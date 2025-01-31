https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/slovakya-basbakani-fico-hukumet-karsiti-protestolara-gurcu-lejyonunun-dahli-var-1093244127.html
Slovakya Başbakanı Fico: Hükümet karşıtı protestolara Gürcü Lejyonu’nun dahli var
Slovakya Başbakanı Fico: Hükümet karşıtı protestolara Gürcü Lejyonu’nun dahli var
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, ülkeyi saran hükümet karşıtı protestolara Ukrayna bağlantılı Gürcü Lejyonu’nun dahli olduğunu belirtti. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T15:40+0300
2025-01-31T15:40+0300
2025-01-31T15:35+0300
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slovakya
robert fico
gürcü ulusal lejyonu
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna savunma bakanlığı
ukrayna
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, bugünkü basın toplantısında, “Elimizdeki bilgilere dayanarak, ister inanın ister inanmayın, Slovakya'daki mitinglerin organizasyonunun arkasında Gürcü Ulusal Lejyonu'nun olduğunu teyit edebilirim. Bu, Ukrayna ordusunun bir parçası olan askeri bir örgüt” ifadesini kullandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) verdiği bilgiye göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından 2014’te oluşturulan Gürcü Ulusal Lejyonu halihazırda dünyadaki en büyük ulusal tabanlı silahlı oluşum.Geçen hafta Slovakya’nın 20’den fazla şehrinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestoları organize eden kuruluşların, Gürcistan ve Ukrayna’daki olaylara karışan yabancı uzmanlarla bağları olduğunu savunan Fico, protestocuların mevcut hükümeti devirmek amacıyla hükümet binalarına girmeye ve onları işgal etmeye çalışabileceğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rusya-disisleri-avrupali-politikacilarin-sigma-boy-ile-ilgili-sozleri-delilik-1093242703.html
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slovakya, robert fico, gürcü ulusal lejyonu, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna, gürcistan
slovakya, robert fico, gürcü ulusal lejyonu, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna, gürcistan
Slovakya Başbakanı Fico: Hükümet karşıtı protestolara Gürcü Lejyonu’nun dahli var
Slovakya Başbakanı Fico, ülkeyi saran hükümet karşıtı protestolara Ukrayna bağlantılı Gürcü Lejyonu’nun dahli olduğunu belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, bugünkü basın toplantısında, “Elimizdeki bilgilere dayanarak, ister inanın ister inanmayın, Slovakya'daki mitinglerin organizasyonunun arkasında Gürcü Ulusal Lejyonu'nun olduğunu teyit edebilirim. Bu, Ukrayna ordusunun bir parçası olan askeri bir örgüt” ifadesini kullandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) verdiği bilgiye göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından 2014’te oluşturulan Gürcü Ulusal Lejyonu halihazırda dünyadaki en büyük ulusal tabanlı silahlı oluşum.
Geçen hafta Slovakya’nın 20’den fazla şehrinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestoları organize eden kuruluşların, Gürcistan ve Ukrayna’daki olaylara karışan yabancı uzmanlarla bağları olduğunu savunan Fico, protestocuların mevcut hükümeti devirmek amacıyla hükümet binalarına girmeye ve onları işgal etmeye çalışabileceğini kaydetmişti.