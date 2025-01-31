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Sadece 380 gram doğdu: Minik mucize Hira Su hayata tutundu
Sadece 380 gram doğdu: Minik mucize Hira Su hayata tutundu
Sputnik Türkiye
Mersin'de 26 haftalıkken 380 gram dünyaya gelen bebek, 155 gün sonra taburcu oldu. Minik bebek 2 kilo 100 grama ulaştı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T11:08+0300
2025-01-31T11:26+0300
sağlik
prematüre doğum
prematüre bebek
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Prematüre olarak 26 haftalık dünyaya gelen sadece 380 gram olan Hira Su bebek, doktorların büyük çabasında 155 gün sonra 2 kilo 100 grama ulaştı. Minik bebek sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi. Mersin Erdemli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Faika Ateş, 14 yıl aradan sonra ikinci çocuğunu kucağına alacağı hamileliğinin 26. haftasında şiddetli sancıları başlayınca Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede doğumun başladığının anlaşılmasıyla Ateş, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Sadece 380 gramdıDoğuma alınan anne, 380 gram ağırlığında ve 25 santimetre boyunda kız çocuğu dünyaya getirdi.Erken doğum nedeniyle organları gelişmediği için kuvöze alınıp solunum cihazına bağlanan prematüre bebeğe, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi uzman doktorları Mustafa Akçalı ve Hüseyin Şimşek tarafından tedavi uygulandı. Yaşam mücadelesi verdiği süreçte kilosu 2 kilo 100 grama, boyu ise 40 santimetreye ulaşan Hira Su, 155 gün sonra sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.Bir kaç kez kalbi durduYenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Uzman Dr. Mustafa Akçalı, erken doğan bebeklerde yaşam şansının çok az olduğunu söyledi.Hira Su'nun çok güçlü bir şekilde direndiğini anlatan Akçalı, "Bu süreçte çok badireler atlattı. Birkaç kez kalbi durdu. Arkadaşlarımızla beraber özverili bir şekilde müdahale ettik ve hayata döndüğünü gördük. Yaklaşık 75 gün solunum cihazında takip ettik. Küçük bir göz ameliyatı geçirdi. Ufak ufak beslenmesini yaptık. Beslenme sorunu bekliyorduk ama bebeğimizde öyle bir sıkıntımız yaşanmadı. Bebeğimiz nörolojik ve diğer muayeneleri çok iyi gidiyor. Sadece gözünde ufak bir problem var. Onu da zamanla aşacak gibi görünüyor. Şimdi bize gülücükler atıyor. Bundan sonraki hayatı inşallah güzel olur."14 yıl sonra tekrar anne oldumAnne Faika Ateş de zorlu süreci atlatmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Bebeğinin hayata tutunması için özveriyle çalışan sağlık ekiplerine teşekkür eden Ateş, şunları kaydetti:"Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Gözüm hiç arkada kalmadı. Bebeğime dokunamıyor, bakamıyor ve emziremiyordum. Bir anne olarak çok üzülüyordum ama uzun ve zor bir yol olduğunu, bunu başaracağımızı biliyordum. 14 yıl sonra tekrar anne oldum, güzel bir duygu. Şu an evladımı kucağıma alabiliyorsam önce Allah, sonra Mustafa hocam ve sağlık personelleri sayesinde."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/premature-alp-ege-bebek-kuvozde-ameliyat-oldu-sagligina-kavustu-1087855378.html
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prematüre doğum, prematüre bebek
prematüre doğum, prematüre bebek

Sadece 380 gram doğdu: Minik mucize Hira Su hayata tutundu

11:08 31.01.2025 (güncellendi: 11:26 31.01.2025)
© Mustafa Ünal Uysalprematüre bebek
prematüre bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Mustafa Ünal Uysal
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Mersin'de 26 haftalıkken 380 gram dünyaya gelen bebek, 155 gün sonra taburcu oldu. Minik bebek 2 kilo 100 grama ulaştı.
Prematüre olarak 26 haftalık dünyaya gelen sadece 380 gram olan Hira Su bebek, doktorların büyük çabasında 155 gün sonra 2 kilo 100 grama ulaştı. Minik bebek sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.
Mersin Erdemli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Faika Ateş, 14 yıl aradan sonra ikinci çocuğunu kucağına alacağı hamileliğinin 26. haftasında şiddetli sancıları başlayınca Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede doğumun başladığının anlaşılmasıyla Ateş, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sadece 380 gramdı

Doğuma alınan anne, 380 gram ağırlığında ve 25 santimetre boyunda kız çocuğu dünyaya getirdi.
Erken doğum nedeniyle organları gelişmediği için kuvöze alınıp solunum cihazına bağlanan prematüre bebeğe, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi uzman doktorları Mustafa Akçalı ve Hüseyin Şimşek tarafından tedavi uygulandı. Yaşam mücadelesi verdiği süreçte kilosu 2 kilo 100 grama, boyu ise 40 santimetreye ulaşan Hira Su, 155 gün sonra sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Bir kaç kez kalbi durdu

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Uzman Dr. Mustafa Akçalı, erken doğan bebeklerde yaşam şansının çok az olduğunu söyledi.
Hira Su'nun çok güçlü bir şekilde direndiğini anlatan Akçalı, "Bu süreçte çok badireler atlattı. Birkaç kez kalbi durdu. Arkadaşlarımızla beraber özverili bir şekilde müdahale ettik ve hayata döndüğünü gördük. Yaklaşık 75 gün solunum cihazında takip ettik. Küçük bir göz ameliyatı geçirdi. Ufak ufak beslenmesini yaptık. Beslenme sorunu bekliyorduk ama bebeğimizde öyle bir sıkıntımız yaşanmadı. Bebeğimiz nörolojik ve diğer muayeneleri çok iyi gidiyor. Sadece gözünde ufak bir problem var. Onu da zamanla aşacak gibi görünüyor. Şimdi bize gülücükler atıyor. Bundan sonraki hayatı inşallah güzel olur."

14 yıl sonra tekrar anne oldum

Anne Faika Ateş de zorlu süreci atlatmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Bebeğinin hayata tutunması için özveriyle çalışan sağlık ekiplerine teşekkür eden Ateş, şunları kaydetti:
"Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Gözüm hiç arkada kalmadı. Bebeğime dokunamıyor, bakamıyor ve emziremiyordum. Bir anne olarak çok üzülüyordum ama uzun ve zor bir yol olduğunu, bunu başaracağımızı biliyordum. 14 yıl sonra tekrar anne oldum, güzel bir duygu. Şu an evladımı kucağıma alabiliyorsam önce Allah, sonra Mustafa hocam ve sağlık personelleri sayesinde."
prematüre bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
TÜRKİYE
Prematüre Alp Ege bebek kuvözde ameliyat oldu, sağlığına kavuştu
10 Eylül 2024, 11:51
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