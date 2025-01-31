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Son 16 play-off kura çekimi yapıldı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlar eşleşti
Son 16 play-off kura çekimi yapıldı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlar eşleşti
Sputnik Türkiye
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Format değişikliğine gidilen UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.Puan cetvelinde sıralamada yer alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise lige veda etti.Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. Play-off turunda ilk maçlar 11-12 Şubat'ta rövanş maçları ise 18-19 Şubat'ta oynanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)Sporting Lizbon (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)
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atletico madrid, manchester city, real madrid, uefa şampiyonlar ligi, play-off, borussia dortmund
atletico madrid, manchester city, real madrid, uefa şampiyonlar ligi, play-off, borussia dortmund

Son 16 play-off kura çekimi yapıldı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlar eşleşti

14:47 31.01.2025
© AP Photo / Manu FernandezReal Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan ilk futbol kulübü oldu
Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan ilk futbol kulübü oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Manchester City ile Real Madrid eşleşti.
Format değişikliğine gidilen UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Puan cetvelinde sıralamada yer alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise lige veda etti.
Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. Play-off turunda ilk maçlar 11-12 Şubat'ta rövanş maçları ise 18-19 Şubat'ta oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)
Sporting Lizbon (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)
Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)
Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)
Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)
Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)
Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)
Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan ilk futbol kulübü oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
SPOR
Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan ilk futbol kulübü oldu
23 Ocak, 10:34
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