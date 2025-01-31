https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/slovakya-basbakani-fico-hukumet-karsiti-protestolara-gurcu-lejyonunun-dahli-var-1093244127.html

Slovakya Başbakanı Fico: Hükümet karşıtı protestolara Gürcü Lejyonu’nun dahli var

Slovakya Başbakanı Fico: Hükümet karşıtı protestolara Gürcü Lejyonu’nun dahli var

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, ülkeyi saran hükümet karşıtı protestolara Ukrayna bağlantılı Gürcü Lejyonu’nun dahli olduğunu belirtti. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T15:40+0300

2025-01-31T15:40+0300

2025-01-31T15:35+0300

dünya

slovakya

robert fico

gürcü ulusal lejyonu

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna savunma bakanlığı

ukrayna

gürcistan

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, bugünkü basın toplantısında, “Elimizdeki bilgilere dayanarak, ister inanın ister inanmayın, Slovakya'daki mitinglerin organizasyonunun arkasında Gürcü Ulusal Lejyonu'nun olduğunu teyit edebilirim. Bu, Ukrayna ordusunun bir parçası olan askeri bir örgüt” ifadesini kullandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) verdiği bilgiye göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından 2014’te oluşturulan Gürcü Ulusal Lejyonu halihazırda dünyadaki en büyük ulusal tabanlı silahlı oluşum.Geçen hafta Slovakya’nın 20’den fazla şehrinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestoları organize eden kuruluşların, Gürcistan ve Ukrayna’daki olaylara karışan yabancı uzmanlarla bağları olduğunu savunan Fico, protestocuların mevcut hükümeti devirmek amacıyla hükümet binalarına girmeye ve onları işgal etmeye çalışabileceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rusya-disisleri-avrupali-politikacilarin-sigma-boy-ile-ilgili-sozleri-delilik-1093242703.html

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slovakya, robert fico, gürcü ulusal lejyonu, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna, gürcistan