim evladım belediye mi?'
Topuk kanı alınmasına ve aşı yaptırılmasına izin vermeyen ailenin bebeğine kayyum atandı: 'Benim evladım belediye mi?'
Sputnik Türkiye
Adana’da, yeni doğan bebeklerinden topuk kanı alınmasına ve aşı yaptırılmasına izin vermeyen aileye dava açıldı. Mahkeme, 2,5 aylık bebeğe kayyum atanmasına... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T11:33+0300
2025-01-31T11:33+0300
yaşam
sağlık bakanlığı
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bebek
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Adana’da yaşayan Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çifti, 2,5 ay önce dünyaya gelen bebekleri M.T.’nin topuk kanı alınmasına ve aşı yapılmasına izin vermedi. Özel bir hastanede doğan bebek, gerekli testler ve aşılar yapılmadan aile tarafından taburcu edilerek eve götürüldü.Hastane yetkilileri, durumu ilgili sağlık ocağına ve Sağlık Bakanlığı’na bildirdi. Sağlık Bakanlığı’nın şikayeti üzerine Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.Mahkemeden şaşırtan karar: Bebeğe kayyum atandıMahkeme, açılan dava kapsamında aileyi dinledi. Ardından, 2,5 aylık M.T.’nin sağlığının korunması amacıyla kayyum atanmasına karar verdi.Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak’ın kardeşi F.Ç.’yi bebeğin vasisi olarak bildirdi. Ancak davanın nihai kararını mahkeme verecek.Aile karara tepkili: 'Evladım belediye mi?'Mahkemenin kararına sert tepki gösteren baba Murat Çakmak, "Daha önce doğan çocuğumuzdan da topuk kanı aldırmadık, hiçbir sorun yaşamadık. Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor? Böyle bir karar nasıl alınır?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.Topuk kanı testi nedir, neden önemli?Topuk kanı testi, yeni doğan bebeklerde genetik ve metabolik hastalıkları erken teşhis etmek için yapılan hayati öneme sahip bir tarama testidir.📌 Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmaktadır.📌 Bebeklerin yüzde 99’una uygulanmaktadır.📌 Her yıl 5.000’den fazla bebek, bu test sayesinde hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tedavi edilebilmektedir.Uzmanlar, erken teşhis sayesinde bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürebileceğini belirterek, ebeveynleri bu konuda bilinçli olmaya çağırıyor.Davanın i̇lk duruşması bekleniyorMahkemenin atadığı kayyum kararı, önümüzdeki günlerde yapılacak ilk duruşmada tekrar değerlendirilecek. Ailenin karara itiraz etmesi beklenirken, bebeğin sağlık durumu ve yapılması gereken testler hukuki sürecin en önemli noktalarından biri olacak.Adana’daki bu olay, bebeklerin sağlık hakkı ve ebeveynlerin karar yetkisi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Mahkemenin vereceği karar, benzer durumlar için emsal teşkil edebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/sadece-380-gram-dogdu-minik-mucize-hira-su-hayata-tutundu-1093232952.html
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sağlık bakanlığı, bebek, bebek
sağlık bakanlığı, bebek, bebek

Topuk kanı alınmasına ve aşı yaptırılmasına izin vermeyen ailenin bebeğine kayyum atandı: 'Benim evladım belediye mi?'

11:33 31.01.2025
© AA / Nevzat Umut Uzel2025'in ilk bebekleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde dünyaya geldi. Adana, Van ve Kocaeli'de doğan yeni yıl bebekleri, aynı zamanda 'Beta Kuşağı'nın ilk bebekleri olarak değerlendirilecek.
2025'in ilk bebekleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde dünyaya geldi. Adana, Van ve Kocaeli'de doğan yeni yıl bebekleri, aynı zamanda 'Beta Kuşağı'nın ilk bebekleri olarak değerlendirilecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Nevzat Umut Uzel
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Adana’da, yeni doğan bebeklerinden topuk kanı alınmasına ve aşı yaptırılmasına izin vermeyen aileye dava açıldı. Mahkeme, 2,5 aylık bebeğe kayyum atanmasına karar verdi. Karara tepki gösteren aile, "Evladımıza neden kayyum atanıyor?" diyerek duruma itiraz etti. İşte olayın detayları…
Adana’da yaşayan Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çifti, 2,5 ay önce dünyaya gelen bebekleri M.T.’nin topuk kanı alınmasına ve aşı yapılmasına izin vermedi. Özel bir hastanede doğan bebek, gerekli testler ve aşılar yapılmadan aile tarafından taburcu edilerek eve götürüldü.
Hastane yetkilileri, durumu ilgili sağlık ocağına ve Sağlık Bakanlığı’na bildirdi. Sağlık Bakanlığı’nın şikayeti üzerine Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkemeden şaşırtan karar: Bebeğe kayyum atandı

Mahkeme, açılan dava kapsamında aileyi dinledi. Ardından, 2,5 aylık M.T.’nin sağlığının korunması amacıyla kayyum atanmasına karar verdi.
Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak’ın kardeşi F.Ç.’yi bebeğin vasisi olarak bildirdi. Ancak davanın nihai kararını mahkeme verecek.

Aile karara tepkili: 'Evladım belediye mi?'

Mahkemenin kararına sert tepki gösteren baba Murat Çakmak, "Daha önce doğan çocuğumuzdan da topuk kanı aldırmadık, hiçbir sorun yaşamadık. Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor? Böyle bir karar nasıl alınır?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Topuk kanı testi nedir, neden önemli?

Topuk kanı testi, yeni doğan bebeklerde genetik ve metabolik hastalıkları erken teşhis etmek için yapılan hayati öneme sahip bir tarama testidir.
📌 Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmaktadır.
📌 Bebeklerin yüzde 99’una uygulanmaktadır.
📌 Her yıl 5.000’den fazla bebek, bu test sayesinde hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tedavi edilebilmektedir.
Uzmanlar, erken teşhis sayesinde bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürebileceğini belirterek, ebeveynleri bu konuda bilinçli olmaya çağırıyor.

Davanın i̇lk duruşması bekleniyor

Mahkemenin atadığı kayyum kararı, önümüzdeki günlerde yapılacak ilk duruşmada tekrar değerlendirilecek. Ailenin karara itiraz etmesi beklenirken, bebeğin sağlık durumu ve yapılması gereken testler hukuki sürecin en önemli noktalarından biri olacak.
Adana’daki bu olay, bebeklerin sağlık hakkı ve ebeveynlerin karar yetkisi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Mahkemenin vereceği karar, benzer durumlar için emsal teşkil edebilir.
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