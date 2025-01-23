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Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan ilk futbol kulübü oldu
Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan ilk futbol kulübü oldu
Sputnik Türkiye
İspanyol kulübü Real Madrid, İspanya ligi La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2023-24 sezonunda elde ettikleri 1.05 milyar euroluk gelirle zirvedeki... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T10:34+0300
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün verilerine göre dünyanın en iyi futbol takımı Real Madrid, 2023-24 sezonundaki gelirleriyle de birinci sıraya oturdu. İspanya ligi La Liga'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in bu dönemde elde ettiği hasılatı 1.05 milyar Euro oldu. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15. defa kazanarak ayrıca bir rekora da imza attı.Real Madrid, Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesinin ardından maç günü gelirlerindeki artıştan en çok faydalanan kulüp oldu ve geçen yılın iki katı olan 236 milyon euro elde etti. En fazla gelir elde eden ikinci sıradaki futbol kulübü ise 708 milyon sterlin ile Manchester City oldu. Manchester City takımı, geçen sezon üst üste dördüncü kez İngiliz ligi olan Premier Lig şampiyonluğu, Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı kazandı. Manchester City'i Paris St-Germain, Manchester United ve Bayern Münih kazandıkları gelirlerle ilk beşi paylaştı. Aston Villa, 2011'den bu yana ilk kez geçen sezon Avrupa'da mücadele ettikten sonra ilk 20'ye geliriyle ilk 20'ye girdi.Kulüplerin maç günü gelirlerinde yüzde 11'lik artışListedeki İlk 20 kulübün gelirleri geçen sezonda yüzde 6 artarak rekor seviye olan 11.2 milyar euroyu geçti. Furbol kulüplerinin maç günü geliri, stadyum kapasitesindeki artış, bilet fiyatları ve VİP misafirperverliğin de katkısıyla yüzde 11 artarak yaklaşık 2 milyar euroya ulaşıp en hızlı büyüyen gelir akışı oldu.Kulüplerin stadyum kapasite genişletmesi, yenilenmesi gibi etkenlerin direkt gelire yansıdığı vurgulanırken stadyumlarda verilen konserlerin de kulüp gelirine yüksek oranda katkı sağlandığının altı çizildi. Futbol dışı etkinlikler geçen sezon yüzde 10 oranında artarak kulüplerin toplam gelirinin yüzde 44'ünü oluşturdu. Öte yandan toplam yayın geliri ise diğer gelirlere oranla düşük kaldı.
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la liga, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, real madrid, manchester city
la liga, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, real madrid, manchester city

Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan ilk futbol kulübü oldu

10:34 23.01.2025
© AP Photo / Manu FernandezReal Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan ilk futbol kulübü oldu
Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan ilk futbol kulübü oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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İspanyol kulübü Real Madrid, İspanya ligi La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2023-24 sezonunda elde ettikleri 1.05 milyar euroluk gelirle zirvedeki yerini korudu.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün verilerine göre dünyanın en iyi futbol takımı Real Madrid, 2023-24 sezonundaki gelirleriyle de birinci sıraya oturdu. İspanya ligi La Liga'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in bu dönemde elde ettiği hasılatı 1.05 milyar Euro oldu. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15. defa kazanarak ayrıca bir rekora da imza attı.
Real Madrid, Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesinin ardından maç günü gelirlerindeki artıştan en çok faydalanan kulüp oldu ve geçen yılın iki katı olan 236 milyon euro elde etti.
En fazla gelir elde eden ikinci sıradaki futbol kulübü ise 708 milyon sterlin ile Manchester City oldu. Manchester City takımı, geçen sezon üst üste dördüncü kez İngiliz ligi olan Premier Lig şampiyonluğu, Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı kazandı.
Manchester City'i Paris St-Germain, Manchester United ve Bayern Münih kazandıkları gelirlerle ilk beşi paylaştı. Aston Villa, 2011'den bu yana ilk kez geçen sezon Avrupa'da mücadele ettikten sonra ilk 20'ye geliriyle ilk 20'ye girdi.

Kulüplerin maç günü gelirlerinde yüzde 11'lik artış

Listedeki İlk 20 kulübün gelirleri geçen sezonda yüzde 6 artarak rekor seviye olan 11.2 milyar euroyu geçti. Furbol kulüplerinin maç günü geliri, stadyum kapasitesindeki artış, bilet fiyatları ve VİP misafirperverliğin de katkısıyla yüzde 11 artarak yaklaşık 2 milyar euroya ulaşıp en hızlı büyüyen gelir akışı oldu.
Kulüplerin stadyum kapasite genişletmesi, yenilenmesi gibi etkenlerin direkt gelire yansıdığı vurgulanırken stadyumlarda verilen konserlerin de kulüp gelirine yüksek oranda katkı sağlandığının altı çizildi. Futbol dışı etkinlikler geçen sezon yüzde 10 oranında artarak kulüplerin toplam gelirinin yüzde 44'ünü oluşturdu. Öte yandan toplam yayın geliri ise diğer gelirlere oranla düşük kaldı.
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